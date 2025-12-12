"امتلِك اللحظة": "هواوي" تطلق هاتف Mate X7 إلى جانب مجموعة جديدة من المنتجات المبتكرة

دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، 11 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- كشفت اليوم شركة "هواوي" النقاب عن تشكيلة جديدة من الأجهزة الرائدة المبتكرة في حدث إطلاق بعنوان "Unfold the Moment". وشملت هذه المنتجات الهاتف المحمول HUAWEI Mate X7 ، وسماعات الأذن HUAWEI FreeClip 2 ، والساعة الذكية HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN ، وجهاز HUAWEI MatePad 11.5 S اللوحي.

HUAWEI Mate X7 HUAWEI FreeClip 2 HUAWEI MatePad 11.5 S

مسترشدًا بفلسفة التصميم المتمثلة في دفع الحدود ، يفتخر هاتف HUAWEI Mate X7 بتصميم نحيف ولكنه متين وأداء قوي ، بما في ذلك التصوير بالهواتف الذكية من الدرجة الأولى. تقدم سماعات الأذن HUAWEI FreeClip 2 معيارًا جديدًا لتجارب الاستماع المريحة بسماعات الأذن المفتوحة. تجمع الساعة الذكية HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN بين الجماليات الراقية والهندسة المتقدمة والأداء ، مما يسمح للمستخدمين باستكشاف العالم بشكل أفضل. تم تصميم جهاز HUAWEI MatePad 11.5S اللوحي للمبدعين ، ويتميز بشاشة عالية الوضوح ومريحة للعين، ويقدم تجربة إبداعية سلسة.

قال "تسو بينغ"، رئيس خدمات التسويق والمبيعات في مجموعة "هواوي" للمنتجات الاستهلاكية ، إن "هواوي" ستواصل التناغم مع احتياجات المستخدمين في جميع أنحاء العالم ، لإبداع تكنولوجيا مريحة. من خلال فهم الاحتياجات الحقيقية للمستخدمين والاستجابة لها ، نهدف إلى مساعدة المستهلكين في العالم على استخدام التكنولوجيا لاستكشاف آفاق كل لحظة. هدفنا ليس فقط تقديم تجارب منتجات استثنائية ، ولكن أيضًا تمكين كل مستخدم من الاستمتاع باللحظات الأكثر أهمية بالنسبة لهم."

هاتف HUAWEI Mate X7: افتح الآفاق لفصل جديد

استُلهِم تصميم هاتف Mate X7 من مفهوم "البوابة الزمنية الفضائية" وتقاليد التطريز المنسوج الخفيف التي يبلغ عمرها 1600 عام ، والتي تعتبر على نطاق واسع قمة الحرير الصيني و جزءًا من التراث الثقافي الوطني غير المادي للبلاد. يأتي الهاتف بمظهر خارجي من الألياف النانوية بنمط "التطريز الأبيض" (Brocade White)، إلى جانب خيارين من الجلد النباتي؛ بلون "السديم الأحمر" (Nebula Red) واللون الأسود.

يعد هاتف Mate X7 أيضًا أول هاتف ذكي رقيق قابل للطي من "هواوي" يمتلك نفس مستوى قدرات التصوير مثل هاتف رئيسي قياسي. تقدم الكاميرا المطوّرة من الجيل الثاني بنمط "الألوان الواقعية" دقة ألوان محسنة بنسبة 43٪ ، ويتم استكمالها بكاميرا جديدة بنظام "الإضاءة الفائقة - تقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR)"، و"كاميرا بنطاق فائق الاتساع"، و"كاميرا بعدسة مقرِّبة وعدسة ماكرو". مع دعم لتصوير الفيديو يصل إلى قيمة تعرّض تبلغ 17.5 بنظام "الإضاءة الفائقة - تقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR)"، يلتقط هاتف Mate X7 تفاصيلاً حيّة بدقة في كل من البيئات المشرقة وضعيفة الإضاءة.

تم تصميم الجهاز لتوفير المتانة ؛ حيث يعمل بواسطة "بنية قابلة للطيّ فائقة المتانة"، والتي تتضمن شاشة خارجية مصنوعة من "زجاج كونلون (Kunlun Glass) الكريستالي المصفّح فائق المتانة"، و"مفاصل دقيقة متقدمة"، و"هيكل فائقة الصلاب مركّب من 3 طبقات"، بالإضافة إلى مزايا أخرى. يضمن "نظام تبديد الحرارة للتبريد الفائق بحجرة تبخير فائقة الحجم وغشاء جرافين" بحجم S3550 مم2 مع بطارية 5600 ملي أمبير أداءً مستقرًا وعمرًا للبطارية يدوم طوال اليوم.

سماعات الاذن Huawei FreeClip 2: عنوان أناقتك

تتميّز سماعات الأذن HUAWEI FreeClip 2 بتصميم بمشبك للأذن يجمع بين الابتكار في سماعات الأذن المفتوحة والجماليات الحديثة ، وتهدف إلى إعادة تعريف المنتجات الصوتية كأجهزة للاستماع وكأحد إكسسوارات الموضة على حد سواء.

