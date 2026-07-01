비나밀크, 2026 세계 유제품 혁신상 어워즈에서 여러 상 수상하며 동남아 유일 수상 유제품 브랜드로 부상

세계 유제품 혁신 어워즈는 혁신, 소비자 관련성, 업계 리더십을 통해 유제품의 미래를 만들어가는 조직과 제품을 기념하는 행사다. 올해 비나밀크는 영양, 제품 개발, 생산 기술, 소비자 경험 전반에 걸친 폭넓은 혁신 역량을 보여주며 11개 부문에서 17개 후보작을 최종 후보에 올렸다. 수상 제품은 다음과 같다. Optimum A2 Pro+는 최우수 어린이 유제품상(Best Children's Dairy Product)을 수상했고, Sure Prevent Gold는 최우수 생애주기 혁신상(Best Life-stage Innovation)을 수상했으며, Vinamilk Gelato Matcha Gotcha Ice Cream은 최우수 아이스크림상(Best Ice Cream)을 수상했다. Vinamilk Fresh Milk 100% Flavored는 최우수 향 첨가 유제품 음료상(Best Flavored Dairy Drink)을 수상했고, Vinamilk Gelato Ice Cream은 최우수 패키징 디자인상(Best Packaging Design)을 수상했다.

글로벌 데어리 콩그레스와 세계 유제품 혁신 어워즈의 리처드 홀(Richard Hall) 회장은 20년 넘는 어워즈 개최 역사상 단일 회차에서 한 기업이 5개 상을 수상한 사례는 본 적이 없다고 밝혔다. 그는 "이는 정말 놀라운 성과다. 베트남은 소비자 수요가 큰 역동적인 대형 시장이지만, 특히 눈에 띄는 점은 비나밀크가 세계 여러 기업과 시장을 앞서는 방식으로 혁신하고 있다는 점"이라고 말했다.

이번 수상은 글로벌 유제품 산업이 중대한 전환을 겪고 있는 시점에 이뤄졌다. 소비자들은 라이프스타일, 건강 목표, 개인별 필요에 맞춘 영양 솔루션을 점점 더 많이 찾고 있으며, 동시에 편의성, 투명성, 지속가능성에도 더 큰 비중을 두고 있다.

비나밀크의 응우옌 꽝 찌(Nguyen Quang Tri) 마케팅 총괄 이사는 "사회 발전의 단계마다 영양에 대한 새로운 기대가 만들어진다"며 "이번 수상은 혁신에 대한 우리의 장기적인 의지와 소비자에게 의미 있는 가치를 제공하는 제품과 솔루션을 개발하려는 우리의 노력을 반영한다"고 말했다.

수상 그 자체를 넘어, 여러 부문에서 비나밀크가 증명한 강력한 존재감은 혁신에 대한 회사의 폭넓은 접근 방식을 보여준다. 최종 후보에 오른 제품들은 어린이 영양식, 전문 영양식, 액상 우유, 요거트, 아이스크림, 패키징 혁신, 생산 기술을 포괄했으며, 이는 제품 배합을 넘어 전체 소비자 경험을 아우르는 전략을 반영한다.

미국의 선도적인 글로벌 시장조사 및 데이터 분석 기업이자 2026년 시상식 심사위원단의 일원인 서카나(Circana)의 아난다 로이(Ananda Roy) 유럽 사상 리더십 부문 수석부사장은 "비나밀크는 글로벌 시장에서 매우 유리한 위치에 있다. 핵심 기업이 되기 위해 필요한 것은 우수한 제품, 패키징, 제안 및 소비자 커뮤니케이션에 대한 투자를 지속하는 것뿐이며, 그 밖의 측면에서도 이 회사의 성공을 매우 확신한다"고 말했다.

지난 50년 동안 비나밀크는 양질의 영양에 대한 접근성을 높이는 것에서부터 더욱 전문화되고 개인화된 영양 솔루션을 개발하는 것에 이르기까지 변화하는 소비자 요구와 함께 발전해왔다. 오늘날 회사는 현대 소비자의 요구를 충족하고 국제 시장에서의 입지를 강화하기 위해 연구, 혁신, 지속 가능한 발전에 대한 투자를 계속하고 있다.

이번 수상은 현재 비나밀크의 성과를 인정할 뿐만 아니라, 지속적인 혁신과 소비자 중심 성장을 통해 글로벌 유제품 산업의 미래 발전에 기여하려는 회사의 포부를 더욱 공고히 한다.

자세한 내용은 www.vinamilk.com.vn/en에서 확인할 수 있다.

SOURCE Vinamilk