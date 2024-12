Vantage markerer 15 års suksess med en festlig julekampanje

PORT VILA, Vanuatu, 5. desember 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets er glade for å feire sitt 15-årsjubileum ved å lansere "Christmas Cashback Galore"-kampanjen, som blander ferieånden med takknemlighet for den urokkelige støtten fra sine kunder. Denne spennende kampanjen gir handelsmenn sjansen til å tjene cashback-belønninger mens de handler sine favorittmarkeder denne julesesongen.

Vantage Marks 15 Years of Success with a Festive Christmas Promotion

Fra 1. desember 2024 til 31. desember 2024, vil "Christmas Cashback Galore"-kampanjen belønne kvalifiserte deltakere med cashback på opptil 1500 dollar basert på deres handelsvolum. Næringsdrivende kan gradvis øke sin cashback etter hvert som de handler mer. Dette initiativet viser Vantages forpliktelse til å dele sin suksess med klienter og feire deres reise sammen.

Hvordan delta

For nye brukere: Nye handelsmenn kan delta i feiringen ved å Åpne en Vantage-handelskonto. Når de er registrert, kan de delta i kampanjen ved å oppfylle kvalifiseringskriteriene og handle i løpet av kampanjeperioden.

For eksisterende brukere: Nåværende Vantage-kontoinnehavere kan bli med uten problemer ved å velge kampanjen gjennom Klientportal.

Handelsmenn kan besøke den offisielle Christmas Cashback Galore siden for å utforske de fullstendige vilkårene og betingelsene og lære å maksimere sine belønninger.

Refleksjon over 15 års kompetanse

Med 15 års bransjeekspertise, har Vantage fått et rykte som en pålitelig, innovativ megler som tilbyr tilgang til ulike markeder, inkludert CFD-er på valuta, indekser og råvarer. Den kundesentrerte tilnærmingen, banebrytende verktøy og sikker plattform har gjort det til et foretrukket valg for handelsmenn over hele verden.

Christmas Cashback Galore-kampanjen understreker Vantages dedikasjon til sine kunder og feirer sin bemerkelsesverdige reise i handelsbransjen. Etter hvert som selskapet fortsetter å vokse, er det fortsatt forpliktet til å styrke handelsmenn med verktøy, ressurser og muligheter til å lykkes.

Bli med å feire Vantages 15 år med kompetanse denne julesesongen, og opplev gleden av handel med cashback belønninger.

For mer informasjon, gå til Vantage Markets Christmas Promotion.

Om Vantage

Vantage Markets (eller Vantage) er en global CFD megler med flere aktiva som tilbyr kunder tilgang til en smidig og kraftfull tjeneste for handel med Forex, råvarer, indekser, aksjer, obligasjoner og ETF-er.

Med over 15 års markedserfaring overgår Vantage rollen som megler, og gir et pålitelig handelsøkosystem, en prisbelønt mobilapp for handel, og en brukervennlig handelsplattform som gir kunder mulighet til å gripe handelsmuligheter. Last ned Vantage-appen på App Store eller Google Play.

handle smartere @vantage

RISIKOADVARSEL: CFD-handel innebærer betydelige risikoer. Du kan miste mer enn din opprinnelige investering.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2571897/Vantage_Marks_15_Years_Success_a_Festive_Christmas_Promotion.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpg