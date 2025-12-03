Vale Base Metals dan Glencore Canada sepakat mengevaluasi pengembangan deposit tembaga Sudbury

TORONTO, 3 Desember 2025 /PRNewswire/ - Hari ini Vale Base Metals ("VBM") mengumumkan telah menandatangani perjanjian dengan Glencore Canada ("Glencore") untuk bersama-sama mengevaluasi potensi proyek pengembangan tembaga yang sudah ada di beberapa properti yang berdekatan di Sudbury Basin.

Perjanjian ini memberikan kerangka kerja untuk mengeksplorasi sinergi yang signifikan dalam menambang deposit bawah tanah milik kedua perusahaan melalui shaft dan infrastruktur yang ada di Nickel Rim South Mine milik Glencore.

Setelah menyelesaikan pekerjaan awal ini, VBM dan Glencore akan menjadi perusahaan patungan sebagai mitra yang setara dalam proyek tersebut. Proyek ini mengusulkan untuk memperdalam shaft tambang Glencore yang ada dan mengembangkan jalur baru untuk mengakses deposit tembaga di dekatnya. Proyek ini diperkirakan akan menghasilkan 880 kt tembaga selama 21 tahun dengan biaya modal sekitar AS$1,6 miliar hingga AS$2 miliar.

Geologi polimetalik di Sudbury Basin berarti bahwa kedua perusahaan juga akan memproduksi nikel, kobalt, emas, PGM dan mineral penting lainnya di samping tembaga. Pekerjaan rekayasa rinci, perizinan, dan konsultasi akan dilakukan pada tahun 2026. Keputusan akhir tentang investasi diperkirakan akan diambil pada paruh pertama tahun 2027.

"Peluang untuk bermitra dan memberikan nilai sinergis antar para penambang di sekitar di Sudbury Basin telah diupayakan selama puluhan tahun, namun belum membuahkan hasil berarti," kata Shaun Usmar, CEO Vale Base Metals. "Saya berterima kasih atas komitmen Glencore dan tim VBM yang telah bekerja sama untuk membuka peluang bersejarah ini dengan menjalin kerja sama baru.

"Kemitraan yang dimaksud membuka jalan untuk mengekstraksi bijih yang mengandung tembaga yang berharga bagi pengoperasian kami masing-masing, yang akan terbuang sia-sia jika tidak dilakukan oleh kedua perusahaan. Usaha patungan 50-50 yang diusulkan ini bertujuan untuk memanfaatkan infrastruktur Glencore yang tidak terpakai untuk mendapatkan bijih di kedua properti kami. Langkah ini akan menguntungkan perusahaan masing-masing, masyarakat lokal di Sudbury dan sekitarnya, dan berpotensi menghasilkan mineral penting dalam jangka pendek dari proyek yang ada dan produktif ini bagi perekonomian Kanada. Harapan saya, ini akan menjadi katalisator untuk menggali sinergi lebih lanjut di kawasan tersebut."

Tentang Vale Base Metals ( www.valebasemetals.com )

Vale Base Metals adalah salah satu produsen nikel bermutu tinggi yang terbesar di dunia dan produsen penting di bidang tembaga maupun kobalt yang diperoleh secara bertanggung jawab. Vale Base Metals Limited berpusat di London, Inggris Raya dan pusat pengoperasian globalnya di Toronto, Kanada. Perusahaan ini juga beroperasi di Newfoundland & Labrador, Ontario, Manitoba, Indonesia, Brasil, dan Jepang.Vale Base Metals dimiliki 90 persen oleh Vale S.A. dan 10 persen oleh Manara Minerals Investment Company.

