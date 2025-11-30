نظام Huawei Digital Power للتقييم الكمي لسلامة أنظمة تخزين طاقة البطاريات (BESS) على امتداد دورة حياتها يحظى بأعلى تقدير

بكين، 30 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- نجحت شركة Huawei Digital Power، بالتعاون مع شركاء رائدين في القطاع، في اجتياز تقييم فني صارم أجراه مجلس الكهرباء الصيني لنظام التقييم الكمي لسلامة أنظمة تخزين طاقة البطاريات (BESS) على امتداد دورة حياتها. أكدت لجنة التقييم بالإجماع أن النظام يحقق مستوى رائدًا عالميًا، ويسد ثغرات تقنية حرجة في سلامة أنظمة تخزين طاقة البطاريات (BESS) في الصين وعلى الصعيد العالمي.

ضمّت لجنة التقييم أعضاء بارزين، منهم أويانغ مينغ غاو، الأستاذ في جامعة تسينغهوا، وراو هونغ، كبير العلماء في شبكة جنوب الصين للطاقة، إلى جانب 12 خبيرًا من معهد الصين لبحوث الطاقة الكهربائية، وشركة شبكة جنوب الصين للطاقة المحدودة، وشركة شبكة الدولة للطاقة الكهربائية بمقاطعة شانشي، ومعهد الصين لتخطيط وهندسة الطاقة الكهربائية، وجامعة تشجيانغ، واللجان المتخصصة لجمعية بحوث الطاقة الصينية، والشركة الصينية الدولية للاستشارات الهندسية، ولواء الإطفاء والإنقاذ في بكين، وTÜV Rheinland، وشركة التأمين الشعبية الصينية (PICC). قُدِّم طلب المشروع من جانب Huawei Digital Power وست مؤسسات أخرى.

وقد اطّلعت اللجنة على عرض المشروع، وراجعت مواد التقييم، وأجرت مناقشات واستفسارات متعمقة. وأشاد أعضاء اللجنة إشادة كبيرة بالابتكار والتقنيات والتطبيق العملي لنظام التقييم الكمي لسلامة أنظمة تخزين طاقة البطاريات (BESS)، واتفقوا بالإجماع على ما يلي: «يُنشئ هذا المشروع بصورة مبتكرة نظام تقييم كمي للسلامة يغطي دورة الحياة الكاملة لأنظمة تخزين طاقة البطاريات (BESS)، لمعالجة اختناقات سلامة التشغيل في تطبيقات BESS واسعة النطاق. كما تم تطوير نموذج عالمي لتقييم احتمالية تطور مخاطر السلامة، يُستخدم لقياس مخاطر سلامة النظام قياسًا كميًا وتصنيفها علميًا، بما يسد فجوة تقنية قائمة في هذا المجال على المستويين الصيني والعالمي.»

يُصنِّف نظام التقييم، الذي طوّرته Huawei Digital Power بالشراكة مع عدد من الجهات، مخاطر سلامة أنظمة BESS من الأعلى إلى الأدنى في ثلاثة مستويات: A (غير مقبول)، وB (يتعيّن تخفيفه)، وC (مقبول)، كما يحدّد متطلبات احتمالية الفشل المقابلة لكل مستوى. يشير المستوى A إلى مخاطر عالية للغاية لا يمكن السيطرة عليها تمامًا، حيث تكون احتمالية وقوع حوادث سلامة كبيرة مرتفعة للغاية. ويشير المستوى B إلى مخاطر عالية يجب خفضها من خلال التحسين المستمر لتصميم المنتج وإدخال تقنيات مبتكرة. أما المستوى C فيشير إلى أن مخاطر السلامة تحت السيطرة، وأن العواقب الخطيرة مثل الحرائق يمكن تجنّبها بفعالية.

يجري هذا المشروع تقييمات منهجية لمخاطر السلامة على أنظمة BESS باستخدام إطار تقييم كمي، مع تحديد عوامل الخطر الرئيسية وتعزيز سلامة المنتج من خلال مجموعة من التقنيات الأساسية. أربع تقنيات جوهرية للسلامة:

[1] تطوير تقنية الإنذار النشط الذكي عالية الدقة للسلامة. واستنادًا إلى بنية هرمية متعددة الترددات مع فك تشفير مزدوج، تعزّز هذه التقنية نطاق ظروف التشغيل التي تغطيها خوارزمية إنذار الأعطال، وتضمن معدل استرجاع (Recall) لا يقل عن %95.

