فيديو: أسطورة كرة السلة "شاكيل أونيل" يستعرض مهاراته الغنائية بالعربية على جزيرة ياس

يمكن مشاهدة فيديو "شاكيل أونيل" هنا

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 12 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- فاجأ أسطورة كرة السلة الأمريكي "شاكيل أونيل" الجمهور بموهبته الجديدة في الغناء باللون الخليجي، حيث ظهر نجم الدوري الأمريكي للمحترفين في فيديو مميز من جزيرة ياس أبوظبي يستعرض خلالها قدراته بأداء الأغنية الخليجية الشهيرة "عاشوا"، وذلك في إطار الحملة الترويجية التي نظمتها جزيرة ياس لموسم الصيف.

ولمشاهدة بيانات المالتى ميديا الصحفية تفضل بالضغط على الرابط الالكترونى التالى:

https://www.multivu.com/players/uk/9274551-yas-island-watch-shaquille-oneal-sing-arabic/

Did you know Shaquille O’Neal doesn’t just shoot hoops? You’ve got to see it to believe it - he can sing in Arabic too! Tune in to watch the NBA star dropping bars. Spotted: Shaq Attack on Yas Island

عُرف شاكيل أونيل بمهاراته الاستثنائية في كرة السلة، بالإضافة إلى قدراته في غناء الراب وحبه لفن الدي جي وتنسيق الموسيقى، إلا أن موهبته الجديدة في الغناء بالعربية أدهشت الجميع.

وتواصل الحملة الترويجية الصيفية التي تنظمها جزيرة ياس أبوظبي النجاح الباهر الذي حققته حملة العام الماضي، والتي أُقيمت بالتعاون مع "فرقة ميامي" الكويتية الشهيرة. تسلط هذه الحملة الضوء على جزيرة ياس كوجهة سياحية مثالية للضيوف من جميع الأعمار، حيث تلبي شغفهم بالمرح والمغامرة من خلال مجموعة واسعة من الألعاب والتجارب والخيارات الترفيهية المتنوعة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.yasisland.com/

لمحة عن جزيرة ياس:

تقدّم جزيرة ياس من موقعها المميز على شواطئ أبوظبي على بعد 20 دقيقة من مركز المدينة، و50 دقيقة فقط من دبي، لمحبي العطلات مزيجاً متميزاً من التجارب الترفيهية المميزة، بدايةً من المدن الترفيهية الحاصلة على جوائز، مثل عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي ، وياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، ووصولاً إلى وجهات الجذب المذهلة مثل كلايم جزيرة ياس، أبوظبي، وجهة المغامرات التي حطمت الأرقام القياسية؛ وحلبة مرسى ياس، التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1؛ ما يتيح للزوار الاستمتاع بعالم مليء بخيارات الترفيه المتنوعة في الجزيرة التي تبلغ مساحتها 25 كيلومتر مربع. كما تقدم جزيرة ياس تجارب تسوق عالمية المستوى في ياس مول، أضخم مركز تسوق في أبوظبي، وخيارات طعام غنية في واجهة ياس باي البحرية، وجهة الجذب المتميزة والنابضة بالحياة في أبو ظبي، بالإضافة إلى فرص ممارسة الأنشطة الرياضية في ملعب ياس لينكس أبو ظبي للجولف الحاصل على جوائز. وتستضيف الجزيرة باقةً من الفعاليات الموسيقية والترفيهية والعائلية المذهلة على مدار العام، كما تحتضن مجموعةً من الفنادق الفاخرة، بما في ذلك دبليو أبو ظبي- جزيرة ياس، وهيلتون أبو ظبي جزيرة ياس، وفندق وارنر براذرز أبو ظبي، أول فندق في العالم على طراز عالم وارنر براذرز، بالإضافة إلى أكثر من 165 مطعماً ومقهى، ومسارح داخلية وخارجية، مثل وايت أبو ظبي، والاتحاد أرينا، والتي تم تزويدها جميعاً بباقة من الخدمات التي تلبي احتياجات الزوار، وتربط جميع هذه المعالم ببعضها البعض. وتواصل جزيرة ياس توسيع محفظتها من المرافق الترفيهية المميزة مع إضافة سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي، أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.yasisland.com/ar

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