كلية تشيونغ كونغ والمنصة الرقمية لمنظمة شنغهاي للتعاون توقعان مذكرة تفاهم شراكة استراتيجية

بكين، 1 ديسمبر 2023 /PRNewswire/ -- وقعت كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال (CKGSB) ومنصة التكنولوجيا الرقمية لدول منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) مذكرة تفاهم في 23 نوفمبر، 2023، في حرم كلية CKGSB في بكين من أجل تعزيز تبادل المواهب والمعرفة وأفضل الممارسات في مجال الرقمنة والابتكار الاجتماعي بين الكيانات بين دول منظمة شنغهاي للتعاون من خلال الحوارات الأكاديمية المشتركة والندوات والمنتديات والرحلات الدراسية وغيرها من المبادرات المربحة للجانبين.

وذلك بحضور عدد من الشخصيات المؤثرة، بما في ذلك شيانغ بينغ العميد المؤسس وأستاذ الأعمال الصينية والعولمة في CKGSB، لي هايتاو ، وشهد التوقيع عدد من الأساتذة ومسئول الإدارة المالية والعميد المساعد لكلية CKGSB، وعلى الجانب الآخر حضر السيد/ غريغوري لوجفينوف، نائب الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، وتونغ دان، الرئيس التنفيذي لمنصة التكنولوجيا الرقمية لدول منظمة شنغهاي للتعاون. كما دعم سيري كانافسكي، الأمين التنفيذي لمجلس أعمال منظمة شانغهاي للتعاون، الحدث بكلمة عبر الفيديو.

وفي كلمته، أكد العميد شيانغ على أمله في أن تؤدي هذه الشراكة الاستراتيجية — إلى جانب المزايا الفريدة لـ CKGSB — إلى تنمية جيل جديد من الاضطراب الاقتصادي، وتعزيز التحول الرقمي وتعزيز الابتكار الاجتماعي.

وقال دين شيانغ "لقد استفادت الصين من الاضطراب الاقتصادي لدفع نموها منذ تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح، وهو أمر لا يقدر بثمن بالنسبة للدول الأخرى". حيث يعد الاضطراب الاقتصادي، وهو المفهوم الذي قدمه العميد شيانغ في أغسطس 2019، دافعا أساسيًا للتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي، وتعزيز الحراك الاجتماعي التصاعدي. وأوضح دين شيانغ أن "إحدى القوى الرئيسية وراء الاضطراب الاقتصادي هي شركات يونيكورن من الجيل التالي". "منذ عام 2023، تقوم كلية CKGSB ببناء نظام بيئي عالمي للجيل القادم من وحيدات القرن، مع التركيز على المسؤولية العالمية والغرض الاجتماعي والمنظور طويل المدى. ونأمل أن تتمكن كلية CKGSB من تبادل خبراته مع دول منظمة شنغهاي للتعاون."

وشدد العميد شيانغ على التحول الرقمي باعتباره مجالًا مهمًا آخر قد يتعاون فيه الطرفان. وأوضح العميد شيانغ أن "أعضاء هيئة التدريس في كلية CKGSB يتمتعون بموقع فريد لتفسير التحول الرقمي عبر الولايات المتحدة والصين وآسيا". "سنعمل جنبًا إلى جنب مع منصة التكنولوجيا الرقمية لدول منظمة شنغهاي للتعاون (SCO)، وغيرها من المنظمات والشركات والمدارس الرائدة، لريادة منصة تعليمية عالمية للتحول الرقمي."

وقد شارك السيد لوجفينوف رؤيته وآماله خلال الحفل. "لقد حددت منظمة شنغهاي للتعاون تطوير وتعزيز التكنولوجيا الرقمية المتقدمة باعتبارها بعضًا من مهامها الرئيسية ... وإنني أتطلع إلى رؤية مشاريع ملموسة تنبثق من إطار التعاون هذا وأنا واثق من أن هذه الشراكة ستلعب دورًا إيجابيًا في تسريع التكنولوجيا الرقمية في دول منظمة شنغهاي للتعاون."