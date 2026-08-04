متحف جوجنهايم أبوظبي يُعلن تعيين أول مدير له

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 4 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي اليوم تعيين الدكتورة فاليري هيلينغز أول مدير لمتحف جوجنهايم أبوظبي.

يُشكّل متحف جوجنهايم أبوظبي حجر الأساس في المنطقة الثقافية في السعديات، إحدى أكبر تجمعات المؤسسات الثقافية في العالم. وإلى جانب متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، وتيم لاب فينومينا أبوظبي، يجسّد المتحف رؤية أبوظبي الثقافية.

Guggenheim Abu Dhabi Appoints Inaugural Museum Director

وبصفتها مديرةً للمتحف، ستتولّى الدكتورة هيلينغز ترجمة هذه الرؤية إلى واقعٍ ملموس، من خلال قيادة التوجّه الاستراتيجي للمتحف، والإشراف على معارضه وبرامجه التأسيسية، وترسيخ مؤسسةٍ متجذّرة في أبوظبي ومتّصلة بالعالم، تربط بين الثقافات، وتُلهم الناس، وتحتفي بالفن من ستينيات القرن الماضي حتى يومنا هذا.

وتتمتّع الدكتورة هيلينغز بمعرفةٍ عميقة بمتحف جوجنهايم أبوظبي؛ فقد شغلت بين عامَي 2009 و2018 منصب القيّمة الفنية والمديرة المشاركة للشؤون الفنية في مؤسسة سولومون آر. جوجنهايم ضمن مشروع متحف جوجنهايم أبوظبي، حيث عملت عن كثب مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على استراتيجية المجموعة الفنية واقتناء الأعمال، والبرامج السابقة للافتتاح، والمبنى الذي صمّمه فرانك جيري. وقبل ذلك، أمضت خمس سنوات ضمن فريق القيّمين الفنيين في متحف جوجنهايم بنيويورك.

ومنذ عام 2018، تولّت الدكتورة هيلينغز منصب مديرة متحف نورث كارولينا للفنون، حيث قادت إعادة تصوّر صالات المجموعة الدائمة، وأضافت نحو 400 عمل فني إلى المجموعة، وأشرفت على مضاعفة عدد الزوّار السنوي ليبلغ 1.2 مليون زائر. وتحمل الدكتورة هيلينغز شهادتَي الدكتوراه والماجستير في تاريخ الفن وعلم الآثار من معهد الفنون الجميلة بجامعة نيويورك، وشهادة البكالوريوس في تاريخ الفن من جامعة ديوك، مع تخصّصٍ في الفن الحديث والمعاصر.

وقالت الدكتورة فاليري هيلينغز: "يشرّفني أن أعود إلى أبوظبي لأُكمل هذه الرحلة الاستثنائية التي لا تتكرّر إلّا مرةً واحدة في العمر، رحلة تأسيس وافتتاح متحف جوجنهايم أبوظبي، وهو متحفٌ تطوّر في دولة الإمارات العربية المتحدة على أيدي زملاء من المنطقة ومن مختلف أنحاء العالم. وأتطلّع إلى الترحيب بالجمهور المحلي والعالمي في هذا الصرح المعماري الاستثنائي الذي صمّمه فرانك جيري، ودعوتهم إلى استكشاف نقاط التلاقي والقصص الفريدة عبر عدسة الفن الممتدّ من ستينيات القرن الماضي حتى يومنا هذا".

ومن خلال مجموعته الفنية ومعارضه وأعماله المُكلّف بها وأبحاثه وبرامجه العامة، سيعزّز متحف جوجنهايم أبوظبي الحوار بين الثقافات والأجيال، مرسّخاً مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار الفني والإنتاج الإبداعي والتبادل الثقافي. وإذ يضمّ 30 صالة عرض تمتدّ على مساحة 11,600 متر مربّع من مساحات العرض الداخلية، إضافةً إلى 23,000 متر مربّع من مساحات العرض الخارجية، سيوفّر متحف جوجنهايم أبوظبي عند افتتاحه إحدى أبرز المنصّات العالمية للفن الحديث والمعاصر.

