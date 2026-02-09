في إطار معرض إنوفيست الشرق الأوسط وأفريقيا 2026 إل جي إلكترونيكس توفر للمستخدمين فرصة تجربة أجهزتها المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

منظومة الأجهزة المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من "إل جي" تتضمن مجموعة من الأجهزة والمنصات وتقنيات الاتصال المفتوح المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتعزيز مستوى الراحة والكفاءة للأسر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

- إل جي إلكترونيكس عرضت أجهزتها المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال سيناريوهات واقعية موجهة لعملائها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك خلال معرض إنوفيست الشرق الأوسط وأفريقيا 2026

- العروض التفاعلية سلّطت الضوء على الذكاء الاصطناعي الحواري، والحياة المنزلية المؤتمتة المدعومة بأجهزة إنترنت الأشياء، وتجارب العملاء الموسعة القائمة على الخدمات، ونظام الأجهزة المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي المفتوح.

- " إل جي" تخطط لتسريع وتيرة توسع أعمالها في مجال حلول المنازل الذكية للأعمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

أبوظبي, 9 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- سلّطت إل جي إلكترونيكس (إل جي) الضوء على مفهوم الراحة القابلة للتخصيص التي توفرها منتجاتها من الأجهزة المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال معرض إنوفيست الشرق الأوسط وأفريقيا 2026 الذي أقيم مؤخراً في أبوظبي. ويعد هذا المعرض حدثاً هاماً يجمع تحت مظلته أبرز شركاء الأعمال ووسائل الإعلام لاختبار أحدث ابتكارات "إل جي" واستكشاف رؤيتها المتميزة لحياة أفضل. كما سلّط الحدث الضوء على نهج الشركة في حلول الأجهزة المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تعرض "إل جي" منتجاتها وخدماتها الذكية المصممة خصيصاً لتندمج بسلاسة في الحياة اليومية.

وفي إطار استعراض حلول الأجهزة المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، قامت "إل جي" بتجديد جناح فندقي كامل وتحويله إلى مساحة معيشة مستقبلية وتفاعلية مزودة بأجهزة منزلية وأجهزة استشعار متصلة. كما تقدم الشركة عروضاً توضيحية واقعية تمكن الحضور من تجربة كيف تعمل منظومتها المتكاملة للمنازل الذكية بشكل مستقل لتعزيز راحتهم وتمكينهم من التحكم بالأجهزة بسلاسة عبر التفاعل الصوتي المباشر. ووفّر جناح الأجهزة المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي العديد من المزايا، مثل إدارة الطاقة وضبط إعدادات أمن المنزل والتي يمكن تخصيصها لتلبية الاحتياجات الخاصة بكل منطقة.

إدارة الأجهزة المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام الأوامر الصوتية عبر ThinQ ON

شرح أحد العروض التوضيحية للعملاء كيفية إدارة أجهزتهم المنزلية عبر محادثات يومية بسيطة، حيث تم تصميم مركز التجميع الخاص بالمنزل الذكي LG ThinQ ON، المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي، لفهم اللغة الطبيعية والاستجابة للأوامر المقدمة بهذه اللغة، مما يتيح تقديم دعم استباقي وفقاً لاحتياجات المستخدم. على سبيل المثال، يمكن لهذه المنصة اقتراح ملابس مناسبة بناءً على توقعات الطقس أو مراجعة الجداول اليومية بعد استيقاظ المستخدمين لمساعدتهم على الاستعداد ليومهم.

تجسد منصة ThinQ ON رؤية "إل جي" المتعلقة بالذكاء العاطفي، حيث يُمكنها أداء مجموعة واسعة من المهام بدءاً من الإجابة على الأسئلة المرتبطة بجودة الهواء باستخدام معلومات في الوقت الفعلي، ووصولاً إلى ضبط درجة الحرارة الداخلية بناءً على تفضيلات المستخدم وفهم الظروف المحيطة. كما يمكن للمستخدم التحقق من حالة دورات الغسيل أو تعيين رسائل التذكير أو إدارة المؤقتات عبر الأوامر الصوتية. وتقدم منصة ThinQ ON مستوى جديداً من الراحة الشخصية من خلال معالجة مدخلات المستخدم وتفسير الأوامر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الحواري.

