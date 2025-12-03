شركتا Vale Base Metals وGlencore Canada يتفقان على تقييم تطوير رواسب النحاس في سادبوري

تورونتو، 3 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت Vale Base Metals ("VBM")اليوم أنها وقّعت اتفاقًا مع شركة Glencore Canada ("Glencore")للتقييم المشترك لمشروع تطوير النحاس القائم المُحتمل ضمن ممتلكات الشركتين المتجاورة في حوض سادبوري.

يوفّر الاتفاق إطارًا لاستكشاف إمكانات التآزر الكبيرة في تعدين رواسب الشركتين تحت الأرض من خلال الاستفادة من البئر والبنية التحتية الموجودة في منجم Nickel Rim South التابع لشركة Glencore.

عند الانتهاء من هذا العمل الأولي، تنوي شركتا VBM وGlencore الانتقال إلى مشروع مشترك، كشريكين متساويين في المشروع. يقترح المشروع تعميق بئر المنجم الحالي الخاص بشركة Glencore وتطوير ممرات منجمية جديدة للوصول إلى رواسب النحاس القريبة. ومن المتوقّع أن ينتج المشروع 880 ألف طن من النحاس على مدى 21 عامًا، بتكلفة رأسمالية تُقدّر ما بين 1.6 مليار إلى 2.0 مليار دولار أمريكي.

إن الجيولوجيا متعددة المعادن في حوض سادبوري تعني أنه بالإضافة إلى النحاس ستنتجُ الشركتان أيضًا: النيكل، والكوبالت، والذهب، ومعادن مجموعة البلاتين (PGMs)، وغيرها من المعادن الحيوية. سيُنفَّذ العمل الخاص بالهندسة التفصيلية والتصاريح والمشاورات خلال عام 2026. ومن المتوقع اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في النصف الأول من عام 2027.

قال Shaun Usmar، الرئيس التنفيذي لشركة Vale Base Metals: "لقد سعينا وراء فرص الشراكة وتحقيق القيمة التآزرية بين شركات التعدين المتجاورة في حوض سادبوري لعقود من الزمن، من دون تحقيق نجاح يُذكر". "وأنا ممتن للالتزام الذي أظهرته كل من Glencore وفريق VBM بالعمل معًا لاغتنام هذه الفرصة التاريخية أخيرًا، من خلال إرساء أسلوب جديد للتعاون".

"تُمهّد الشراكة المُقترحة الطريق لاستخراج أجسام خام غنيّة بالنحاس وقيِّمة لعمليات كلتا الشركتين، وهي موارد كانت ستضيع على كلتا الشركتين. ويسعى المشروع المشترك بنسبة 50-50 إلى الاستفادة من البنية التحتية غير المستغلة لدى Glencore للوصول إلى أجسام الخام الموجودة في ممتلكاتنا وممتلكاتهم. وسيعود ذلك بالنفع على كلتا الشركتين، وعلى مجتمعاتنا المحلية داخل سادبوري وحولها، ولديه القدرة على إنتاج معادن حيوية في المدى القريب من هذا المشروع القائم عالي الإنتاجية لدعم الاقتصاد الكندي. وآملُ أن يكون هذا حافزًا لاكتشاف مزيد من أوجه التآزر في المنطقة".

شركة Vale Base Metals واحدة من أكبر منتجي النيكل عالي الجودة في العالم، ومُنتِجٌ هامٌ للنحاس والكوبالت المستخرجين من مصادر مسؤولة. يقع مقر شركة Vale Base Metals Limited في لندن، بالمملكة المتحدة، بينما يقع مركز عملياتها العالمي في تورنتو، بكندا. وتعمل الشركة أيضًا في مقاطعات نيوفاوندلاند ولابرادور، وأونتاريو، ومانيتوبا؛ وإندونيسيا، والبرازيل، واليابان. تمتلك .Vale S.A نسبة 90% من Vale Base Metals، بينما تمتلك شركة Manara Minerals Investment نسبة 10%.

