فئة التصنيع في الدورة الـ 139 لمعرض كانتون تُقدِّم حلولًا أذكى وأخف وأكثر اتصالًا

قوانغتشو، الصين, 26 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- قدَّمت فئة التصنيع، في الدورة الـ 139 لمعرض كانتون، رؤيةً واضحةً لكيفية تطوُّر المعدات الصناعية؛ لمواجهة تحديات الكفاءة، ونقص العمالة، وأهداف الاستدامة. عبر معدات الطاقة، والآلات، وأنظمة الأتمتة، والروبوتات الصناعية، أشارت الشركات العارضة إلى اتجاهٍ مشتركٍ: تشغيل أذكى، وأداء هندسي أقوى، وتكامل أعمق مع أنظمة التصنيع الرقمية.

تتجه المعدات الصناعية نحو مزيد من الذكاء، مع منتجاتٍ تركز على الاستشعار المدمج والتعديل التلقائي لتعزيز الموثوقية والكفاءة. فعلى سبيل المثال، يمكن للمولدات العاكسة الصامتة اكتشاف ظروف التشغيل ودرجة حرارة البيئة لتنظيم التبريد؛ لتحسين استخدام الوقود والاستقرار. كما تتبع المضخات ومعدات التنظيف المزودة بمحركات ذات تردد متغير وأنظمة حماية مدمجةٍ النهجَ نفسهُ، مع التركيز على التشغيل السلِس، وإطالة عمر الخدمة، والحفاظ على أداء ثابت.

وأصبح التصميم خفيف الوزن وعالي الأداء أيضًا أولوية عبر مختلف الفئات. تتيح التطورات في مجال المواد والهندسة الهيكلية تخفيضات كبيرة في الوزن دون التأثير على القدرة أو المتانة. حيث تسهم الهياكل المصنوعة من الألمنيوم المبثوق في المحركات غير المتزامنة ثلاثية الطَور في تقليل الوزن بنسبة تصل إلى 40%، مع تحسين تبديد الحرارة وكفاءة التركيب. توفر المضخات الغاطسة خفيفة الوزن المزودة بمحركات مغناطيسية دائمة استقرارًا أقوى للتدفق رغم صغر حجمها وانخفاض وزنها.

كما أصبحت أيضًا تقنيات الفحص البصري وضبط الجودة القائمة على الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا. أظهرت محطات الفحص البصري المدعومة بالذكاء الاصطناعي عمليات تفتيش كاملة وعالية السرعة دون الاعتماد على أخذ عينات يدويًا. من خلال تحويل الأحكام القائمة على الخبرة إلى قواعد معيارية قابلة للتكرار، تساعد هذه الأنظمة الشركات المصنعة على تحسين قابلية التوسع والاتساق.

كما بدأت الروبوتات الصناعية في الاضطلاع بأدوار فاعلة أكثر. فروبوتات الكلاب المخصصة للدوريات الأمنية وروبوتات التفتيش لم تعد تقتصر على المراقبة، بل انتقلت إلى التدخل المباشر، مثل حمل وحدات إخماد الحرائق للاستجابة لحالات الطوارئ. ويعكس هذا التحول انتقالًا أوسع من المراقبة السلبية إلى التنفيذ الفعلي في البيئات عالية المخاطر أو كثيفة العمالة.

وأخيرًا، يتم تصميم المزيد من الأجهزة الصناعية كعُقد ضمن أنظمة متكاملة بدلًا من كونها آلات مستقلة. تُظهر البوابات الصناعية الذكية، التي تجمع بين جمع البيانات، وتحويل البروتوكولات، والحوسبة الطرفية، والنقل الآمن، كيف أن قيمة المعدات باتت تعتمد بشكلٍ متزايد على قدرتها على الاتصال بأنظمة رقمية على مستوى المؤسسة.

لقد استعرضت الدورة الـ 139 لمعرض كانتون بشكلٍ واضح التسارع الكبير في تحول المعدات الصناعية نحو الذكاء والتكامل على مستوى الأنظمة.