الحياة المنزلية المؤتمتة مع أجهزة إنترنت الأشياء من " إل جي"

سلّط عرضٌ توضيحيٌ آخر الضوء على كيفية أتمتة الأنشطة اليومية باستخدام أجهزة استشعار إنترنت الأشياء دون الحاجة إلى تدخل مباشر من المستخدم، حيث تقوم هذه الأجهزة المثبتة في جميع الأجهزة المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بمراقبة التغيرات البيئية الطفيفة، ومن ثم تتواصل مع الأجهزة لتحسين الأجواء داخل المنزل بناءً على الظروف وتفضيلات المستخدم. كما يقوم النظام بالتعرّف على كل مستخدم وتطبيق إعدادات مخصصة لتفضيلاته في جميع أنحاء المنزل بشكل تلقائي.

توفر الأجهزة المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من "إل جي" تجربة متكاملة لإدارة المنزل بطريقة ذكية، حيث تعزز راحة المستخدم وتحسن من كفاءة استهلاك الطاقة وتضبط إعدادات أمان الموقع على مدار الساعة. كما يمكن لهذا النظام إطفاء الأنوار والأجهزة لتقليل استهلاك الطاقة تلقائياً عند مغادرة السكان، إلى جانب تفعيل وظائف التنظيف مثل تشغيل المكنسة الكهربائية الروبوتية. وعند عودة السكان، يستقبلهم المنزل برسالة ترحيب ويقوم بتشغيل الأجهزة التي يحتاجون إليها.

تجربة عملاء مُحسّنة ومنظومة منزلية مفتوحة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

إلى جانب القيمة الاستثنائية التي تُقدمها منتجاتها وأجهزتها المادية، تُقدم "إل جي" تجربة خدمة مُحسّنة مدعومة بمنصة LG ThinQ. وتوفر خدمة ThinQ Care إشعارات صوتية استباقية حول حالة الأجهزة لمساعدة المستخدمين على معالجة المشكلات المُحتملة في وقت مبكر. كما تدعم المنصة المهام اليومية مثل تحضير الطعام، حيث يمكن للمستخدمين اختيار الوصفات من تطبيق ThinQ وإرسال الإعدادات مُباشرةً إلى الأفران المُتصلة.

وتم تصميم نظام الأجهزة المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من "إل جي" كمنظومة مفتوحة تعتمد على منصة Homey Pro، بما يتيح للمستخدمين ربط وإدارة أجهزة من علامات تجارية متعددة بسلاسة. ويبرز قسم العرض الخاص بالأجهزة المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي إمكانات التحكم المتكامل في الإضاءة والستائر والمفاتيح من مختلف الشركات، إلى جانب أجهزة "إل جي" المنزلية. ومن خلال هذه المنظومة المفتوحة، توفر "إل جي" أيضاً حلولاً مُحسّنة مصممة خصيصاً لقطاع الأعمال، بما في ذلك الشقق السكنية والفنادق.

وفي إطار خططها المستقبلية، تعتزم "إل جي" تعزيز أعمالها في مجال حلول المنازل الذكية المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال دمج أجهزتها المنزلية الذكية مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، بهدف تقديم حلول شاملة تلبي احتياجات سوق الأعمال التي تشهد نمواً متسارعاً في المنطقة. وتسعى الشركة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تسريع وتيرة التوسع في مجالي المنازل الذكية والمباني الذكية على مستوى المنطقة.

وقال فيل جونغ، الرئيس التنفيذي لشركة إل جي إلكترونيكس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تعد الأجهزة المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي حلاً متكاملاً للمعيشة الذكية يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة لدينا لتحسين حياة عملائنا اليومية بشكلٍ ملموس. ونحن نسعى إلى تعزيز ريادتنا في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال توفير تجارب منازل ذكية مُحسّنة لتناسب الظروف وأنماط الحياة المحلية."

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الأجهزة المنزلية

تُعد شركة إل جي لحلول الأجهزة المنزلية (HS) رائدة عالميًا في مجال الأجهزة المنزلية وحلول المنازل الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال الاستفادة من التقنيات الأساسية الرائدة في الصناعة، تلتزم شركة HS بتحسين جودة حياة العملاء وتعزيز الاستدامة. تعمل الشركة على تطوير حلول مبتكرة للأجهزة المنزلية والمطبخ، وقد قامت مؤخرًا بدمج قسم روبوتات إل جي ضمن حلولها لتوفير تقنيات الروبوت المتقدمة في منتجاتها المنزلية. معًا، توفر هذه المنتجات راحة محسّنة، وأداءً استثنائيًا، وتشغيلًا فعالًا، وحلولًا مستدامة لأنماط الحياة. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة: www.LGnewsroom.com .

