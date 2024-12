CoinEx illuminera Bitcoin MENA 2024 : rejoignez la Crypto Evolution à Abu Dhabi !

HONG KONG, 4 décembre 2024 /PRNewswire/ -- CoinEx, un échange mondial de crypto-monnaies connu pour son engagement à simplifier les échanges de crypto-monnaies, est ravi d'annoncer sa participation à la prochaine conférence Bitcoin MENA, qui aura lieu les 9 et 10 décembre 2024. Cet événement prestigieux marque la toute première édition au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) de la conférence Bitcoin de renommée mondiale, reconnue comme l'une des plus importantes plateformes de propriété intellectuelle de l'industrie des crypto-monnaies.

Bitcoin MENA : Une étape décisive pour l'industrie des crypto-monnaies

La série de conférences sur le bitcoin s'est forgée une réputation de pierre angulaire de l'écosystème des crypto-monnaies, en réunissant des innovateurs, des leaders du secteur et des passionnés du monde entier. Son expansion dans la région MENA signale l'influence croissante des crypto-monnaies et de la technologie blockchain sur ce marché dynamique. L'édition d'Abu Dhabi vise à favoriser le dialogue, la collaboration et l'innovation dans une région prête à adopter rapidement les crypto-monnaies.

Parmi les principaux orateurs figurent Eric Trump, vice-président exécutif de la Trump Organization, Marwan Al Zarouni, directeur général d'AI Dubai Department of Economy & Tourism, et Saifedean Ammous, directeur général de Saifedean.com. Leur présence souligne l'importance mondiale de l'événement, puisqu'ils devraient partager des points de vue uniques sur l'espace des crypto-monnaies et son impact potentiel sur les économies du monde entier.

CoinEx : Extension de la couverture locale dans la région MENA

CoinEx est fière de sponsoriser la conférence BitcoinMENA, reflétant ainsi son engagement continu à accroître sa présence dans la région MENA. Dans le cadre de son parrainage, CoinEx a obtenu un stand bien en vue dans le hall d'exposition et a également placé des publicités à grande échelle aux entrées et sorties principales du site, garantissant ainsi une grande visibilité tout au long de l'événement.

Le parrainage s'aligne sur la stratégie de CoinEx visant à approfondir ses efforts localisés sur le marché MENA, une région caractérisée par un appétit grandissant pour les actifs numériques et les solutions de blockchain. En s'engageant activement auprès des communautés locales, CoinEx vise à rendre l'échange de crypto-monnaies plus accessible tout en favorisant la confiance et l'éducation dans ce domaine.

Activités sur place et cadeaux passionnants

Les visiteurs du stand CoinEx auront droit à une série d'activités interactives conçues pour rendre leur expérience à la fois amusante et enrichissante. Les participants auront la possibilité de participer à des jeux et à des activités permettant de gagner des prix, avec des marchandises exclusives de la marque CoinEx et des récompenses en crypto-monnaie à gagner.

CoinEx invite tout le monde à s'arrêter à son stand, à dialoguer avec l'équipe et à en apprendre davantage sur la plateforme conviviale et les offres innovantes. Que vous soyez novice en matière de crypto-monnaies ou trader chevronné, l'équipe de CoinEx est prête à vous aider et à répondre à vos questions, en vous donnant un aperçu des caractéristiques de la plateforme, telles que des interfaces de trading faciles à naviguer, des mesures de sécurité robustes et diverses options d'actifs.

Construire des ponts dans l'espace cryptographique de la région MENA

La région MENA émergeant comme un centre d'innovation fintech, CoinEx considère Bitcoin MENA comme la plateforme idéale pour présenter nos forces et entrer en contact avec les parties prenantes du secteur. L'échange vise à établir de nouveaux partenariats, à renforcer le réseau régional et à mieux comprendre les besoins uniques des utilisateurs sur ce marché.

La participation de CoinEx témoigne de sa volonté de rendre les crypto-monnaies accessibles aux utilisateurs du monde entier, quel que soit leur niveau d'expertise ou leur situation géographique. En s'engageant directement auprès de la communauté cryptographique dynamique de la région MENA, CoinEx fait un grand pas en avant pour façonner l'avenir de la finance numérique dans la région.

Rejoignez CoinEx à Bitcoin MENA

La conférence Bitcoin MENA s'annonce comme une rencontre inoubliable, avec des discours d'ouverture pertinents, des débats d'experts passionnants et la possibilité de nouer des contacts avec certains des plus grands noms du monde de la crypto-monnaie.

CoinEx accueille chaleureusement tous les participants à son stand M-086 ! Participez aux activités ludiques et découvrez comment la plateforme peut leur permettre de naviguer dans le paysage cryptographique en constante évolution.

Ne manquez pas l'occasion de vous connecter avec CoinEx à Bitcoin MENA, les 9 et 10 décembre 2024, à Abu Dhabi. Construisons ensemble l'avenir de la cryptographie !

À propos de CoinEx

Établi en 2017, CoinEx est un échange mondial de crypto-monnaies qui s'engage à faciliter les échanges. La plateforme offre une gamme de services, notamment des opérations au comptant et à terme, des opérations sur marge, des swaps, des automates de marché (AMM) et des services de gestion financière à plus de 10 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et régions. Depuis sa création, CoinEx a toujours adhéré au principe du service « Priorité à l'utilisateur ». Avec l'intention sincère de créer un environnement équitable, respectueux et sécurisé pour les échanges de crypto-monnaies, CoinEx permet à des personnes ayant différents niveaux d'expérience d'accéder sans effort au monde des crypto-monnaies en proposant des produits faciles à utiliser.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2572077/CoinEx_BITCOINMENA_2024.jpg