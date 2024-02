Huawei remporte l'Energy Globe World Award pour son projet de campus intelligent à zéro émission nette, construit en association avec la Yancheng Power Supply Company de State Grid Jiangsu

TRONDHEIM, Norvège, 2 février 2024 /PRNewswire/ -- Le projet de campus intelligent à zéro émission nette de carbone de Huawei a reçu le prix Energy Globe World Award 2023. Également connu sous le nom de Yancheng Low-Carbon & Smart Energy Industrial Park (en français, le « Parc industriel à faible émission de carbone et à énergie intelligente de Yancheng »), il s'agit du résultat d'un effort collaboratif entre Huawei et la Yancheng Power Supply Company de State Grid Jiangsu. Ce projet innovant a été reconnu pour sa remarquable intégration des énergies propres, qui représentent 85 % de sa consommation énergétique totale, 100 % de sa consommation énergétique finale étant électrique. Il permet une économie d'électricité annuelle de 3 millions de kWh ainsi qu'une réduction d'environ 5 600 tonnes d'émissions de carbone par an. Parmi ses autres récompenses, nous pouvons citer le Prix du champion du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI) de 2022. Le Dr Anthony Hu Hao, expert en chef du département de numérisation de l'énergie électrique de Huawei, a été acclamé pour son leadership exemplaire au sein du projet et a prononcé un discours lors de la cérémonie de remise des prix.

Dr. Anthony Hu Hao is presented with the Energy Globe World Award trophy and certificate

L'Energy Globe World Award est décerné par un panel d'organisations parmi lesquelles figurent la Fondation Energy Globe, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et la Chambre économique fédérale autrichienne. En 2023, le projet de campus intelligent à zéro émission nette de carbone a été sélectionné parmi plus de 2 000 excellents projets originaires de plus de 180 pays et régions, devenant le seul lauréat chinois à recevoir ce prix. Selon le jury international, « ce projet englobe cinq valeurs fondamentales : l'approvisionnement en énergie à zéro émission nette, la coordination multi-énergies, l'efficacité énergétique optimale, l'autonomisation numérique et l'innovation transfrontalière. Il intègre les énergies renouvelables, les systèmes d'énergie centralisés et distribués, l'hydrogène et le stockage de l'énergie. Les défis liés à l'énergie, au carbone et à l'intégration numérique sont abordés au moyen d'une approche tridimensionnelle intégrant l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des Objets (IdO) et le cloud computing pour des opérations durables et intelligentes. Le projet a reçu une reconnaissance internationale en tant que modèle de neutralité carbone et de développement durable à l'échelle mondiale. »

Dirigé par le Dr Anthony Hu Hao, le projet primé est basé sur le système énergétique intelligent zéro carbone et son modèle de transformation T³, qui englobe l'énergie, le zéro carbone et la transformation numérique. Le projet se concentre sur des scénarios énergétiques zéro carbone et intelligents pour réaliser une planification, une construction et des opérations intégrées. Il constitue un exemple de construction d'un système énergétique écologique, à faibles émissions de carbone, sûr et efficace dans les scénarios de campus. Il aide également des villes et des pays à atteindre leurs objectifs de neutralité carbone.

En outre, le projet et la solution ont remporté le Prix du champion lors du Sommet mondial sur la société de l'information ( SMSI ) en juin 2022, et ont été classés dans le top 10 des projets mondiaux du Prix Paulson 2022 pour la durabilité . Les théories, architectures et modèles de base du projet ont été récompensés par les prix du meilleur article et du Meilleur rapport lors de la Conférence internationale IEEE sur l'Internet énergétique et l'intégration des systèmes énergétiques et le Forum international sur l'énergie et le développement énergétique 2023.

Huawei s'engage à devenir le meilleur partenaire de transition pour l'industrie mondiale de l'énergie électrique. La société fournit des solutions basées sur des scénarios pour la production, la transmission et la transformation, la distribution et la consommation d'énergie. Ces solutions et ces exemples de réussite sont essentiels pour aider les compagnies d'électricité mondiales à réaliser des transformations sûres, efficaces, écologiques et innovantes. Notre objectif est d'ouvrir la voie à la transition énergétique mondiale et d'atteindre les objectifs de neutralité carbone.