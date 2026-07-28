دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تفتتح متحف جوجنهايم أبوظبي في 11 ديسمبر 2026

متحف ينطلق من أبوظبي لتوسيع آفاق الحوار الفني العالمي وإعادة صياغة سرديات الفن الحديث والمعاصر

سيشكّل متحف جوجنهايم أبوظبي منصةً لبناء الجسور بين الثقافات وتحفيز التفاعل الإنساني من خلال الاحتفاء بالفن من ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم.

يقدّم المتحف رؤى جديدة للفن الحديث والمعاصر، مسلطًا الضوء على فنانين من مختلف أنحاء العالم .

سيُرسّخ متحف جوجنهايم أبوظبي مكانته كأحد أبرز وأهم الوجهات الثقافية على مستوى العالم عند افتتاحه.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 28 يوليو / تموز 2026, /PRNewswire/ -- تفتتح دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي متحف جوجنهايم أبوظبي في 11 ديسمبر 2026، في محطة مفصلية ضمن المشروع الثقافي طويل المدى للإمارة، وإضافة نوعية تعزز مكانة أبوظبي كمركزاً عالمياً للإنتاج الثقافي والإبداعي، ومنصة رائدة لإعادة تشكيل الحوار حول الفن الحديث والمعاصر على المستوى الدولي.

Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi Announces 11 December 2026 Opening of Guggenheim Abu Dhabi Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi Announces 11 December 2026 Opening of Guggenheim Abu Dhabi Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi Announces 11 December 2026 Opening of Guggenheim Abu Dhabi

ويجسد افتتاح جوجنهايم أبوظبي رؤية أبوظبي الراسخة للاستثمار في الثقافة بوصفها قوة دافعة لبناء الجسور بين الشعوب، وتعزيز المعرفة، وإلهام الأجيال المقبلة. وينطلق المتحف من أبوظبي إلى العالم، مستنداً إلى جذور إماراتية ورؤية عالمية تؤمن بأن الثقافة لغة جامعة للتواصل ، وتحتفي بتعدد الأصوات والسرديات الفنية، مقدماً قراءة أكثر شمولاً لتاريخ الفن الحديث والمعاصر منذ ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم، وتشمل فنانين من مختلف أنحاء العالم.

ويمثل جوجنهايم أبوظبي مؤسسة ثقافية عالمية تتجاوز المفهوم التقليدي للمتحف، بوصفه منصة لإنتاج المعرفة، وتبادل الأفكار، وتعزيز الحوار بين الثقافات من خلال الفن، بما يسهم في توسيع آفاق الفهم المتبادل، وإبراز روايات فنية أكثر تنوعاً وشمولاً تعكس ثراء التجربة الإنسانية وتعدد مساراتها الإبداعية.

ويشكّل المتحف إضافة محورية إلى منظومة المؤسسات الثقافية التي تحتضنها المنطقة الثقافية في السعديات، والتي تضم متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، وتيم لاب فينومينا أبوظبي، لتواصل ترسيخ مكانتها باعتبارها واحدة من أكثر التجمعات الثقافية طموحاً على مستوى العالم، حيث تجتمع مؤسسات ثقافية رائدة تحت رؤية موحدة تنطلق من أبوظبي لإثراء الحوار الحضاري وتعزيز التبادل الثقافي الدولي.

كما يحمل جوجنهايم أبوظبي هوية متفردة ضمن شبكة متاحف جوجنهايم العالمية في نيويورك وبلباو والبندقية، تستمد خصوصيتها من أبوظبي ومن تاريخ المنطقة بوصفها ملتقى للحضارات وطرق التجارة والتبادل الثقافي عبر آلاف السنين، بما يرسخ مساهمة الإمارة في تطوير السرد الفني العالمي، وإبراز انتاج إبداعي أكثر شمولاً يعكس تنوع التجارب الإنسانية واتصالها عبر الأزمنة والجغرافيات.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "يُجسّد جوجنهايم أبوظبي محطةً مفصلية في مسيرة أبوظبي الثقافية، وتجسيداً لرؤيتنا في بناء مؤسسات ثقافية عالمية لا تكتفي بعرض الأعمال الفنية، بل تسهم في إنتاج المعرفة، وتوسيع آفاق الحوار الإنساني، وصياغة سرديات أكثر شمولاً للفن الحديث والمعاصر. فمن أبوظبي، المدينة التي شكّلت عبر التاريخ ملتقى للحضارات والثقافات، يقدم المتحف رؤية جديدة للفن، ويُسلّط الضوء على أعمال فنية من مختلف أنحاء العالم. ويجسد هذا الصرح إيماننا الراسخ بأن الثقافة قوة دافعة للتنمية، وجسراً للتقارب الإنساني، واستثماراً طويل الأمد في الإنسان، ومحركاً رئيسياً للإبداع والابتكار، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للفكر والثقافة والإنتاج الإبداعي".