نبذة عن جوجنهايم أبوظبي

يهدف جوجنهايم أبوظبي، بوصفه متحفًا يواكب الحاضر، إلى بناء الجسور بين الثقافات وتحفيز التفاعل الإنساني من خلال الاحتفاء بالفن من ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم.

انطلاقًا من رسالته في توسيع فهم الفن، يقدّم جوجنهايم أبوظبي مجموعة فنية دولية تسلط الضوء على فنانين من مختلف أنحاء العالم. ومن أبوظبي، يرسخ المتحف دوره كمنصة عامة للتبادل الثقافي، تسهم في بناء تواصل عالمي أعمق عبر الفن.

من خلال مجموعته الفنية، وأبحاثه، ومعارضه، وبرامجه متعددة اللغات، يعمل جوجنهايم أبوظبي على إرساء فهم أوسع للبُنى المتشابكة التي تجمع ثقافات عصرنا بسياقاتها التاريخية.

يقع جوجنهايم أبوظبي في قلب المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات، ويتمتع بإطلالات مباشرة على المياه الكريستالية للجزيرة في أبوظبي. ومن المقرر أن يكون المتحف، من تصميم المعماري العالمي فرانك جيري، الأكبر والأوسع نطاقًا ضمن شبكة متاحف جوجنهايم حول العالم.

ويجري تطوير جوجنهايم أبوظبي من قبل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالتعاون مع مؤسسة سولومون آر. جوجنهايم.

نبذة عن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي

تقود دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي جهود التنمية المستدامة لقطاعي الثقافة والسياحة في الإمارة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم الطموحات العالمية الأوسع لإمارة أبوظبي. ومن خلال التعاون مع الجهات والمؤسسات التي تعزز مكانة من الإمارة كوجهة دولية رائدة، تعمل الدائرة على توحيد مختلف مكونات المنظومة ضمن رؤية مشتركة لإمكانات أبوظبي المستقبلية، وتنسيق الجهود والاستثمارات، وتطوير حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل السياسات والأنظمة والأدوات الداعمة لقطاعي الثقافة والسياحة.

تركز رؤية الدائرة على الإنسان والتراث والطبيعة التي تميز أبوظبي، حيث تواصل جهودها لتعزيز مكانة الإمارة بوصفها وجهة تجمع بين الأصالة والابتكار والتجارب الاستثنائية، مستندةً إلى تقاليدها الراسخة في الضيافة، ومبادراتها الرائدة، وحراكها الثقافي والإبداعي المتجدد.

نبذة عن مؤسسة سولومون آر. جوجنهايم

تأسست مؤسسة سولومون آر. جوجنهايم عام 1937، وتكرس جهودها لتعزيز فهم الفن الحديث والمعاصر وتقديره من خلال المعارض الفنية والبرامج التعليمية والمبادرات البحثية والمنشورات المتخصصة. وتتبنى المؤسسة نهجاً قائماً على الابتكار في جمع الأعمال الفنية الحديثة والمعاصرة وصونها وتفسيرها، إلى جانب استكشاف الأفكار والرؤى عبر الثقافات المختلفة من خلال مبادرات تقييمية وتعليمية وتعاونية متجددة. ومن خلال شبكتها من المتاحف التي تتميز كل منها بطابعها المعماري والثقافي الخاص، إلى جانب معارضها ومنشوراتها ومنصاتها الرقمية، تواصل المؤسسة التفاعل مع جمهور واسع على المستويين المحلي والعالمي. وتضم شبكة متاحف جوجنهايم الدولية متحف سولومون آر. جوجنهايم في نيويورك، ومجموعة بيغي جوجنهايم في البندقية، ومتحف جوجنهايم بلباو، وجوجنهايم أبوظبي. لمعرفة المزيد حول المتحف وأنشطة مؤسسة جوجنهايم حول العالم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: guggenheim.org