كوين إكس تضيف بريقاً إلى مؤتمر بيتكوين مينا 2024: انضموا إلى ثورة العملات الرقمية في أبوظبي!

هونج كونج, 3 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- تفتخر كوين إكس، وهي بورصة عملات رقمية عالمية معروفة بالتزامها بتبسيط تداول العملات المشفرة، بالإعلان عن مشاركتها في مؤتمر بيتكوين مينا القادم، الذي سيعقد في الفترة من 9 إلى 10 ديسمبر 2024. يعد هذا الحدث المرموق النسخة الأولى من نوعها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المؤتمر العالمي المعروف باسم "مؤتمر بيتكوين"، والذي يعتبر واحداً من أبرز منصات الملكية الفكرية في صناعة العملات الرقمية.

بيتكوين مينا: علامة فارقة لصناعة العملات الرقمية

نجحت سلسلة مؤتمرات بيتكوين في بناء سمعة راسخة باعتبارها حدثاً محورياً في نظام العملات الرقمية، حيث تجمع بين المبتكرين وقادة الصناعة وعشاق العملات الرقمية من جميع أنحاء العالم. توسعها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعكس التأثير المتزايد للعملات الرقمية وتقنيات البلوكشين في هذا السوق الديناميكي. تهدف النسخة التي تُقام في أبوظبي إلى تعزيز الحوار والتعاون والابتكار في منطقة تتجه نحو تبني العملات الرقمية بوتيرة متسارعة.

أبرز المتحدثين

من بين المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر: إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب، مروان الزرعوني، المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي ∙ دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسيف الدين عموص، المدير التنفيذي لـ Saifedean.com. حضورهم يبرز الأهمية العالمية للحدث، حيث سيشاركون رؤى فريدة حول مجال العملات الرقمية وتأثيرها المحتمل على الاقتصادات العالمية.

كوين إكس: تعزيز الحضور المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تفخر كوين إكس برعايتها لمؤتمر بيتكوين مينا، مما يعكس التزامها المستمر بتوسيع وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكجزء من رعايتها، حصلت كوين إكس على جناح بارز في قاعة المعرض، كما قامت بتثبيت إعلانات واسعة النطاق عند المداخل والمخارج الرئيسية للمكان، لضمان رؤية عالية طوال فترة الحدث.

تتماشى هذه الرعاية مع استراتيجية كوين إكس لتعميق جهودها المحلية في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو سوق يتميز بازدياد ملحوظ في الإقبال على الأصول الرقمية وحلول البلوكشين. ومن خلال التفاعل النشط مع المجتمعات المحلية، تهدف كوين إكس إلى جعل تداول العملات الرقمية أكثر سهولة، مع تعزيز الثقة والتعليم في هذا المجال.

أنشطة ميدانية مثيرة وجوائز

سيتمتع زوار جناح كوين إكس بتجربة مليئة بالأنشطة التفاعلية التي تهدف إلى جعل تجربتهم ممتعة ومجزية. سيحظى الحضور بفرصة المشاركة في ألعاب ومسابقات مشوقة، مع جوائز تشمل منتجات حصرية تحمل علامة كوين إكس وهدايا بالعملات الرقمية.

تدعو كوين إكس الجميع لزيارة جناحها، والتفاعل مع فريقها، والتعرف على منصتها سهلة الاستخدام وما تقدمه من ابتكارات. سواء كنت جديداً على عالم العملات الرقمية أو متداولاً متمرساً، فإن فريق كوين إكس جاهز للمساعدة والإجابة عن الأسئلة، مع تقديم رؤى حول ميزات المنصة، مثل واجهات التداول السهلة، والإجراءات الأمنية القوية، وخيارات الأصول المتنوعة.

بناء جسور في فضاء العملات الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مع ظهور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمركز للابتكار في التكنولوجيا المالية، ترى كوين إكس في مؤتمر بيتكوين مينا منصة مثالية لعرض قدراتها والتواصل مع أصحاب المصلحة في الصناعة. تهدف البورصة إلى إقامة شراكات جديدة، وتعزيز الشبكة الإقليمية، وفهم احتياجات المستخدمين في هذا السوق بشكل أفضل.

انضم إلى كوين إكس في بيتكوين مينا

يُتوقع أن يكون مؤتمر بيتكوين مينا تجمعاً لا يُنسى، حيث سيضم كلمات رئيسية ملهمة، ومناقشات تفاعلية، وفرصاً للتواصل مع بعض أكبر الأسماء في عالم العملات الرقمية.

ترحب كوين إكس بحرارة بجميع الحاضرين لزيارة جناحها M-086! شاركوا في الأنشطة الممتعة واستكشفوا كيف يمكن للمنصة تمكينكم من التنقل في عالم العملات الرقمية المتطور.

لا تفوتوا فرصة التواصل مع كوين إكس في بيتكوين مينا، يومي 9 و10 ديسمبر 2024، في أبوظبي. دعونا نبني معاً مستقبل العملات الرقمية!

عن كوين إكس

تأسست كوين إكس في عام 2017 كمنصة عالمية لتداول العملات الرقمية ملتزمة بتسهيل التداول. تقدم المنصة مجموعة من الخدمات، بما في ذلك التداول الفوري والمستقبلي، التداول بالهامش، المقايضات، صناع السوق الآليين (AMM)، وخدمات الإدارة المالية لأكثر من 10 ملايين مستخدم في أكثر من 200 دولة ومنطقة. منذ تأسيسها، تلتزم كوين إكس بمبدأ "المستخدم أولاً". بهدف صادق لدعم بيئة تداول عملات رقمية عادلة ومحترمة وآمنة، تتيح كوين إكس للأفراد من جميع مستويات الخبرة الوصول بسهولة إلى عالم العملات الرقمية من خلال تقديم منتجات سهلة الاستخدام.

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