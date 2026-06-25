صرح ثقافي عالمي من تصميم المعماري الراحل فرانك جيري ليُشكّل مقراً دائماً لاستضافة مجموعة واسعة من العروض العالمية لفنون الأداء، من الباليه إلى الأوبرا

يفتتح في عام 2030، ويقدّم برنامجاً ثقافياً متواصلاً على مدار العام، يشمل 365 يوماً وليلة من الفعاليات والعروض والأنشطة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 25 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن بدء أعمال إنشاء دار الفنون أبوظبي في جزيرة السعديات بالقرب من المنطقة الثقافية، وهو صرح ثقافي عالمي جديد للفنون الأدائية، سيُشكّل عند افتتاحه أحد أكبر الصروح المتخصصة بالموسيقى والفنون الأدائية في المنطقة، والمزود بأحدث التقنيات المسرحية والإنتاجية العالمية.

أبوظبي تعزز طموحاتها الثقافية بإطلاق "دار الفنون أبوظبي" أبوظبي تعزز طموحاتها الثقافية بإطلاق "دار الفنون أبوظبي

ويمثل المشروع استثماراً استراتيجياً طويل الأمد في البنية التحتية الثقافية للإمارة، ويجسد رؤية أبوظبي في بناء منظومة ثقافية عالمية ترتكز على التميز الفني، وتعزيز التعاون الدولي، وترسيخ التبادل الثقافي، بما يدعم مكانتها عاصمةً عالميةً للثقافة والإبداع والمعرفة.

ومن خلال استثماراتها المتواصلة في الثقافة والإبداع والمعرفة، تواصل أبوظبي بناء منظومة ثقافية نابضة بالحياة، تربط الجمهور المحلي بأبرز الفنانين والمؤسسات الثقافية العالمية، وتعزز حضور الإمارة مركزاً دولياً رائداً للإبداع والحوار الثقافي.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "تمثل دار الفنون أبوظبي استثمارنا طويل الأمد في التعبير الفني، وتعكس نهجنا المتكامل في التنمية الثقافية؛ نهجاً يستند إلى قيمنا، ويستمد قوته من مجتمعنا، وينفتح بثقة على العالم. إنه استثمار مدروس في مستقبل منظومتنا الثقافية، ويجسد بوضوح حجم طموحنا. وستكون دار الفنون أبوظبي مقراً دائماً للعروض الأدائية بأعلى المستويات العالمية، يجمع نخبة الفنانين والفرق الإبداعية والمواهب من دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم. ومن خلال برامج الإقامات الفنية، والشراكات الدولية، والإنتاجات العالمية، ستوسع آفاق التبادل الثقافي، وتلهم أجيالاً جديدة من المبدعين، وتواصل ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للإبداع، والتبادل الثقافي، والتميز الفني".

ستحتضن دار الفنون أبوظبي، التي تقام في جزيرة السعديات، منظومة متكاملة للفنون الأدائية تُعد من الأكبر والأكثر تطوراً تقنياً في المنطقة. وسيكون الصرح مقراً دائماً للأوبرا والباليه والمسرح وغيرها من العروض الحية العالمية، جامعاً بين أبرز المواهب الدولية والمواهب الصاعدة ضمن طيف واسع من التخصصات الفنية.

كما سيتيح للجمهور اختبار الفنون بمختلف أشكالها، من العروض محدودة النطاق إلى الإنتاجات والحفلات الكبرى، إلى جانب دوره كمنصةً للإقامات الفنية طويلة الأمد، وشراكات الجولات الفنية، والإنتاجات المشتركة مع كبرى مؤسسات الفنون الأدائية العالمية.

وتضم دار الفنون أبوظبي قاعة عرض متعددة الأغراض تتسع لأكثر من 2000 مقعد، ومدرجاً مفتوحاً بسعة 3500 مقعد، واستوديو مسرحياً بسعة 400 مقعد، إضافة إلى نادٍ لموسيقى الجاز يتسع لـ250 مقعد، بطاقة استيعابية إجمالية تتجاوز 6000 شخص عبر مختلف مرافقه.

كما صُممت المؤسسة لتكون منصة للإقامات الفنية طويلة الأمد، وشراكات الجولات الدولية، والإنتاجات المشتركة مع أبرز مؤسسات الفنون الأدائية في العالم، بما يتيح استقطاب أشهر الفنانين والفرق العالمية، ويفتح في الوقت ذاته آفاقاً جديدة أمام المواهب الإماراتية والإقليمية للمشاركة والإبداع إلى جانبها.

ومنذ عامها الأول، ستقدّم دار الفنون أبوظبي برنامجاً ثقافياً مستمراً يمتد على مدار 365 يوماً وليلة، يضم العروض والفعاليات والأنشطة الفنية المتنوعة، بما يرسخ حضورها وجهة ثقافية نابضة بالحياة طوال العام.

وصُمم المشروع بتكليف من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على يد المهندس المعماري العالمي الراحل فرانك جيري، أحد أبرز رواد العمارة المعاصرة، والذي ترك بصمة بارزة في المشهد الثقافي للإمارة من خلال تصميم متحف جوجنهايم أبوظبي المرتقب افتتاحه في المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، في إضافة جديدة لمنظومة الصروح والمعالم الثقافية العالمية في أبوظبي التي تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للفنون والابتكار على خريطة الثقافة العالمية.

ويجسد التصميم رؤية معمارية تستلهم الموسيقى وفنون الأداء، حيث ينساب الغلاف الخارجي للمبنى بانسيابية تحاكي حركة الأقمشة، فيما تتيح واجهته الشفافة للجمهور مشاهدة العملية الإبداعية من الخارج، في تجسيد لفلسفة الانفتاح والتفاعل والتبادل الثقافي التي تتبناها أبوظبي.

ويُعد هذا المشروع من بين آخر الأعمال التي صممها فرانك جيري، بما يعكس التزام أبوظبي بالتميز المعماري، واستثمارها في تصاميم استثنائية تعبر عن طموحاتها الثقافية وتلهم الأجيال المقبلة.

وتأتي دار الفنون أبوظبي امتداداً لمسيرة الإمارة في دعم الفنون الأدائية، والتي تجسدت في اختيارها مدينةً مبدعة للموسيقى من قبل اليونسكو، واستضافتها وتنظيمها لمهرجان أبوظبي، ومركز بيركلي أبوظبي، وأكاديمية بيت العود، واليوم العالمي لموسيقى الجاز 2025، إلى جانب العديد من المهرجانات والحفلات الموسيقية العالمية.

ويؤكد الإعلان عن المشروع التزام أبوظبي طويل الأمد بالاستثمار في الثقافة باعتبارها ركيزةً للتنمية المستدامة. وإلى جانب أثرها الثقافي، يُتوقع أن تحقق دار الفنون أبوظبي آثاراً اقتصادية ومجتمعية مستدامة، من خلال استحداث فرص العمل، وتنمية الكفاءات والمواهب المحلية، واستقطاب السياحة الثقافية، وتعزيز مساهمة الاقتصاد الإبداعي بوصفه أحد محركات النمو طويل الأمد في الإمارة.

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة إلى توحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

للمزيد من المعلومات حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والوجهة، يرجى زيارة: dctabudhabi.ae و visitabudhabi.ae

abudhabiculture.ae

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