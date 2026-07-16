El Fondo Futuro de Omán presenta proyectos por un valor de 1.744 millones de dólares

El Fondo Futuro de Omán, con un dólar de 5.200 millones de dólares, presenta proyectos por un valor de 1.744 millones de dólares

MASCATE, Omán, 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El Fondo Futuro de Omán (FFO), una cartera de la Autoridad de Inversiones de Omán (OIA), el fondo soberano de inversión del Sultanato de Omán, dio a conocer un nuevo paquete formado por 105 proyectos e inversiones estratégicas por valor de 1.744 millones de dólares, en el marco de la aceleración de la diversificación económica del Sultanato de Omán.

Oman Investment Authority

La cartera combina 585 millones de dólares en compromisos procedentes de fondos de operaciones con aproximadamente 458 millones de dólares en inversión local, que abarca energías renovables, fabricación avanzada, turismo, atención médica, tecnologías médicas, innovación e industria alimentaria.

"Esta cartera dirige el capital hacia sectores prioritarios a nivel nacional y refuerza el atractivo de Omán para los inversores internacionales", declaró Su Excelencia Mulham Al Jarf, vicepresidente de Inversiones de la Autoridad de Inversiones de Omán. Asimismo, destacó que el fondo se ha esforzado por consolidarse como un catalizador económico y un socio de inversión de confianza.

Las inversiones más importantes de la cartera, con mayor proyección internacional, sitúan a Omán dentro de las cadenas de suministro globales. Su proyecto estrella, Orion Solar, construirá una planta integrada de células y módulos solares en la Zona Franca de Sohar, con una capacidad anual de seis gigavatios, la primera de su tipo en Oriente Medio y un pilar fundamental para la localización de la cadena de valor solar. Paralelamente, el Proyecto Industrial Gallant producirá 66.000 toneladas anuales de material catódico de fosfato de hierro y litio, un componente esencial de las baterías para vehículos eléctricos, lo que conecta al Sultanato con los mercados de energía limpia y almacenamiento, de rápido crecimiento.

El fondo también está fortaleciendo las capacidades en turismo, tecnología y seguridad alimentaria. Apoya el As' Sodah Island Resort, un proyecto integral que abarca aproximadamente 10 kilómetros de costa virgen, y Terminal 11, el primer centro de innovación integrado de Omán, que reúne a emergentes, capital de riesgo e investigadores. Otras inversiones incluyen Alma, un fabricante de nutrición animal que aprovecha los recursos marinos y ganaderos de Omán, y XCyber, una empresa soberana de ciberseguridad que utiliza inteligencia artificial para proteger infraestructuras nacionales críticas, todo ello en el marco del fondo conjunto entre ewpartners y el FFO.

El paquete también atrae a importantes inversores internacionales al país. El FFO comprometió 200 millones de dólares a Vivo Capital, un fondo líder mundial en ciencias de la vida, y a Certares, un inversor internacional en turismo y hostelería, y lanzó un nuevo Fondo de Inversión en Salud con un capital de 130 millones de dólares para impulsar la industria médica local y mejorar la calidad de la atención.

Más allá de los proyectos a gran escala, el FFO continúa apoyando a las empresas emergentes y a las pequeñas y medianas empresas en todas las etapas de crecimiento, desde la incubación hasta el crecimiento inicial y la consolidación como empresas establecidas.

Creado en 2024 con un capital de 5.200 millones de dólares para impulsar la recuperación económica de Omán tras la COVID-19, el fondo continúa desarrollando alianzas estratégicas que aportan experiencia y transferencia de conocimiento a nivel global a sectores prioritarios en todo el Sultanato de Omán. Esto subraya el creciente papel del Fondo para el Avance de la Visión Omán 2040 mediante la diversificación económica, la inversión de capital riesgo y la atracción de capital extranjero. Inversores, emprendedores e instituciones interesados en estas oportunidades pueden explorar los sectores objetivo y presentar su solicitud a través de la plataforma digital del fondo en www.futurefund.om.