اتم تصميم FreeClip 2 لارتدائه طوال اليوم ، وتأتي بالأنماط اللونية التقليدية للشركة؛ وهي الأزرق، والأبيض والأسود ، بالإضافة إلى المظهر الخارجي بالنمط "الذهبي الوردي" الذي يعد جديدًا تمامًا بالنسبة للسوق الدولية. تزن كل سماعة أذن 5.1 غرامًا فقط ، مما يضمن شعورًا خفيفًا للغاية بوزنها مع راحة طويلة الأمد وثبات على الأذن.

توفر سماعات الأذن FreeClip 2 جودة واضحة وديناميكية للصوت والمكالمات عبر سيناريوهات الاستخدام المختلفة بفضل وحداتها مزدوجة المشغلات ذات الطاقة العالية، بالإضافة إلى معالج بوحدة معالجة عصبية معتمد على الذكاء الاصطناعي يوفر عشرة أضعاف أداء الحوسبة من الجيل السابق. كما أنها تأتي مع إمكانية مقاومة الغبار والماء بتصنيف IP57 وعمر بطارية إجمالي يصل إلى 38 ساعة لارتداء سهل طوال اليوم في أي بيئة.

ساعة HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN: وسّع آفاقك

يأتي التصميم الجديد للساعة الذكية HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN بإصدار Royal Gold Edition جديد يتميز بإطار خزفي أرجواني هو الأول من نوعه في الصناعة بالنسبة للمعادن الأرضية النادرة مع ذهب عيار 18 قيراط ، مقترنًا بحاوية من المعدن السائل قائم على الزركونيوم وشريط من سبيكة التيتانيوم بلون الذهب الأرجواني.

تقدم الساعة مجموعة من الميزات المصممة خصيصًا للغواصين في أعماق البحار ، بما في ذلك نظام مقاوم للماء مبتكر وقدرات الاتصالات المباشرة تحت الماء القائمة على السونار. كما تتضمن هوائيًا محسّنًا لتوصيل أقوى في جميع السيناريوهات ، وإلغاء الضوضاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي لاتصال واضح ، وإمكانية التحديد الدقيق للموقع بفضل نظام HUAWEI Sunflower Positioning System ، وتقنيات الاتصالات المتقدمة للشرائح الإلكترونية (eSIM). يأتي نظام TruSense في الساعة بصورة إضافية مع تقنية X-TAP القوية لتتبع الصحة بدقة وشمول أكبر[1].

جهاز HUAWEI MatePad 11.5 S اللوحي: إلهام لإبداعك

HUAWEI MatePad 11.5 S هو جهاز لوحي من الجيل التالي مصمم لدمج راحة العين مع الوضوح الاستثنائي بسلاسة[2]. تعالج شاشة PaperMatte Display من "هواوي" بشكل فعال المشكلات القديمة المتعلقة بالحدة التي غالبًا ما ترتبط بشاشات الأسطح المطفيّة التقليدية ، مما يجعل تجربة المشاهدة على هذا الجهاز الجديد واضحة بشكل حيوي وناعمة على حد سواء.

تم تصميم جهاز MatePad 11.5 S اللوحي لإنتاجية بدون ورق ، ويأتي مع قلم M-Pencil Pro ولوحة مفاتيح مغناطيسية تجعل الانتقال بين تدوين الملاحظات والكتابة وإنشاء المحتوى أكثر سلاسة. يقدم تطبيق Huawei Notes المثبت مسبقًا مجموعة واسعة من الفُرَش والقوالب والموارد المجانية ، ويأتي تطبيق GoPaint الآن مع عدد من أدوات الرسوم المتحركة الجديدة التي تساعد على بثّ الحياة في الأفكار الثابتة. بالنسبة لصانعي الفيديو ، يقدم تطبيق Wondershare Filmora الآن دعمًا لمفاتيح الاختصارات لتبسيط عمليات التحرير ، بينما توفر مجموعة WPS Office إمكانيات احترافية لتحرير المستندات، والعروض التقديمية، وميزات معالجة البيانات بمستوى العمل على الكمبيوتر الشخصي.

قالت شركة "هواوي" إن إطلاق اليوم يتجاوز مجرد مجموعة من التحديثات التكنولوجية؛ إنه يعكس التزام الشركة الدائم بوضع المستهلكين في المقام الأول. تحت اقتراح العلامة التجارية "امتلِك اللحظة" ، تأمل "هواوي" في التفاعل مع المستهلكين بشكل مفتوح وصادق ، وبناء اتصالات عابرة للأقاليم وعابرة للثقافات مع حالة من الدفء والشمولية ، مما يمكّن المزيد من الناس في جميع أنحاء العالم من مشاركة متعة التقدم التكنولوجي.

[1] هذا المنتج ليس جهازًا طبيًا ويجب عدم استخدامه للتشخيص أو العلاج. [2] هذا المنتج ليس جهازًا طبيًا ويجب عدم استخدامه للتشخيص أو العلاج.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2844081/1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2844082/2.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2844083/3.jpg