Vale Base Metals et Glencore Canada conviennent d'évaluer le développement des gisements de cuivre de Sudbury

TORONTO, 3 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Vale Base Metals (" VBM ") a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord avec Glencore Canada (" Glencore ") afin d'évaluer conjointement un projet de développement de cuivre potentiel sur leurs propriétés adjacentes dans le bassin de Sudbury.

L'accord fournit un cadre pour explorer les synergies significatives de l'exploitation des gisements souterrains des deux sociétés via le puits et l'infrastructure existants de la mine Nickel Rim South de Glencore.

À l'issue de ces premiers travaux, il est prévu que VBM et Glencore passent à une coentreprise en tant que partenaires égaux dans le projet. Le projet propose d'approfondir le puits de mine existant de Glencore et de développer de nouvelles galeries pour accéder aux gisements de cuivre situés à proximité. Le projet devrait permettre de produire 880 kt de cuivre sur une période de 21 ans, pour un coût d'investissement compris entre 1,6 et 2 milliards de dollars américains.

La géologie polymétallique du bassin de Sudbury signifie qu'en plus du cuivre, les entreprises produiront également du nickel, du cobalt, de l'or, des platinoïdes et d'autres minéraux essentiels. Les travaux d'ingénierie détaillée, d'autorisation et de consultation auront lieu en 2026. La décision finale d'investissement est attendue pour le premier semestre 2027.

"Cela fait des décennies que l'on cherche à créer des partenariats et à dégager une valeur synergique entre des mineurs voisins dans le bassin de Sudbury, mais sans succès significatif", a déclaré Shaun Usmar, PDG de Vale Base Metals. "Je suis reconnaissant à Glencore et à l'équipe de VBM de s'être engagés ensemble pour débloquer cette opportunité historique en démontrant une nouvelle méthode de travail collaborative.

"Le partenariat envisagé ouvre la voie à l'extraction de précieux gisements riches en cuivre pour nos exploitations respectives, qui seraient autrement perdus pour les deux entreprises. L'entreprise commune proposée (50-50) vise à tirer parti de l'infrastructure inutilisée de Glencore pour accéder aux gisements de nos deux propriétés. Cela profitera à nos entreprises respectives, aux communautés locales de Sudbury et des environs, et pourrait permettre de produire à plus court terme des minéraux essentiels pour l'économie canadienne à partir de cette friche industrielle prolifique. J'espère qu'il servira de catalyseur pour mettre au jour d'autres synergies dans la région".

À propos de Vale Base Metals ( www.valebasemetals.com )

Vale Base Metals est l'un des plus grands producteurs mondiaux de nickel de haute qualité et un important producteur de cuivre et de cobalt d'origine responsable. Vale Base Metals Limited a son siège à Londres, au Royaume-Uni, et son centre d'opérations mondial à Toronto, au Canada. La société a également des activités à Terre-Neuve-et-Labrador, en Ontario, au Manitoba, en Indonésie, au Brésil et au Japon.Vale Base Metals est détenue à 90 % par Vale S.A. et à 10 % par Manara Minerals Investment Company.

