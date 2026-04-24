Die Kategorie „Fertigung" auf der 139. Canton Fair präsentiert intelligentere, leichtere und stärker vernetzte Lösungen

GUANGZHOU, China, 24. April 2026 /PRNewswire/ -- Auf der 139. Canton Fair vermittelte der Bereich „Fertigung" einen klaren Einblick darin, wie sich Industrieanlagen weiterentwickeln, um den Anforderungen an Effizienz, Arbeitskräftemangel und Nachhaltigkeitsziele gerecht zu werden. Von Energieversorgungsanlagen über Maschinen und Automatisierungssysteme bis hin zu Industrierobotern wiesen die Aussteller auf eine gemeinsame Richtung hin: intelligentere Betriebsabläufe, höhere technische Leistungsfähigkeit und eine tiefere Integration in digitale Fertigungssysteme.

Industrieanlagen entwickeln sich in Richtung Intelligenz, wobei Produkte mit integrierten Sensoren und automatischer Anpassung im Vordergrund stehen, um Zuverlässigkeit und Effizienz zu steigern. Leise Inverter-Generatoren können beispielsweise Betriebsbedingungen und Umgebungstemperatur erfassen, um die Kühlung zu regulieren und so den Kraftstoffverbrauch und die Stabilität zu verbessern. Pumpen und Reinigungsgeräte mit Frequenzumrichtern und integrierten Schutzsystemen verfolgen denselben Ansatz und legen den Schwerpunkt auf einen reibungslosen Betrieb, eine längere Lebensdauer und eine konstante Leistung.

Ein leichtes, leistungsstarkes Design ist ebenfalls in allen Kategorien zu einer Priorität geworden. Fortschritte in der Material- und Konstruktionstechnik ermöglichen erhebliche Gewichtsreduzierungen, ohne die Leistung oder Haltbarkeit zu beeinträchtigen. Aluminium-Strangpressgehäuse in Drehstrom-Asynchronmotoren senken das Gewicht um bis zu 40 % und verbessern gleichzeitig die Wärmeableitung und die Installationseffizienz. Leichte Permanentmagnet-Tauchpumpen bieten trotz geringerer Größe und reduziertem Gewicht eine höhere Durchflussstabilität.

KI-basierte Sichtprüfungen und Qualitätskontrollen werden ebenfalls unverzichtbar. KI-gestützte optische Prüfstationen ermöglichten eine prozessdurchgängige Hochgeschwindigkeitsprüfung ohne manuelle Stichproben. Indem sie erfahrungsbasierte Beurteilungen in standardisierte, wiederholbare Regeln umwandeln, helfen diese Systeme Herstellern, die Skalierbarkeit und Konsistenz zu verbessern.

Auch Industrieroboter übernehmen zunehmend aktivere Rollen. Sicherheitspatrouillen-Roboterhunde und Inspektionsroboter gehen über die reine Überwachung hinaus und führen direkte Eingriffe durch, beispielsweise durch das Mitführen von Feuerlöschmodulen für Notfalleinsätze. Dieser Wandel markiert einen umfassenderen Übergang von passiver Beobachtung zu aktiver Ausführung in risikoreichen oder arbeitsintensiven Umgebungen.

Schließlich werden immer mehr industrielle Geräte als Systemknoten statt als eigenständige Maschinen konzipiert. Intelligente industrielle Gateways, die Datenerfassung, Protokollkonvertierung, Edge-Computing und sichere Übertragung kombinieren, zeigen, wie sehr der Wert von Anlagen zunehmend von ihrer Fähigkeit abhängt, sich mit digitalen Systemen auf Unternehmensebene zu verbinden.

Die 139. Canton Fair verdeutlichte eindrucksvoll den beschleunigten Wandel industrieller Anlagen hin zu einer intelligenten Entwicklung auf Systemebene.

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