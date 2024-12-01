مؤسسة Vantage ومنظمة Fresh Start يتعاونان لدعم المجتمعات في مدينة إدنبرة

مدينة إدنبرة، دولة إسكتلندا، 1 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- مؤسسة Vantage تقيم شراكة مع منظمة Fresh Start، وهي جمعية خيرية مقرها إدنبرة تساعد من كانوا بلا مأوى على الاستقرار في منازلهم الجديدة من خلال تقديم السلع والخدمات. ويعملون على إنهاء التشرد، لأجل حياة أفضل للفقراء.

تأسست Fresh Start في عام 1999، رغبةً منهم في مساعدة ودعم مجتمعهم حيث تتفشى مشاكل مثل التشرد والحرمان والفقر. لأنهم يهتمون بالناس، بدأت المنظمة في توزيع "حُزم البداية"، وهي حُزم تحتوي على مستلزمات منزلية أساسية لمساعدة الناس على الاستقرار في منازلهم الجديدة.

VANTAGE FOUNDATION PARTNERS WITH FRESH START TO SUPPORT EDINBURGH COMMUNITIES

ويقومون حاليًا بتوزيع أكثر من 14,000 حزمة في السنة، ومساعدة أكثر من 2,000 شخص. كما وسّعت المنظمة خدماتها على مر السنين لتلبية احتياجات المجتمعات التي تخدمها، فبدأت في توفير أجهزة المطبخ، ودروس الطبخ، وخدمات الطلاء، والديكور.

زارت مؤسسة Vantage منظمة Fresh Start في نوفمبر للتعهد بدعم رسالتهم من خلال رعاية "حُزم البداية". قال Steven Xie، المدير التنفيذي لمؤسسة Vantage: "يسعدنا دعم Fresh Start في رسالتهم لمساعدة الناس على الحصول على منزل لأنفسهم". "إن رسالتهم تتوافق بشكل عميق مع قيمنا، وهذه الشراكة تعكس التزامنا بمواجهة التحديات الكامنة في المجتمع وتعيقه من الارتقاء".

قالت Jen McQuistan، مسؤولة الشراكات المؤسسية في Fresh Start: "نريد أن نوفر للناس فرصة ليشعروا بأنهم في منازلهم." "ومن المهم أن يكون لديهم مساحة يعتبرونها منزلًا لهم، وأن يشعروا بالانتماء إلى هذا المجتمع من قلوبهم".

لمزيد من المعلومات حول مؤسسة Fresh Start وكيف يمكنك المشاركة، تفضل بزيارة موقعها الإلكتروني على: https://www.freshstartweb.org.uk/ .

نبذة عن مؤسسة Vantage

مؤسسة Vantage هي منظمة خيرية مستقلة أُطلِقَت في مركز McLaren للتكنولوجيا في المملكة المتحدة في 2023. عملت المؤسسة مع المنظمات الخيرية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مؤسسة iREDE في نيجيريا، وTeach For Malaysia في ماليزيا، وInstituto Claret في البرازيل.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.vantage.foundation .