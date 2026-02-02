AlUla Museum für zeitgenössische Kunst offiziell benannt anlässlich der Eröffnung der bahnbrechenden Ausstellung Arduna

AlUla, eine Kulturelle Oase 1.100 km von Riad entfernt im Nordwesten Saudi-Arabiens, ist bekannt für ihre außergewöhnliche natürliche Schönheit und ihr reiches menschliches Erbe, darunter Hegra, Saudi-Arabiens erste UNESCO-Welterbestätte. Arts AlUla hat es sich zur Aufgabe gemacht, das kulturelle Erbe zu würdigen und eine von Kreativität geprägte Zukunft für AlUla zu gestalten.

Das AlUla Museum für zeitgenössische Kunst ist als dynamische Plattform konzipiert, die das Publikum durch Ausstellungen, Auftragsarbeiten, Aufenthalte, Forschung und Publikationen anspricht und eine Brücke zwischen dem reichen Erbe von AlUla und zeitgenössischen künstlerischen Ideen schlägt, um den globalen Dialog zu fördern. Das Museum setzt sich für einen wahrhaft internationalen Austausch ein, der die Rolle von AlUla als kultureller Knotenpunkt seit Jahrtausenden widerspiegelt.

Die Architektin Lina Ghotmeh wird im Rahmen der saudischen Vision 2030 den künftigen Standort des Museums entwerfen und ihn in die einzigartige Landschaft der AlUla-Oase integrieren.

Hamad Alhomiedan, Direktor für Kunst und Kreativwirtschaft bei der Royal Commission for AlUla, sagte: "Das AlUla Contemporary Art Museum ist ein weiteres wichtiges Kapitel auf dem Weg von AlUla, das unser tiefes lokales Erbe mit den Innovationen verbindet, die die globale Kunstlandschaft prägen. Verwurzelt in der monumentalen Landschaft und den Menschen von AlUla, bauen wir durch mutige Auftragsarbeiten, bahnbrechende Ausstellungen und intensive Kooperationen eine Plattform auf, die saudische und regionale Stimmen in einen sinnvollen Dialog mit der Welt bringt. Wir freuen uns darauf, unsere Gemeinschaft, Partner und Besucher willkommen zu heißen, um den Aufbau einer Institution zu erleben, die den künstlerischen Diskurs für kommende Generationen prägen wird".

Im Rahmen der fünften Ausgabe des AlUla Arts Festival 2026, einer jährlichen Feier von Kunst, Design und Kultur, bringt Arduna zeitgenössische und moderne Ausdrucksformen der Kreativität zusammen. Arduna bedeutet auf Arabisch "unser Land" und wird gemeinsam vom AlUla Contemporary Art Museum und dem Pariser Centre Pompidou mit Unterstützung der französischen Agentur für die Entwicklung von AlUla (AFALULA) kuratiert.

Mit mehr als 80 Werken aus Saudi-Arabien, dem Nahen Osten und der ganzen Welt erforscht Arduna die sich entwickelnde Beziehung der Menschheit zur Natur und umfasst neue Auftragsarbeiten und Werke von bekannten Künstlern wie Pablo Picasso, Wassily Kandinsky, Manal AlDowayan, Ayman Zedani und Etel Adnan, um nur einige zu nennen. Arduna läuft vom 1. Februar bis zum 15. April 2026.

Wadi AlFann, was so viel wie "Tal der Künste" bedeutet, wird ab 2028 ein globales kulturelles Ziel für Land Art sein, in dem epochale Werke von Künstlern aus der ganzen Welt dauerhaft in der monumentalen Landschaft von AlUla, der außergewöhnlichen Wüstenregion im Nordwesten Saudi-Arabiens, zu sehen sein werden.

