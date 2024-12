Vantage fête ses 15 ans de succès avec une promotion de Noël

PORT VILA, Vanuatu, 11 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets est ravi de célébrer son 15e anniversaire en lançant la promotion « Christmas Cashback Galore », mêlant l'esprit des fêtes à la gratitude pour le soutien indéfectible de ses clients. Cette promotion passionnante offre aux traders la possibilité de gagner des récompenses sous forme de cashback tout en négociant leurs marchés préférés pendant les fêtes de fin d'année.

Vantage Marks 15 Years of Success with a Festive Christmas Promotion

Du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2024, la promotion « Christmas Cashback Galore » récompense les participants éligibles avec un cashback pouvant aller jusqu'à 1 500 dollars en fonction de leur volume de transactions. Les traders peuvent augmenter progressivement leur cashback au fur et à mesure qu'ils effectuent des transactions. Cette initiative illustre l'engagement de Vantage à partager ses succès avec ses clients et à célébrer leur parcours ensemble.

Comment participer

Pour les nouveaux utilisateurs : Les nouveaux traders peuvent se joindre à la fête en ouvrant un compte de trading Vantage. Une fois inscrits, ils peuvent participer à la promotion en remplissant les critères d'éligibilité et en effectuant des transactions pendant la période promotionnelle.

Pour les utilisateurs existants : Les titulaires actuels d'un compte Vantage peuvent participer sans effort en s'inscrivant à la promotion via le portail client.

Les commerçants peuvent visiter la page officielle Christmas Cashback Galore pour découvrir l'ensemble des conditions générales et apprendre à maximiser leurs récompenses.

Réflexion sur 15 ans d'excellence

Avec 15 ans d'expertise dans le secteur, Vantage a acquis la réputation d'un courtier fiable et innovant offrant un accès à divers marchés, y compris les CFD sur le forex, les indices et les matières premières. Son approche centrée sur le client, ses outils de pointe et sa plateforme sécurisée en ont fait un choix privilégié pour les traders du monde entier.

La promotion Christmas Cashback Galore souligne l'engagement de Vantage envers ses clients et célèbre son parcours remarquable dans le secteur du commerce. Tout en continuant à se développer, l'entreprise s'engage à fournir aux négociants les outils, les ressources et les opportunités nécessaires à leur réussite.

En cette période de fêtes, rejoignez Vantage pour commémorer 15 ans d'excellence et découvrez le plaisir de négocier avec des récompenses sous forme de cashback.

Pour plus d'informations, consultez la promotion Vantage Markets Christmas.

À propos de Vantage

Vantage Markets (ou Vantage) est un courtier multi-actifs de CFD qui offre à ses clients l'accès à un service rapide et puissant de négociation de contrats de différence (CFD), notamment sur les marchés des changes, des matières premières, des indices, des actions, des FNB et des obligations.

Avec plus de 15 ans d'expérience sur le marché, Vantage transcende le rôle de courtier, en fournissant un écosystème de trading de confiance, une application de trading sur mobile primée et une plateforme de trading intuitive qui permet aux clients de saisir des opportunités de trading. Téléchargez l'application Vantage sur l'App Store ou sur Google Play.

tradez plus intelligemment avec @vantage

AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES : La négociation de CFD comporte des risques importants. Vous risquez de perdre plus que votre investissement initial.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2571897/Vantage_Marks_15_Years_Success_a_Festive_Christmas_Promotion.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpg