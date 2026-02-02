El Museo de Arte Contemporáneo AlUla recibe su nombre oficial en la inauguración de la exposición Arduna

AlUla, un oasis cultural ubicado a 1.100 km de Riad, en el noroeste de Arabia Saudita, es reconocido por su extraordinaria belleza natural y su rico patrimonio, incluyendo Hegra, el primer sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Arabia Saudita. Arts AlUla se dedica a celebrar el patrimonio cultural y a forjar un futuro para AlUla impulsado por la creatividad.

Diseñado como una plataforma dinámica para conectar con el público a través de exposiciones, encargos, residencias, investigación y publicaciones, el Museo de Arte Contemporáneo AlUla conectará el rico patrimonio de AlUla con las ideas artísticas contemporáneas, fomentando el diálogo global. El Museo está comprometido con un intercambio verdaderamente internacional, reflejando el papel de AlUla como encrucijada cultural durante milenios.

La arquitecta Lina Ghotmeh diseñará la futura sede física del Museo como parte de la Visión Saudí 2030, integrándola en el paisaje único del Oasis de AlUla.

Hamad Alhomiedan, director de Arts & Creative Industries en Royal Commission for AlUla, dijo: "El Museo de Arte Contemporáneo AlUla marca otro capítulo vital en la trayectoria de AlUla, conectando nuestro profundo patrimonio local con las innovaciones que configuran el panorama artístico global. Con raíces en el paisaje monumental de AlUla y su gente, y a través de encargos audaces, exposiciones emblemáticas y colaboraciones profundas, estamos construyendo una plataforma que eleva las voces saudíes y regionales a un diálogo significativo con el mundo. Esperamos dar la bienvenida a nuestra comunidad, socios y visitantes para que sean testigos del auge de una institución que moldeará el discurso artístico de las generaciones venideras".

Organizado como parte de la quinta edición del AlUla Arts Festival 2026, una celebración anual del arte, el diseño y la cultura, Arduna reúne expresiones de creatividad contemporáneas y modernas. Arduna, que significa "nuestra tierra" en árabe, está organizada conjuntamente por el Museo de Arte Contemporáneo AlUla y el Centro Pompidou de París, con el apoyo de la Agencia Francesa para el Desarrollo de AlUla (AFALULA).

Con más de 80 obras de Arabia Saudita, Oriente Medio y el mundo, Arduna explora la relación cambiante de la humanidad con la naturaleza e incluye nuevos encargos y obras de artistas de renombre como Pablo Picasso, Wassily Kandinsky, Manal AlDowayan, Ayman Zedani y Etel Adnan, entre otros. Arduna estará abierta del 1 de febrero al 15 de abril de 2026.

Acerca de AlUla y Arts AlUla

Ubicada a 1.100 km de Riad, en el noroeste de Arabia Saudita, AlUla es un lugar de extraordinario patrimonio natural y humano. Su amplia área, de 22.561 km², incluye un exuberante valle oasis, imponentes montañas de arenisca y antiguos sitios de patrimonio cultural que datan de miles de años atrás, cuando reinaban los reinos de Lihyan y Nabateo.

El sitio más conocido y reconocido de AlUla es Hegra, la principal ciudad meridional del Reino Nabateo y el primer sitio de Arabia Saudita declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. AlUla también alberga la antigua Dadan, capital de los Reinos de Dadan y Lihyan, considerada una de las ciudades más desarrolladas del primer milenio a.C. de la Península Arábiga, y Jabal Ikmah, una biblioteca al aire libre con cientos de inscripciones y escritos en diversos idiomas. AlUla Old Town Village, un laberinto de más de 900 casas de adobe, fue desarrollado desde al menos el siglo XII y ha sido revitalizado como un centro vibrante para visitantes y residentes.

La creación de Arts AlUla, dentro de la Royal Commission for AlUla (RCU), representa un compromiso para forjar los próximos capítulos de un milenio de creación artística, celebrando el legado cultural y forjando un futuro inspirado por artistas creados por artistas. La obra de Arts AlUla busca preservar este legado: fusionar lo antiguo con lo nuevo, lo local con lo internacional, manteniendo las artes como un elemento central del espíritu de AlUla como lugar de extraordinario patrimonio natural y humano.

Wadi AlFann, que significa "Valle de las Artes", será un destino cultural global para el arte de la tierra, que se inaugurará a partir de 2028. Obras que marcaron una época, realizadas por artistas de todo el mundo, se ubicarán permanentemente en el paisaje monumental de AlUla, la extraordinaria región desértica del noroeste de Arabia Saudita.

