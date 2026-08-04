Le Guggenheim d'Abu Dhabi nomme son premier directeur

ABOU DHABI, Émirats arabes unis, 4 août 2026 /PRNewswire/ -- Le Département de la culture et du tourisme d'Abou Dhabi a annoncé aujourd'hui la nomination de Mme Valerie Hillings au poste de première directrice du Guggenheim Abu Dhabi.

Le Guggenheim d'Abu Dhabi est l'un des piliers du quartier culturel de Saadiyat, qui compte parmi les plus grandes concentrations d'institutions culturelles au monde. Aux côtés du Louvre Abu Dhabi, du Musée national Zayed, du Musée d'histoire naturelle d'Abu Dhabi et de teamLab Phenomena Abu Dhabi, il témoigne de la vision culturelle d'Abu Dhabi.

Guggenheim Abu Dhabi Appoints Inaugural Museum Director

En tant que directrice, le Dr Hillings donnera vie à cette vision en définissant l'orientation stratégique du musée, en supervisant ses premières expositions et ses programmes, et en mettant en place une institution ancrée à Abou Dhabi et ouverte sur le monde, capable de tisser des liens entre les cultures, d'inspirer le public et de mettre à l'honneur l'art des années 1960 à nos jours.

Le Dr Hillings apporte à ce poste une connaissance approfondie du Guggenheim d'Abu Dhabi. De 2009 à 2018, elle a occupé les fonctions de conservatrice et de directrice adjointe des affaires curatoriales de la Fondation Solomon R. Guggenheim, dans le cadre du projet Guggenheim Abu Dhabi, en étroite collaboration avec le ministère de la Culture et du Tourisme – d'Abu Dhabi sur la stratégie de collection et les acquisitions, la programmation préalable à l'ouverture et le bâtiment conçu par Frank Gehry. Auparavant, elle a travaillé pendant cinq ans au sein de l'équipe de conservation du Guggenheim à New York.

Depuis 2018, Mme Hillings occupe le poste de directrice du Musée d'art de Caroline du Nord, où elle a piloté la refonte des salles consacrées à la collection permanente, enrichi celle-ci de quelque 400 œuvres et supervisé le doublement de la fréquentation annuelle, qui a atteint 1,2 million de visiteurs. Elle est titulaire d'un doctorat et d'une maîtrise en histoire de l'art et en archéologie de l'Institut des Beaux-Arts de l'Université de New York, ainsi que d'une licence en histoire de l'art de l'Université de Duke, avec une spécialisation en art moderne et contemporain.

Le Dr Valérie Hillings a déclaré : « Je suis honorée de revenir à Abou Dhabi pour mener à bien cette aventure unique : la création et l'inauguration du Guggenheim Abou Dhabi, un musée développé aux Émirats arabes unis par des collègues issus tant de la région que du monde entier. Je me réjouis d'accueillir un public local et international dans ce magnifique bâtiment conçu par Frank Gehry, et de l'inviter à découvrir les liens qui unissent les différentes époques et les histoires singulières à travers le prisme de l'art, des années 1960 à nos jours. »

Grâce à sa collection, à ses expositions, à ses commandes, à ses travaux de recherche et à ses programmes destinés au grand public, le Guggenheim d'Abu Dhabi favorisera le dialogue entre les cultures et les générations, tout en renforçant le rôle d'Abu Dhabi en tant que centre mondial d'innovation artistique, de production créative et d'échanges culturels. Avec ses 30 galeries réparties sur 11 600 mètres carrés d'espaces d'exposition intérieurs, auxquels s'ajoutent 23 000 mètres carrés d'espaces d'exposition en plein air, le Guggenheim Abu Dhabi constituera, dès son ouverture, l'une des plus importantes vitrines mondiales dédiées à l'art moderne et contemporain.

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