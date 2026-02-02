Le musée d'art contemporain AlUla est officiellement baptisé à l'occasion de l'inauguration de l'exposition pionnière Arduna

AlUla, oasis culturelle située à 1 100 km de Riyad, dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite, est réputée pour son extraordinaire beauté naturelle et son riche patrimoine humain, notamment Hegra, le premier site saoudien inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Arts AlUla se consacre à la célébration de l'héritage culturel et à l'élaboration d'un avenir pour AlUla propulsé par la créativité.

Conçu comme une plateforme dynamique permettant d'engager le public par le biais d'expositions, de commandes, de résidences, de recherches et de publications, le musée d'art contemporain d'AlUla fera le lien entre le riche patrimoine d'AlUla et les idées artistiques contemporaines, favorisant ainsi le dialogue mondial. Le musée s'est engagé dans un échange véritablement international, reflétant le rôle d'AlUla en tant que carrefour culturel depuis des millénaires.

L'architecte Lina Ghotmeh concevra le futur siège du musée dans le cadre de Saudi Vision 2030, en l'intégrant dans le paysage unique de l'oasis d'AlUla.

Hamad Alhomiedan, Directeur des arts et des industries créatives à la Commission royale pour AlUla, a déclaré : "Le musée d'art contemporain d'AlUla marque un nouveau chapitre essentiel du parcours d'AlUla : "Le musée d'art contemporain d'AlUla marque un nouveau chapitre essentiel dans le parcours d'AlUla, en reliant notre profond patrimoine local aux innovations qui façonnent le paysage artistique mondial. Enracinés dans le paysage monumental d'AlUla et dans son peuple, et grâce à des commandes audacieuses, des expositions marquantes et des collaborations approfondies, nous construisons une plateforme qui élève les voix saoudiennes et régionales dans un dialogue significatif avec le monde. Nous sommes impatients d'accueillir notre communauté, nos partenaires et nos visiteurs pour assister à l'essor d'une institution qui façonnera le discours artistique pour les générations à venir".

Présentée dans le cadre de la cinquième édition du festival des arts AlUla 2026, une célébration annuelle de l'art, du design et de la culture, Arduna rassemble des expressions contemporaines et modernes de la créativité. Arduna, qui signifie "notre terre" en arabe, est organisée conjointement par le musée d'art contemporain d'AlUla et le Centre Pompidou à Paris, avec le soutien de l'Agence française pour le développement d'AlUla (AFALULA).

Avec plus de 80 œuvres provenant d'Arabie saoudite, du Moyen-Orient et du monde entier, Arduna explore l'évolution de la relation de l'humanité avec la nature et comprend de nouvelles commandes et des œuvres d'artistes renommés tels que Pablo Picasso, Wassily Kandinsky, Manal AlDowayan, Ayman Zedani et Etel Adnan, entre autres. Arduna est en vigueur du 1er février au 15 avril 2026.

À propos d'AlUla et des arts AlUla

Située à 1 100 km de Riyad, dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite, AlUla est un lieu au patrimoine naturel et humain extraordinaire. La vaste région, qui s'étend sur 22 561 km², comprend une vallée oasienne luxuriante, d'imposantes montagnes de grès et d'anciens sites du patrimoine culturel remontant à des milliers d'années, à l'époque où régnaient les royaumes de Lihyan et de Nabatae.

Le site le plus connu et le plus reconnu d'AlUla est Hegra, la principale ville méridionale du royaume nabatéen et le premier site d'Arabie saoudite inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. AlUla abrite également l'ancienne Dadan, capitale des royaumes de Dadan et de Lihyan et considérée comme l'une des villes les plus développées de la péninsule arabique au cours du premier millénaire avant notre ère, ainsi que Jabal Ikmah, une bibliothèque en plein air contenant des centaines d'inscriptions et d'écrits dans de nombreuses langues différentes. Le village d'AlUla, un labyrinthe de plus de 900 maisons en brique crue, s'est développé au moins à partir du XIIe siècle et a été revitalisé pour devenir un centre dynamique pour les visiteurs et les résidents.

La création d'Arts AlUla au sein de la Commission royale pour l'AlUla (RCU) est un engagement à écrire les prochains chapitres d'un millénaire de création artistique - en célébrant l'héritage culturel et en façonnant un avenir inspiré par des artistes construits pour être des artistes. Le travail d'Arts AlUla vise à préserver cet héritage : fusionner l'ancien et le nouveau, le local et l'international, en gardant les arts au cœur de l'esprit d'AlUla en tant que lieu de patrimoine naturel et humain extraordinaire.

Wadi AlFann, qui signifie "vallée des arts", sera une destination culturelle mondiale pour le land art, dévoilée à partir de 2028, où des œuvres marquantes d'artistes du monde entier seront installées de manière permanente dans le paysage monumental d'AlUla, l'extraordinaire région désertique du nord-ouest de l'Arabie saoudite.

