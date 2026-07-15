LE « FUTURE FUND » D'OMAN, DOTÉ DE 5,2 MILLIARDS DE DOLLARS AMÉRICAINS, DÉVOILE DES PROJETS D'UNE VALEUR DE 1,744 MILLIARD DE DOLLARS AMÉRICAINS

MUSCAT, Oman, 15 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Future Fund Oman (FFO), un portefeuille de l'Oman Investment Authority (OIA), le fonds souverain du Sultanat d'Oman, a annoncé un nouveau programme de 105 projets et investissements stratégiques d'une valeur de 1,744 milliard de dollars US, alors que le Sultanat d'Oman accélère sa diversification économique.

Oman Investment Authority

Ce portefeuille regroupe 585 millions de dollars d'engagements de la part de FFO et environ 458 millions de dollars d'investissements locaux, dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, l'industrie manufacturière de pointe, le tourisme, la santé, les technologies médicales, l'innovation et l'agroalimentaire.

« Ce portefeuille oriente les capitaux vers des secteurs prioritaires au niveau national et renforce l'attrait d'Oman auprès des investisseurs internationaux », a déclaré Son Excellence Mulham Al Jarf, vice-président chargé des investissements à l'Autorité d'investissement d'Oman. Il a souligné que le Fonds s'était efforcé de s'imposer comme un catalyseur économique et un partenaire d'investissement de confiance.

Les investissements les plus importants du portefeuille sur le plan international intègrent Oman dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Sa filiale phare, Orion Solar, va construire une usine intégrée de fabrication de cellules et de modules solaires dans la zone franche de SOHAR, d'une capacité annuelle de six gigawatts. Il s'agit de la première installation de ce type au Moyen-Orient et d'un élément clé de la localisation de la chaîne de valeur du solaire. Parallèlement, le projet Gallant Industrial produira 66 000 tonnes par an de matériau cathodique à base de phosphate de fer et de lithium, un composant essentiel des batteries des véhicules électriques, permettant ainsi au Sultanat de s'intégrer aux marchés en pleine expansion de l'énergie propre et du stockage d'énergie.

Le Fonds renforce également les capacités dans les domaines du tourisme, de la technologie et de la sécurité alimentaire. Elle soutient le complexe « As' Sodah Island Resort », un projet intégré s'étendant sur environ 10 kilomètres de littoral préservé, ainsi que le Terminal 11, premier pôle d'innovation intégré d'Oman, qui rassemble sous un même toit des start-ups, des fonds de capital-risque et des chercheurs. D'autres investissements concernent Alma, un fabricant de produits destinés à la nutrition animale qui tire parti des ressources marines et pastorales d'Oman, ainsi que XCyber, une entreprise publique spécialisée dans la cybersécurité qui utilise l'intelligence artificielle pour protéger les infrastructures nationales critiques, dans le cadre du fonds commun créé par ewpartners et FFO.

Ce programme attire également des investissements internationaux de premier plan dans le pays. FFO a investi 200 millions de dollars US chacun dans Vivo Capital, un fonds mondial de premier plan spécialisé dans les sciences de la vie, et dans Certares, un investisseur international dans les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie, et a lancé un nouveau fonds d'investissement dédié à la santé, doté d'un capital de 130 millions de dollars US, afin de favoriser l'implantation locale des industries médicales et d'améliorer la qualité des soins.

Au-delà des projets de grande envergure, FFO continue de soutenir les start-ups et les petites et moyennes entreprises à chaque étape de leur développement, depuis la phase d'incubation jusqu'à la phase de croissance précoce, puis jusqu'à ce qu'elles soient bien établies.

Créé en 2024 avec un capital de 5,2 milliards de dollars américains afin de stimuler la reprise économique à Oman après la pandémie de COVID-19, le Fonds continue de nouer des partenariats spécialisés qui apportent une expertise internationale et favorisent le transfert de connaissances vers les secteurs prioritaires du Sultanat d'Oman. Cela souligne le rôle croissant de l' e FFO dans la mise en œuvre de la « Vision 2040 » d'Oman, à travers la diversification économique, l'investissement dans les entreprises en phase de démarrage et l'attraction de capitaux étrangers. Les investisseurs, entrepreneurs et institutions intéressés par ces opportunités peuvent découvrir les secteurs ciblés et déposer leur candidature via la plateforme numérique du Fonds à l'adresse www.futurefund.om.