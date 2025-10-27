جزيرة ياس أبو ظبي تستضيف تجربة ترفيهية فريدة مستوحاة من مسلسل "سترينجر ثينقز" الشهير

تتيح للضيوف فرصة لاختبار أنفاق "أبسايد داون" المظلمة ابتداءً من 14 نوفمبر

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة, 27 أكتوبر / تشرين أول 2025, /PRNewswire/ -- تستعد جزيرة ياسأبو ظبي، الوجهة الترفيهية الرائدة في المنطقة، لاستضافة فعالية Stranger Things: The Experience التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط، حيث تمنح الزوار فرصة استكشاف عالم مدينة هوكينز بولاية إنديانا في تجربة تفاعلية غامرة تنقل أجواء المسلسل إلى أرض الواقع. وستساهم هذه الفعالية في تعزيز مكانة جزيرة ياس كوجهة مميزة تحتضن أبرز الفعاليات العالمية وكمركز رئيسي للترفيه والتجارب الغامرة في المنطقة.

وسيتم إفتتاح تجربة "Stranger Things: The Experience" في 14 نوفمبر المقبل، لتأخذ الجمهور في رحلة مباشرة إلى مدينة هوكينز بولاية إنديانا، في تجربة تفاعلية تجعلهم جزءًا من أحداث العالم الغامض للمسلسل. وكما في العروض السابقة التي شهدت إقبالًا واسعًا ونفادًا للتذاكر في كلٍّ من نيويورك ولندن وباريس، ستتألق نسخة جزيرة ياس بتصميماتها الغامرة ومؤديها الحقيقيين ومؤثراتها الخاصة المتقنة التي تمزج بين الخيال والواقع بأسلوب ساحر. وسيخوض الزوار تجربة تفاعلية فريدة ينتقلون خلالها بين أبرز مواقع المسلسل الشهيرة، من مختبر هوكينز إلى أنفاق "أبسايد داون" المظلمة، قبل أن تُختتم رحلتهم في منطقة "مكس تيب" التي تتميز بأجواء الثمانينيات، حيث تنتظرهم خيارات طعام مستوحاة من المسلسل، وفرص لالتقاط الصور، وبضائع حصرية، وتجارب مفاجئة تستحضر أكثر لحظات العمل تميزًا.

ومع الترقب العالمي لإطلاق الموسم الخامس والأخير من مسلسل "Stranger Things" ، تدعو جزيرة ياس عشاق المسلسل إلى خوض تجربة فريدة للتعمق في عالمه الغامض والمليء بالأحداث الخارقة للطبيعة، في وقتٍ يواصل فيه هذا العمل الجماهيري جذب اهتمام المشاهدين حول العالم.

وبهذه المناسبة، قال ليام فيندلاي، الرئيس التنفيذي لدى ميرال ديستنيشنز: "تجسد هذه الشراكة نموذجاً جديدًا من التعاون بين جزيرة ياس وأبرز العلامات الترفيهية العالمية لتقديم تجارب استثنائية تضيف بعدًا جديدًا لعروضنا. تُعدّ تجربة Stranger Things: The Experience إضافة مميزة إلى الوجهة، فهي ليست مجرد فعالية ترفيهية، بل فرصة لاكتشاف أحد أكثر العوالم التلفزيونية شهرة وتأثيرًا في عصرنا. ونتطلع إلى استقبال الزوار في أجواء مدينة هوكينز التي ستنبض بالحياة هنا في جزيرة ياس".

سواء كنت من عشاق مسلسل Stranger Things أو تخوض مغامرتك الأولى في عالم هوكينز، فاستعد لرحلة سينمائية غامرة تزخر بالمشاهد التفاعلية والمؤثرات السمعية والبصرية المبهرة، ضمن أجواءٍ تحوّل جزيرة ياس إلى مساحةٍ ترفيهيةٍ مذهلة تجسّد روح المسلسل وأجواءه بأسلوبٍ فريد ومشوق.

