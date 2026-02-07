كازاخستان تتصدر منافسات اليوم الأول من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

تمكن فريق كازخستان C من حصد المركز الأول في " تحدي الهجوم"، أول مسابقة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية "سوات 2026"، التي انطلقت اليوم السبت، في المدينة التدريبية بالروية بدبي، بحصوله على 109 نقاط، فيما تمكن فريق كازختسان D من حصد المركز الثاني بحصوله على  108 نقاط، في حين جاء فريق مالاخيت الروسي في المركز الثالث بواقع 107 نقاط.

وتوّج سعادة اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، الفائزين الثلاثة بالمراكز الأولى بحضور السيد فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين والرعاة وكبار ضباط شرطة دبي.

وأثنى اللواء المزروعي على المستوى العالي للفرق المشاركة في فعاليات اليوم الأول، من خلال تنفيذ "تحدي الهجوم" بكل حرفية ومهارة، وبذل كل الجهود في لتحقيق أعلى مستوى انسجام تام فيما بينها، والقدرة على التصويب الناري على الأهداف بدقة عالية، والقفز عن الحواجز، ونقل الدمى إلى خط النهاية.

يذكر أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية يستمر حتى 11 فبراير ويمكن للمشاهدين متابعة البث الحي على القناة الرسمية للتحدي على يوتيوب.

