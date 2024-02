فوز Huawei بجائزة Energy Globe العالمية عن مشروع "Net Zero Carbon Intelligent Campus"، والذي تم بناؤه بالاشتراك مع شركة Yancheng Power Supply Company التابعة لشركة State Grid Jiangsu

تروندهايم، النرويج، 1 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- حصل مشروع Huawei Net Zero Carbon Intelligent Campus (الحرم الجامعي الذكي الذي لا ينتج منه أي انبعاثات كربونية) على جائزة Energy Globe العالمية لعام 2023. يعد المشروع المعروف أيضًا باسم Yancheng Low-Carbon & Smart Energy Industrial Park (مجمع يانتشنغ الصناعي للطاقة المنخفضة الكربون والطاقة الذكية) جهدًا تعاونيًا من قبل شركة Yancheng Power Supply Company التابعة لـ State Grid Jiangsu وHuawei. ويتميز هذا المشروع المبتكر بتكامله الرائع مع الطاقة النظيفة، التي تشكل 85% من إجمالي استهلاكه الطاقة، وكذلك فإن 100% من استهلاكه المطلق للطاقة هو من الكهرباء. ويتميز بتوفير سنوي قدره 3 ملايين كيلوواط ساعة من الكهرباء وخفض ما يقرب من 5600 طن من انبعاثات الكربون كل عام. وتشمل الجوائز الأخرى جائزة Champion Prize من World Summit on the Information Society (WSIS) لعام 2022. وقد تمت الإشادة بالدكتور Anthony Hu Hao، كبير الخبراء في وحدة أعمال رقمنة الطاقة الكهربائية في Huawei، لقيادته المثالية في المشروع وألقى كلمة في حفل توزيع الجوائز.

Dr. Anthony Hu Hao is presented with the Energy Globe World Award trophy and certificate

يتم تقديم جائزة Energy Globe العالمية من قبل لجنة من المنظمات بما في ذلك مؤسسة Energy Globe، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية. وفي عام 2023، تم اختيار مشروع Net Zero Carbon Intelligent Campus من بين أكثر من 2000 مشروع من أفضل المشاريع من أكثر من 180 دولة ومنطقة، ليصبح الفائز الوحيد في الصين الذي حصل على هذه الجائزة. وقالت لجنة التحكيم الدولية: "إن المشروع يتبنى خمس قيم أساسية، وهي: إمدادات طاقة خالية من الكربون، والتنسيق المتعدد الطاقة، وكفاءة الطاقة المثلى، والتمكين الرقمي، والابتكار عبر الحدود. وبذلك، فهو يدمج ما بين مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة الطاقة المركزية والموزعة والهيدروجين وتخزين الطاقة. تتم معالجة التحديات في مجال الطاقة والكربون والتكامل الرقمي من خلال نهج ثلاثي الأبعاد، يتضمن الذكاء الاصطناعي (AI)، وإنترنت الأشياء (IoT)، والحوسبة السحابية، لإجراء عمليات مستدامة وذكية. وقد حصل المشروع على اعتراف دولي كنموذج لحياد الكربون العالمي والتنمية المستدامة."

ويعتمد المشروع الحائز على جوائز، بقيادة الدكتور Anthony Hu Hao، على نظام الطاقة الذكي الخالي من الكربون ونموذج التحول T³ الخاص به، والذي يشمل الطاقة والخلو من الكربون والتحول الرقمي. ويركز المشروع على السيناريوهات الذكية الخاصة بالخلو من الكربون، والطاقة، فضلاً عن تلك المتعلقة بتحقيق التخطيط والبناء والعمليات المتكاملة. وهو يشكل مثالاً لبناء نظام طاقة يراعي البيئة ومنخفض الكربون وآمن وفعال في المواقع المماثلة للحرم الجامعي. وكذلك فهو يساعد المدن والبلدان في تحقيق أهدافها تجاه تحييد الكربون.

وإلى جانب ما تقدَّم، فاز المشروع والحل بجائزة Champion Prize في World Summit on the Information Society (القمة العالمية لمجتمع المعلومات) (WSIS) 2022 في يونيو 2022، وتم اعتباره واحدًا من أفضل 10 مشاريع عالمية لعام 2022 فحصل بذلك على جائزة Paulson Prize for Sustainability للاستدامة. فازت النظريات والبنيات والنماذج الأساسية للمشروع بجائزتين لأفضل ورقة وأفضل تقرير في مؤتمر IEEE الدولي حول إنترنت الطاقة وتكامل أنظمة الطاقة والمنتدى الدولي لتطوير الطاقة لعام 2023.

تلتزم شركة Huawei بأن تصبح أفضل شريك انتقالي لصناعة الطاقة الكهربائية العالمية. ومن ثم تقدم حلولاً قائمة على السيناريوهات لتوليد الطاقة ونقلها وتحويلها وتوزيعها واستهلاكها. تعتبر هذه الحلول وقصص النجاح مفيدة في مساعدة شركات الطاقة العالمية في تحقيق تحولات آمنة وفعالة ورفيقة بالبيئة ومبتكرة. ومن خلال القيام بذلك، ستمهد Huawei الطريق الرقمي لانتقال الطاقة العالمية وتحقيق أهداف الحياد الكربوني.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2332113/image_5027084_38816277.jpg