وقالت الدكتورة مارييت ويسترمان، المديرة والرئيسة التنفيذية لمتحف ومؤسسة سولومون آر. جوجنهايم: "تفخر مؤسسة جوجنهايم بالشراكة الوثيقة وطويلة الأمد التي تجمعها مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في تحقيق رؤية جوجنهايم أبوظبي، الذي سيشكّل صرحًا عالميًا للفن الحديث والمعاصر بطموح استثنائي ورؤية ملهمة. وتتميز مجموعته الفنية بطابعها الفريد الذي يجمع بين البعدين المحلي والعالمي، حيث تنطلق من المنطقة وتضم أعمالاً فنية من مختلف قارات العالم. ومن خلال القصص المتنوعة التي سيرويها، والحوارات التي سيدعو إليها، سيصبح جوجنهايم أبوظبي مصدراً للإلهام والتميز الفني ومنصةً للتواصل ووجهةً تحتفي بزوارها من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم وتثري متعة استكشافهم للفنون".

ويُمثّل جوجنهايم أبوظبي رؤية جديدة لدور المتاحف في القرن الحادي والعشرين، بوصفها مؤسسات ثقافية فاعلة تُنتج المعرفة، وتحتضن الحوار، وتتيح مساحات للتفاعل بين الأفكار والثقافات، من خلال الفن الحديث والمعاصر بوصفه لغةً عالمية تتجاوز الحدود الجغرافية والزمنية.

وينطلق المتحف من إيمان راسخ بأن الفن يشكّل مساحة مشتركة للتأمل والتبادل والتواصل، حيث يجمع بين رؤى تنتمي إلى ثقافات وأجيال وجغرافيات متعددة، ويتيح للزوار استكشاف مسارات جديدة لفهم العالم من خلال تجارب فنية تتجاوز القوالب التقليدية. ومن خلال مجموعة واسعة من الوسائط الفنية، تشمل الرسم، والنحت، والتركيبات الفنية، والتصوير الفوتوغرافي، والأعمال المتحركة، والوسائط الجديدة، يقدم المتحف الفن بوصفه حواراً متجدداً ومتطوراً يمتد عبر الأزمنة والأمكنة، ويكشف عن الروابط العميقة التي تجمع التجارب الإنسانية المختلفة.

كما يعزز المتحف مكانة أبوظبي بوصفها حاضنة للإبداع والإنتاج الفني، من خلال منظومة متكاملة تربط الفنانين، والأفكار، والجمهور، وتوفر منصة تحتضن الابتكار الفني وتسهم في تطوير الممارسات الإبداعية على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويضع جوجنهايم أبوظبي الزائر في قلب التجربة، مقدماً نموذجاً متحفياً معاصراً يقوم على الاستكشاف والانفتاح، حيث لا تُفرض على الزائر مسارات محددة، بل يُدعى إلى بناء رحلته الخاصة عبر الأعمال الفنية، واكتشاف العلاقات التي تربط بين الموضوعات والأماكن والأزمنة، بما يمنح كل زيارة طابعاً متجدداً وتجربةً شخصية فريدة.

ويحمل تصميم المتحف توقيع المعماري العالمي الراحل فرانك جيري، الحائز على جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية، ليقدم صرح معماري مرموق يقدّم في كل زيارة منظوراً جديداً، ويدعو زواره إلى المشاركة في رحلة فنية مميزة.

ويقع المتحف في المنطقة الثقافية في السعديات عند نقطة التقاء اليابسة بالبحر، في تجسيد رمزي لدور أبوظبي بوصفها ملتقىً للحضارات والثقافات. وقد صُمم ليكون مساحةً للاكتشاف والتلاقي والحوار، حيث يتيح كل ركن فيه منظوراً جديداً، ويمنح الزائر فرصة التفاعل مع المكان والانتماء إليه بوصفه جزءاً من التجربة الثقافية.

ولا تقتصر التجربة في جوجنهايم أبوظبي على الأعمال الفنية وحدها، بل تمتد إلى المبنى نفسه، الذي صُمم ليكون تجربةً معمارية متكاملة تتداخل فيها الحركة والضوء والفراغ مع التجربة الفنية، لتصبح العمارة جزءاً من السردية التي يقدمها المتحف، وعنصراً فاعلاً في تشكيل تجربة الزائر.

