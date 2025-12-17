صندوق عُمان المستقبل يعتمد مشروعات بحجم 1.2 مليار دولار ضمن برنامج استثماري يبلغ 5.2 مليار دولار لتسريع التنويع الاقتصادي

مسقط، سلطنة عمان, 17 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- حقق صندوق عُمان المستقبل أداء مميزاً خلال العام 2025، بعد أن اعتمد 141 مشروعًا لترتفع التزاماته الاستثمارية إلى نحو 1.2 مليار دولار أمريكي معززاً بذلك جهوده لتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان. ويُعد صندوق عُمان المستقبل، الذي أسسه جهاز الاستثمار العُماني برأس مال معتمد يبلغ 5.2 مليار دولار أمريكي يتم توظيفها على مدى خمس سنوات، من أسرع الصناديق الاستثمارية الوطنية نموًا في المنطقة، حيث تُوجَّه جميع استثماراته داخل سلطنة عُمان وبما يتماشى مباشرة مع أولويات رؤية عُمان 2040.

FUTURE FUND OMAN COMMITS $1.2 BILLION AS $5.2 BILLION INVESTMENT PROGRAM ACCELERATES ECONOMIC DIVERSIFICATION

وشهدت أنشطة صندوق عُمان المستقبل استثمارات خارجية من الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند. وقد أسهمت استثمارات الصندوق حتى الآن في استقطاب نحو 2.1 مليار دولار أمريكي من رؤوس الأموال الخاصة والأجنبية، من بينها ثمانية مشروعات كبرى نُفذت بالشراكة مع مستثمرين عالميين، وبنوك، وصناديق استثمارية، ومكاتب إدارة الثروات العائلية، وهو ما يُبرز تنامي الثقة الدولية في طموحات سلطنة عمان وخططها في مجالي التصنيع والطاقة النظيفة

تعد فرص العمل أحد المؤشرات الرئيسية لقياس أداء محفظة الصندوق؛ إذ أسهمت المشروعات المعتمدة منذ تأسيسه في توفير نحو 1,400 فرصة عمل، مع توقعات بتوفير آلاف الوظائف مع تقدم المشروعات من مراحل التطوير إلى التنفيذ. وتركّز الاستثمارات على خمسة قطاعات وطنية ذات أولوية، تشمل تحول الطاقة، والمواد المتقدمة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يعزز دور الصندوق في رسم ملامح المرحلة المقبلة للنمو الاقتصادي في سلطنة عُمان.

وتتضمن قائمة المشروعات الاستراتيجية التي اعتمدها الصندوق مشروع شركة يونايتد سولار لإنشاء مصنع لإنتاج البولي سيليكون باستثمار يبلغ 1.6 مليار دولار أمريكي حيث ومن المقرر اكتماله خلال عام 2026. وقد أسهم المشروع حتى الآن في توفير أكثر من 1,000 فرصة عمل، إلى جانب تعزيز المحتوى المحلي بقيمة تجاوزت 317 مليون دولار أمريكي، فضلًا عن استقطابه لاهتمام عددٍ من مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية. ومن ضمن المشروعات الكبرى مشروع شركة "جيه إيه سولار" لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الخلايا الشمسية في ميناء صحار والمنطقة الحرة، باستثمارات حتى الآن بلغت 442 مليون دولار أمريكي. وتشير التقديرات إلى قرب استكمال الأعمال الإنشائية للمشروع، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 500 فرصة عمل للعُمانيين عند بدء التشغيل وتعزيز دور سلطنة عُمان في سلاسل إمداد الطاقة النظيفة في المنطقة.

كما سجل الصندوق نجاحات مميزة في مجال دعم وتعزيز نمو وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستثمارات رأس المال الجريء حيث اعتمد 132 مشروعًا في هذا القطاع منذ تأسيسه. وبلغ إجمالي الالتزامات الاستثمارية 56.7 مليون دولار أمريكي، فيما وصل حجم الاستثمارات المُنفذة حتى الآن إلى 37.4 مليون دولار أمريكي، من خلال ثمانية صناديق استثمارية متخصصة تغطي مراحل ما قبل التأسيس، والتأسيس، والنمو، وتمويل ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما شهد الصندوق استمرار تدفق طلبات الاستثمار ضمن هذا المسار، بما يعكس اهتمام المستثمرين بالمشروعات المتوافقة مع أولويات سلطنة عُمان في مجالات التطوير الصناعي، وتحديث التقنيات، والطاقة النظيفة.

ومنذ تأسيسه، قام صندوق عُمان المستقبل بدراسة 828 طلبًا استثماريًا، اعتمد منها 141 مشروعًا، بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 3.4 مليار دولار أمريكي. وتضم محفظة الصندوق 9 مشروعات استراتيجية كبرى، إلى جانب 132 مشروعًا تابعًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركات استثمار رأس المال الجريء. ويعمل الصندوق وفق هيكل استثماري مزدوج للمشاريع الوطنية الكبرى ومشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع استهداف تحقيق عائد داخلي بنسبة 12 بالمائة، وبحد أقصى لحصة ملكية لا يتجاوز 40 بالمائة في كل مشروع.