[2] ابتكار بنية حجب الأكسجين بالضغط الإيجابي وطرد الدخان الموجّه، وتطوير حزمة بطارية عالية الأمان تتميز بمقاومة عالية للحرارة، وضغط إيجابي مرتفع، ومستوى عالٍ من الإحكام الهوائي، وحماية من التآكل وحماية عزلية محسّنة. ولا تشتعل حزمة البطارية ولا تتسبب في انتشار الأعطال حتى إذا تعرّضت ثماني خلايا بطارية لانفلات حراري في وقت واحد.

[3] ابتكار بنية التحويل ثنائي المستوى لنظام تخزين الطاقة التسلسلي الذكي، بما يضمن عدم تغذية الشبكة بتيار عكسي أثناء حالات فرط الجهد العابر على الشبكة وفي كامل نطاق حالة الشحن (SOC)، مع الحفاظ على خرج طاقة ثابت يُسهم في استعادة استقرار الشبكة، وضمان سلامة معدات نظام تخزين الطاقة والشبكة.

[4] ابتكار تقنيات عزل متين مقاوم لدرجات الحرارة العالية، إلى جانب تقنيات الكشف في الوقت الفعلي، بما يحقّق حالة مقاومة عالية في حال تسرّب المحلول الإلكتروليتي (الإلكتروليت). وبالاقتران مع الكشف الآني عن العزل على كامل النطاق، يُكبح خطر اشتعال القوس الكهربائي الناجم عن فشل العزل.

طُبِّقت إنجازات المشروع في مشاريع واسعة النطاق في الصين وحول العالم، من بينها محطة ZDI لتخزين الطاقة بتقنية تشكيل الشبكة في محافظة نغاري بالصين، ومحطة تخزين الطاقة بتقنية تشكيل الشبكة في أوزبكستان، والشبكة الصغيرة لوجهة البحر الأحمر السياحية التي تعمل بنسبة %100 بالطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية.

صرّح البروفيسور أويانغ مينغ غاو من جامعة تسينغهوا بأن منهجية نظام التقييم الكمي للسلامة التي طوِّرت في هذا المشروع تُعد الأولى من نوعها في الصناعة، وتمتاز بابتكارات تكنولوجية بارزة، وتؤدي دورًا داعمًا مهمًا في تحسين مستوى السلامة العام في صناعة أنظمة تخزين طاقة البطاريات (BESS). ويتمتع المشروع بفوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة وآفاق تطبيق واسعة، وقد حقق مستوى رائدًا على الصعيد العالمي، ومن شأن هذه الإنجازات أن تقود التطور المستمر لتقنيات سلامة تخزين الطاقة، وأن توفّر ضمانًا قويًا لبناء أنظمة طاقة جديدة وتحقيق تطوّر عالي الجودة للصناعة.

وقال ستيفن تشو، رئيس خط منتجات Smart PV & ESS للطاقة الكهروضوئية الذكية وتخزين الطاقة في Huawei Digital Power، إن السنوات القليلة المقبلة ستكون فترة حاسمة لانتقال الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة لتصبح مصادر الطاقة الرئيسية. وأضاف: «نأمل أن تعمل جهات القطاع، والهيئات التنظيمية، والاتحادات الصناعية، والمؤسسات العاملة في المراحل العليا والدنيا من سلسلة القيمة، ومنظمات المعايير معًا على دفع ثلاث مهام رئيسية هي: تطوير المعايير، ومشاركة التقنيات، وبناء منظومة بيئية متكاملة للقطاع.» وتلتزم Huawei Digital Power بالعمل مع شركائها في القطاع لتعزيز التطوير واسع النطاق والموحّد وعالي الجودة للصناعة، وتسريع تطوّر الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة لتصبح مصادر رئيسية للطاقة، والمساهمة في سد فجوة الطاقة العالمية، وتوفير طاقة خضراء ومستقرة وبأسعار معقولة للجميع.