ويمتد هذا المفهوم عبر شبكة من المساحات المترابطة التي تقود الزائر في رحلة استكشافية متواصلة، تجعل من كل انتقال بين صالات العرض امتداداً للتجربة الفنية، وتمنح المبنى حضوراً بصرياً وإنسانياً يعكس فلسفة المتحف القائمة على الانفتاح والتفاعل والحوار.

ويضم المتحف 30 صالة عرض تتوزع ضمن تجربة معمارية مترابطة، تتصل ببعضها عبر بهو مركزي وعشرة مخاريط معمارية تشكل العلامة البصرية المميزة للمبنى. وتُكسى تسعة من هذه المخاريط بشبكات من الفولاذ المقاوم للصدأ، فيما يُكسى المخروط العاشر بالأونيكس والزجاج، بما يعكس رؤية معمارية تجمع بين الابتكار والجمال والاستدامة.

ويصل ارتفاع هذه العناصر المعمارية إلى 88 متراً، حيث تؤدي دوراً جمالياً ووظيفياً في آنٍ واحد، من خلال توفير الظل والتهوية الطبيعية، بما يعزز كفاءة المبنى في استهلاك الطاقة ويمنحه حضوره المعماري الفريد.

ويمتد المتحف على 11,600 متر مربع من صالات العرض الداخلية، إضافة إلى 23,000 متر مربع من مساحات العرض الخارجية، فيما تبلغ مساحته المبنية الإجمالية 80,000 متر مربع، ليغدو أحد أكبر المتاحف المتخصصة بالفن الحديث والمعاصر في العالم، والمصممة لاستيعاب الأعمال الفنية بمختلف أحجامها ووسائطها وطبيعتها التجريبية، بما يعكس التحولات التي شهدها الفن منذ ستينيات القرن الماضي.

ومنذ عام 2009، يواصل جوجنهايم أبوظبي بناء مجموعة متنامية من أعمال الفن الحديث والمعاصر، تضم أعمالاً في الرسم، والنحت، والتركيبات الفنية، والتصوير الفوتوغرافي، والأعمال المتحركة، والوسائط الجديدة، بما يعكس التحولات التي شهدتها الممارسات الفنية منذ ستينيات القرن الماضي، ويؤكد التزام المتحف بتقديم رؤية أكثر شمولاً وتنوعاً لتاريخ الفن الحديث والمعاصر.

وسيقدّم المتحف الفن بوصفه حواراً متجدداً يتجاوز الحدود الجغرافية والزمنية، ويكشف عن الروابط والتقاطعات التي تجمع بين الثقافات والأجيال والممارسات الإبداعية المختلفة، بما يعزز دور أبوظبي مركزاً للإنتاج الفني، ومحفزاً للابتكار، ومنصةً عالمية لتبادل المعرفة والتجارب الإبداعية.

وسيخوض الزوار تجربة متحفية تفاعلية تضعهم في قلب السردية الفنية، حيث يدعوهم المتحف إلى رسم مساراتهم الخاصة عبر صالات العرض التي تستكشف أبرز الاتجاهات والمحاور التي شكّلت الفن منذ ستينيات القرن الماضي، بما في ذلك التجريد، والثقافة الشعبية، والأرض، واللغة، والسرد القصصي، في تجربة تتجاوز التسلسل الزمني التقليدي، لتكشف العلاقات والتقاطعات التي تربط الأعمال الفنية ببعضها عبر الأزمنة والجغرافيات.

وتقدم المقتنيات أطرًا جديدة لفهم فنون عصرنا بوصفها مصدراً للمعرفة، والتعبير، والحوار، والتواصل الإنساني، بما يتيح للزوار استكشاف تاريخ الفن من خلال العلاقات المتبادلة بين الأعمال الفنية، وأوجه التلاقي والتأثير المتبادل بينها، بدلاً من قراءته وفق تسلسل زمني خطي، في انعكاس لرؤية المتحف التي تحتفي بتعدد الأصوات والروايات الفنية.

وبصفته مؤسسة ثقافية عالمية تنطلق من أبوظبي، يسهم جوجنهايم أبوظبي في إعادة توسيع آفاق الحوار الفني العالمي، وتعميق التفاهم بين الثقافات، وفتح مسارات جديدة للإنتاج الإبداعي والتبادل المعرفي، بما يعزز مكانة أبوظبي في طليعة المراكز العالمية التي تسهم في رسم مستقبل الفن والثقافة، ويجسد رؤيتها في الاستثمار طويل الأمد في الثقافة بوصفها ركيزة للتنمية، ومحركاً للابتكار، وجسراً للتواصل الحضاري بين الشعوب.

