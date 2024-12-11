فانتاج تحتفل بـ 15 عامًا من النجاح مع عرض كريسماس ترويجي احتفالي

بورت فيلا، فانواتو، 11 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- تشعر Vantage Marketsبالحماسة والسعادة الغامرة للاحتفال بالعيد الخامس عشر لتأسيسها من خلال إطلاق العرض الترويجي الذي يُدعى "عرض الاسترداد النقدي في الكريسماس" (Christmas Cashback Galore)، ومزج روح العطلة مع الامتنان للدعم الراسخ من عملائها. يُقدِّم هذا العرض الترويجي المثير الفرصة للتجار لربح مكافآت الاسترداد النقدي أثناء التداول في أسواقهم المفضلة في هذا الموسم الاحتفالي.

Vantage Marks 15 Years of Success with a Festive Christmas Promotion

بدءًا من 1 ديسمبر 2024 إلى 31 ديسمبر 2024، يكافئ العرض الترويجي "Christmas Cashback Galore" المشاركين المؤهلين بمكافآت استرداد نقدي تصل إلى 1500 دولار وفقًا لحجم تداولهم. يمكن للمتداولين زيادة استردادهم النقدي تدريجيًا كلما زاد حجم تداولهم. تُظهِر هذه المبادرة التزام شركة Vantage بمشاركة نجاحها مع عملائها والاحتفال برحلتهم معًا.

للمستخدمين الجدد: يمكن للتجار الجدد الانضمام إلى الاحتفال من خلال الرابط "فتح حساب تداول Vantage "، وبمجرد التسجيل، يمكنهم المشاركة في العرض الترويجي من خلال استيفاء معايير الأهلية والتداول خلال فترة العرض.

للمستخدمين الحاليين: يمكن لأصحاب حسابات Vantage الحاليين الانضمام بسهولة عن طريق الاشتراك في العرض الترويجي من خلال الرابط "بوابة العميل".

يمكن للمتداولين زيارة الصفحة الرسمية لـ "Christmas Cashback Galore" لاستكشاف الشروط والأحكام الكاملة ومعرفة كيفية تعظيم مكافآتهم.

التأمل في 15 عامًا من التميز

ع 15 عامًا من الخبرة في المجال، اكتسبت Vantage سمعة مرموقة باعتبارها وسيطًا موثوقًا ومبتكرًا يقدم إمكانية الوصول إلى أسواق متنوعة، بما في ذلك منتجات العقود مقابل الفروقات (CFDs) على الفوركس، والمؤشرات، والسلع. وقد جعلها نهجها الذي يركز على العميل، والأدوات المتطورة للغاية، والمنصة الآمنة خيارًا مفضلاً للمتداولين في جميع أنحاء العالم.

ويعكس عرض "Christmas Cashback Galore" التفاني الكبير لشركة Vantage تجاه عملائها ويحتفل برحلتها المميزة في مجال التداول. ومع استمرار نمو الشركة، تظل ملتزمة بتمكين المتداولين من خلال الأدوات، والموارد، والفرص التي تساهم في نجاحهم.

في موسم العطلات هذا، انضم إلى Vantage للاحتفال بمرور 15 عامًا على التميز واستمتع بتجربة تداول ممتعة مع مكافآت الاسترداد النقدي.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة عروض Vantage Markets الترويجية للكريسماس.

نبذة عن Vantage

كة Vantage Markets (أو Vantage) هي شركة وساطة متعددة الأصول توفر للعملاء خدمة سريعة وموثوقة لتداول منتجات العقود مقابل الفروقات (CFDs) على الفوركس، والسلع، والمؤشرات، والأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والسندات.

بفضل أكثر من 15 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط التقليدي؛ حيث توفر نظامًا موثوقًا به للتداول، وتطبيقًا للتداول عبر الهاتف المحمول حائزًا على جوائز، ومنصة تداول سهلة الاستخدام تمكّن العملاء من اغتنام فرص التداول. يمكنك تحميل تطبيق Vantage من خلال App Store أو Google Play.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2571897/Vantage_Marks_15_Years_Success_a_Festive_Christmas_Promotion.jpg

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