LA FONDATION VANTAGE S'ASSOCIE A FRESH START POUR SOUTENIR LES COMMUNAUTÉS D'EDIMBOURG

EDIMBOURG, Écosse, 1 décembre 2024 /PRNewswire/ -- La Fondation Vantage s'est associée à Fresh Start, une organisation caritative basée à Édimbourg qui aide les personnes sans domicile fixe à s'installer dans leur nouveau logement en leur fournissant des biens et des services. Elle s'efforce de mettre fin au cycle d'itinérance et d'offrir une vie meilleure aux personnes vivant dans la pauvreté.

Fresh Start a été créée en 1999 à partir d'un désir d'aider et de soutenir sa communauté où des problèmes tels que l'itinérance, la privation et la pauvreté étaient prédominants. En adoptant une approche centrée sur la personne, l'organisation a commencé à distribuer des « Starter Packs », qui sont des lots d'articles ménagers essentiels destinés à aider les personnes à s'installer dans leur nouveau logement.

Elle distribue aujourd'hui plus de 14 000 lots par an et aide plus de 2 000 personnes. Au fil des ans, elle s'est également développée pour offrir davantage de services en réponse aux besoins des membres de ses communautés, tels que la fourniture d'appareils de cuisine, des cours de cuisine et des services de peinture et de décoration.

La Fondation Vantage a rendu visite à Fresh Start en novembre pour s'engager à soutenir sa cause en parrainant des Starter Packs. « Nous sommes heureux de soutenir Fresh Start dans sa mission d'aider les gens à se construire un foyer », a déclaré Steven Xie, directeur exécutif de la Fondation Vantage. « Sa mission résonne fortement en nous et ce partenariat est le reflet de notre propre engagement à relever les défis invisibles de l'immobilité sociale ».

« Nous voulons donner aux gens la possibilité de se sentir chez eux », explique Jen McQuistan, responsable des partenariats d'entreprise chez Fresh Start. « Il est important qu'ils disposent d'un espace qui leur soit propre et qu'ils développent un véritable sentiment d'appartenance à la communauté.

Pour plus d'informations sur Fresh Start et sur la manière dont vous pouvez vous impliquer, visitez son site web à l'adresse suivante : https://www.freshstartweb.org.uk/.

À propos de la Fondation Vantage

La Fondation Vantage est une organisation caritative indépendante lancée au McLaren Technology Centre, au Royaume-Uni, en 2023. La fondation a travaillé avec des organisations caritatives du monde entier, notamment la Fondation iREDE au Nigeria, Teach For Malaysia en Malaisie et Instituto Claret au Brésil.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.vantage.foundation