ويمثل افتتاح جوجنهايم أبوظبي محطة مفصلية في مسيرة المشروع الثقافي لأبوظبي، وترجمةً لرؤية الإمارة في بناء منظومة ثقافية عالمية تُنتج المعرفة، وتحتضن الإبداع، وتُسهم في تشكيل الساحة الثقافية، بما يرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للفنون، والإبداع، والحوار الحضاري. وسيُكشف خلال الأشهر المقبلة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمجموعة الفنية والتكليفات الفنية الجديدة.

ويواصل جوجنهايم أبوظبي تقديم برامجه العامة ومبادراته المجتمعية في مختلف أنحاء دولة الإمارات، يمكنكم الانضمام لمجتمع جوجنهايم أبوظبي هنا.

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نبذة عن جوجنهايم أبوظبي

يهدف جوجنهايم أبوظبي، بوصفه متحفًا يواكب الحاضر، إلى بناء الجسور بين الثقافات وتحفيز التفاعل الإنساني من خلال الاحتفاء بالفن من ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم.

انطلاقًا من رسالته في توسيع فهم الفن، يقدّم جوجنهايم أبوظبي مجموعة فنية دولية تسلط الضوء على فنانين من مختلف أنحاء العالم. ومن أبوظبي، يرسخ المتحف دوره كمنصة عامة للتبادل الثقافي، تسهم في بناء تواصل عالمي أعمق عبر الفن.

من خلال مجموعته الفنية، وأبحاثه، ومعارضه، وبرامجه متعددة اللغات، يعمل جوجنهايم أبوظبي على إرساء فهم أوسع للبُنى المتشابكة التي تجمع ثقافات عصرنا بسياقاتها التاريخية.

يقع جوجنهايم أبوظبي في قلب المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات، ويتمتع بإطلالات مباشرة على المياه الكريستالية للجزيرة في أبوظبي. ومن المقرر أن يكون المتحف، من تصميم المعماري العالمي فرانك جيري، الأكبر والأوسع نطاقًا ضمن شبكة متاحف جوجنهايم حول العالم.

ويجري تطوير جوجنهايم أبوظبي من قبل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالتعاون مع مؤسسة سولومون آر. جوجنهايم.

نبذة عن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي

تقود دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي جهود التنمية المستدامة لقطاعي الثقافة والسياحة في الإمارة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم الطموحات العالمية الأوسع لإمارة أبوظبي. ومن خلال التعاون مع الجهات والمؤسسات التي تعزز مكانة من الإمارة كوجهة دولية رائدة، تعمل الدائرة على توحيد مختلف مكونات المنظومة ضمن رؤية مشتركة لإمكانات أبوظبي المستقبلية، وتنسيق الجهود والاستثمارات، وتطوير حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل السياسات والأنظمة والأدوات الداعمة لقطاعي الثقافة والسياحة.

تركز رؤية الدائرة على الإنسان والتراث والطبيعة التي تميز أبوظبي، حيث تواصل جهودها لتعزيز مكانة الإمارة بوصفها وجهة تجمع بين الأصالة والابتكار والتجارب الاستثنائية، مستندةً إلى تقاليدها الراسخة في الضيافة، ومبادراتها الرائدة، وحراكها الثقافي والإبداعي المتجدد.

نبذة عن مؤسسة سولومون آر. جوجنهايم

تأسست مؤسسة سولومون آر. جوجنهايم عام 1937، وتكرس جهودها لتعزيز فهم الفن الحديث والمعاصر وتقديره من خلال المعارض الفنية والبرامج التعليمية والمبادرات البحثية والمنشورات المتخصصة. وتتبنى المؤسسة نهجاً قائماً على الابتكار في جمع الأعمال الفنية الحديثة والمعاصرة وصونها وتفسيرها، إلى جانب استكشاف الأفكار والرؤى عبر الثقافات المختلفة من خلال مبادرات تقييمية وتعليمية وتعاونية متجددة. ومن خلال شبكتها من المتاحف التي تتميز كل منها بطابعها المعماري والثقافي الخاص، إلى جانب معارضها ومنشوراتها ومنصاتها الرقمية، تواصل المؤسسة التفاعل مع جمهور واسع على المستويين المحلي والعالمي. وتضم شبكة متاحف جوجنهايم الدولية متحف سولومون آر. جوجنهايم في نيويورك، ومجموعة بيغي جوجنهايم في البندقية، ومتحف جوجنهايم بلباو، وجوجنهايم أبوظبي. لمعرفة المزيد حول المتحف وأنشطة مؤسسة جوجنهايم حول العالم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: guggenheim.org