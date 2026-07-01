Vinamilk、2026年ワールド・デイリー・イノベーション・アワードで大きな成果、東南アジア唯一の受賞乳業ブランドとして存在感を示す

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Vinamilk

01 7月, 2026, 17:34 JST

スペイン・バルセロナ、2026年7月1日 /PRNewswire/ -- Vinamilkは、2026年6月17日から18日にかけてスペイン・バルセロナで開かれたグローバル・デイリー・コングレス（Global Dairy Congress）の会期中に行われた、乳業界で最も権威ある国際的なアワード・プログラムの一つである2026年ワールド・デイリー・イノベーション・アワード（2026 World Dairy Innovation Awardsで、5つの賞を受賞しました。 

この評価により、Vinamilkは世界有数の乳業イノベーターの一員に位置付けられ、急速に変化する消費者ニーズを先取りし、それに応える同社の力が示されました。また、Vinamilkは、欧州、北米、オセアニアの世界的な大手乳業企業と並び、今年のアワードで表彰された東南アジア唯一の乳製品ブランドでもあります。

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ワールド・デイリー・イノベーション・アワード（World Dairy Innovation Awards）は、イノベーション、消費者にとっての意義、業界でのリーダーシップを通じて乳業の未来を形作る組織や製品を称えるものです。今年、Vinamilkは11部門で17件が最終選考に残り、栄養、製品開発、生産技術、消費者体験にわたる同社の幅広いイノベーション力を示しました。受賞製品は以下のとおりです。Optimum A2 Pro+は最優秀子ども向け乳製品賞、Sure Prevent Goldは最優秀ライフステージ・イノベーション賞、Vinamilk Gelato Matcha Gotcha Ice Creamは最優秀アイスクリーム賞、Vinamilk Fresh Milk 100% Flavoredは最優秀フレーバー乳飲料賞、Vinamilk Gelato Ice Creamは最優秀パッケージデザイン賞をそれぞれ受賞しました。

グローバルデイリーコングレス（Global Dairy Congress）およびワールドデイリーイノベーションアワード（World Dairy Innovation Awards）の会長であるRichard Hallは、20年以上にわたり同アワードを運営してきた中で、1回の開催で5つの賞を受賞した企業を見たことはないと述べ、「これは本当に驚くべき成果です。ベトナムは、消費者ニーズが旺盛な市場でのイノベーションの先駆者としての役割を強調しています。

今回の受賞は、世界の乳業界が大きな変革期を迎える中で実現したものです。消費者は、自身のライフスタイル、健康上の目標、個々のニーズに合わせた栄養ソリューションをますます求めるようになっており、同時に利便性、透明性、持続可能性にもいっそう重きを置いています。

「社会が発展する各段階で、栄養に対する新たな期待が生まれます」と、Vinamilkのマーケティング担当エグゼクティブ・ディレクターであるNguyen Quang Triは述べました。「今回の評価は、当社がイノベーションに長期的に注力し、消費者に有意義な価値をもたらす製品やソリューションの開発に努めてきたことを反映しています。」

受賞そのものにとどまらず、Vinamilkが複数部門で強い存在感を発揮した点は、同社がイノベーションを幅広く推進していることを物語っています。同社の最終候補製品は、子ども向け栄養、専門的な栄養、飲用乳、ヨーグルト、アイスクリーム、パッケージ・イノベーション、生産技術にわたり、製品の配合設計にとどまらず、消費者体験全体まで視野に入れた戦略を反映しています。

米国の世界有数の市場調査・データ分析企業Circanaで欧州ソート・リーダーシップ担当シニア・バイスプレジデントを務め、2026年アワードの審査員でもあるAnanda Royは、「Vinamilkは世界市場で好位置につけています。主要なプレイヤーとなるために必要なのは、優れた製品、パッケージ、価値提案、消費者とのコミュニケーションへの投資を継続することです。さらに言えば、私は同社の成功を強く確信しています。」

Vinamilkは50年近くにわたり、質の高い栄養を利用しやすくする取り組みから、より専門的で個別化された栄養ソリューションの開発に至るまで、変化する消費者ニーズとともに進化してきました。現在も同社は、現代の消費者ニーズに応え、国際市場での地位を強化するため、研究、イノベーション、持続可能な開発への投資を続けています。

これらの受賞は、Vinamilkの現在の成果を認めるだけでなく、継続的なイノベーションと消費者重視の成長を通じて、世界の乳業界の今後の発展に貢献する意欲を示しています。

詳細については、www.vinamilk.com.vn/enをご覧ください。

SOURCE Vinamilk

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