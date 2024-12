CoinEx auf der Bitcoin MENA 2024: Erleben Sie die Entwicklung von Krypto hautnah mit in Abu Dhabi!

HONG KONG, 4. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- CoinEx, eine globale Kryptowährungsbörse, die für ihr Engagement zur Vereinfachung des Kryptohandels bekannt ist, freut sich, seine Teilnahme an der bevorstehenden Bitcoin MENA Conference anzukündigen, die am 9. und 10. Dezember 2024 stattfinden wird. Diese prestigeträchtige Veranstaltung ist die erste Ausgabe der weltweit renommierten Bitcoin-Konferenz im Nahen Osten und in Nordafrika (MENA), die als eine der wichtigsten Plattformen für geistiges Eigentum in der Kryptowährungsbranche gilt.

Bitcoin MENA: Ein bahnbrechender Meilenstein für die Krypto-Industrie

Die Bitcoin-Konferenzreihe hat sich einen Ruf als Eckpfeiler für das Kryptowährungsökosystem erworben und bringt Innovatoren, Branchenführer und Enthusiasten aus aller Welt zusammen. Seine Expansion in die MENA-Region signalisiert den wachsenden Einfluss von Kryptowährungen und Blockchain-Technologie in diesem dynamischen Markt. Die Ausgabe in Abu Dhabi soll den Dialog, die Zusammenarbeit und die Innovation in einer Region fördern, die für eine rasche Einführung von Kryptowährungen bereit ist.

Zu den Hauptrednern gehören Eric Trump, geschäftsführender Vizepräsident ∙ The Trump Organization; Marwan Al Zarouni, Geschäftsführer von AI ∙ Ministerium für Wirtschaft und Tourismus von Dubai; und Saifedean Ammous, Geschäftsführer von Saifedean.com. Ihre Anwesenheit unterstreicht die globale Bedeutung der Veranstaltung, da sie einzigartige Einblicke in den Bereich der Kryptowährungen und ihre potenziellen Auswirkungen auf die Volkswirtschaften weltweit geben werden.

CoinEx: Ausweitung der lokalisierten Reichweite in MENA

CoinEx ist stolz darauf, die BitcoinMENA-Konferenz zu sponsern und spiegelt damit sein kontinuierliches Engagement für den Ausbau seiner Präsenz in der MENA-Region wider. Im Rahmen seines Sponsorings hat sich CoinEx einen prominenten Stand in der Ausstellungshalle gesichert und außerdem großflächige Werbung an den Haupteingängen und -ausgängen des Veranstaltungsortes platziert, um eine hohe Sichtbarkeit während der gesamten Veranstaltung zu gewährleisten.

Das Sponsoring steht im Einklang mit der Strategie von CoinEx, seine lokalen Bemühungen auf dem MENA-Markt zu vertiefen, einer Region, die sich durch eine rasch wachsende Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten und Blockchain-Lösungen auszeichnet. Durch die aktive Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinschaften will CoinEx den Handel mit Kryptowährungen zugänglicher machen und gleichzeitig das Vertrauen und die Bildung in diesem Bereich fördern.

Interessante Aktivitäten und Werbegeschenke vor Ort

Die Besucher des CoinEx-Standes werden mit einer Reihe von interaktiven Aktivitäten verwöhnt, die ihren Aufenthalt sowohl unterhaltsam als auch lohnend machen sollen. Die Teilnehmer können an preisgekrönten Spielen und Aktivitäten teilnehmen und exklusive CoinEx-Merchandise-Artikel und Krypto-Belohnungen gewinnen.

CoinEx lädt alle ein, am Stand vorbeizuschauen, sich mit dem Team auszutauschen und mehr über die benutzerfreundliche Plattform und die innovativen Angebote zu erfahren. Das CoinEx-Team steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung, egal ob Sie neu im Bereich Kryptowährungen sind oder ein erfahrener Trader. Das Team gibt Ihnen Einblicke in die Funktionen der Plattform, wie z. B. benutzerfreundliche Handelsschnittstellen, robuste Sicherheitsmaßnahmen und verschiedene Anlageoptionen.

Brücken bauen im Krypto-Raum der MENA-Region

Da sich die MENA-Region als Drehscheibe für Fintech-Innovationen herauskristallisiert, sieht CoinEx Bitcoin MENA als die perfekte Plattform, um unsere Stärken zu präsentieren und mit Branchenvertretern in Kontakt zu treten. Ziel des Austauschs ist es, neue Partnerschaften aufzubauen, das regionale Netzwerk zu stärken und die besonderen Bedürfnisse der Nutzer in diesem Markt besser zu verstehen.

Die Teilnahme von CoinEx ist ein Beweis für das Engagement, Kryptowährungen für Nutzer auf der ganzen Welt zugänglich zu machen, unabhängig von ihrem Kenntnisstand oder ihrem geografischen Standort. Durch die direkte Zusammenarbeit mit der dynamischen MENA-Krypto-Community macht CoinEx bedeutende Schritte zur Gestaltung der Zukunft des digitalen Finanzwesens in der Region.

Besuchen Sie CoinEx auf der Bitcoin MENA

Die Bitcoin MENA Conference wird ein unvergessliches Treffen mit aufschlussreichen Keynotes, spannenden Podiumsdiskussionen und Möglichkeiten zum Networking mit einigen der größten Namen in der Kryptowelt sein.

CoinEx heißt alle Teilnehmer herzlich willkommen, ihren Stand M-086 zu besuchen! Nehmen Sie an den unterhaltsamen Aktivitäten teil und erkunden Sie, wie die Plattform ihnen helfen kann, sich in der sich entwickelnden Krypto-Landschaft zurechtzufinden.

Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen und treffen Sie CoinEx auf der Bitcoin MENA vom 9. bis 10. Dezember 2024 in Abu Dhabi. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der Kryptowährung!

Informationen zu CoinEx

CoinEx wurde 2017 gegründet und ist eine globale Kryptowährungsbörse, die den Handel vereinfachen möchte. Die Plattform bietet eine Reihe von Dienstleistungen, darunter Spot- und Futures-Handel, Margin Trading, Swaps, automatisierte Market Maker (AMM) und Finanzmanagementdienste für über 10 Millionen Nutzer in mehr als 200 Ländern und Regionen. Seit seiner Gründung hat sich CoinEx konsequent an den User-First-Ansatz gehalten. CoinEx hat sich zum Ziel gesetzt, ein gerechtes, respektvolles und sicheres Umfeld für den Kryptohandel zu schaffen, und ermöglicht es Nutzern mit unterschiedlichem Erfahrungsstand, durch benutzerfreundliche Produkte mühelos in die Welt der Kryptowährungen einzusteigen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2572077/CoinEx_BITCOINMENA_2024.jpg