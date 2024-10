مجموعة OPULENCE OF THE ROYAL من دار سك العُملة الكَندية تعود بعمل فني فريد من نوعه بوزن 10 كجم من الذهب الخالص وتحفة هايدا الفنية والمزيد

أوتاوا، أونتاريو، 15 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- تعود مجموعة Opulence من دار سك العملة الملكية الكندية، وهي مجموعة حصرية من العملات الفاخرة المصنوعة من الذهب والبلاتين الخالص، عودة مذهلة مع عُملة ذهبية فريدة من نوعها لعام 2024 مصنوعة من الذهب الخالص بنقاء 99.99% ووزن 10 كجم؛ The Dance Screen (The Scream Too)، هذا التكريم الرائع لتقليد الفن الساحلي للشمال الغربي للمحيط الهادئ، المُعَزز بقطع حقيقية من صَدَف أذن البحر، هو عمل النحات الشهير لشعب هايدا، الزعيم 7IDANsuu (James Hart) . حيث تتم إعادة إنتاج فَنه المُلهِم الذي يُكَرم دور السلمون في الطبيعة وفي طريقة حياة شعب هايدا، في خط إنتاج محدود جدًا من العُملات البلاتينية النقية بنسبة 99.95% بوزن كيلوجرام واحد، مُزَينة بمجموعة من صَدَف أذن البحر الحقيقية. تكتمل مجموعة Opulence لهذا العام بعملة ذهبية نقية لعام 2024 بقيمة 500 دولار– "Purely Brilliant"، وهي إبداع يُشبه الجوهرة بوزن 5 أونصات، مُزَينة بالألماس الكندي ومُصَممة من قِبَل الفنانين Chris وRosina Reid.

تعاوَنَت دار سك العملة مرة أخرى مع دار مزادات الفنون الجميلة Heffel لبيع عُملة الذهب الخالص النقي بنسبة 99.99%، بوزن 10 كجم لعام 2024، القطعة الفنية The Dance Screen (The Scream Too)، من خلال مزاد حي في 20 نوفمبر 2024، ويمكن طلب العملات الأخرى في مجموعة Opulence لعام 2024 اعتبارًا من اليوم.

صَرَّحت Marie Lemay، رئيسة ومديرة دار سك العُملة الملكية الكندية: "يستمر إطلاق مجموعتنا الجديدة Opulence في إظهار أن التَميُّز الفني والتقني هما تقاليد وعلامات تجارية لدار سك العملة الملكية الكندية"، وأضافت: "نحن فخورون برؤية مهاراتنا معروضة في أعمال نادرة وفاخرة لفن العُملات، خاصة من خلال التُحفة الذهبية الفريدة التي تُكَرم روح وموهبة النحات الرئيسي لشعب هايدا، الزعيم 7IDANsuu".

صُنِعت عملة The Dance Screen (The Scream Too) بدقة من 10 كجم من الذهب الكندي النقي بنسبة 99.99%، حيث أُنشئت الصور المنحوتة من اللوحة الأصلية من خشب الأرز الأحمر التي نحتها الزعيم 7IDANsuu على الوجه الخلفي. يجمع التصميم بين شخصيات هايدا التقليدية؛ الشامان، القندس، الغراب، النسر، الضفدع، الأوركا والدبة الأم مع صغارها؛ الذين تعتمد حياتهم بشكل كبير على سمك السلمون، الذي يتم تمثيله في شكل بشري وحيواني على طول الحافة. ثم تُرَصَّع بـ 6 قطع من أصداف أذُن البحر المأخوذ من مصادر مسؤولة بيئيًا، على طول حافة العملة، حيث تتلألأ ألوانها المائية في الضوء، وتستحضر أشكالها دروع النحاس الخاصة بشعب هايدا التي تُعد علامات تقليدية للثروة. ويَظهر على الوجه الآخر للعملة المهيبة للفنان الكندي Steven Rosati تمثال لصاحب الجلالة الملك Charles الثالث، مُحاطًا بنقش من الخطوط الدقيقة المأخوذة من النحت الأصلي.

يتم عرض هذه العُملة الفريدة في غُلاف كبسولي مُرَبع الشكل، مُرفَق بشهادة مُرَقَّمة في غلاف كتاب مُقوى، ويتم تقديمها لهُواة جمع العملات في صندوق فاخر مصنوع من خشب الأَرز الأحمر، إشارة إلى وسيط النحت الأصلي، ويعلوه درع نحاسي مُزَخرف من هايدا من تصميم الزعيم 7IDANsuu.

"إنه لأمر رائع أن أرى عملي يُكَرّم ويُدمَج في عُملة بهذه الطريقة، مع الحفاظ على رسالته، إن العمل مع الطاقم الموهوب في دار سك العملة الكندية الملكية وما يمكنهم إنجازه، يَصقِل حواسي. ويُضفي وجود دار Heffel للمزادات الفنية، وهي مؤسسة راقية، في عملية طرح هذه الفكرة للعالم، على هذه الخطوة قوة إضافية،" وفقًا لقول الزعيم 7IDANsuu من هايدا غواي، وهو نحات بارع وفنان هايدا الشهير.

وقال David Heffel، رئيس دار Heffel للمزادات الفنية "تتشرف Heffel حقًا بمواصلة تعاونها مع دار سك العملة الكندية الملكية وطرح هذه التحفة الفنية الذهبية الرائعة التي تزن ١٠ كيلوجرامات في السوق والتي تَعرِض العمل المُبدع للزعيم 7IDANsuu (James Hart)"، "تُعتَبَر The Dance Screen (The Scream Too)، شهادة رائعة على تُراث الزعيم James Hart، وتراث الفن الكندي، يُقَدم هذا العمل النقدي الفريد من نوعه فرصة لمرة واحدة في العمر للاحتفال بإرث فنان مهم وامتلاك قطعة من التاريخ، ونحن متحمسون للعب دور في رحلته".

يمكن لهُواة جمع العُملات المُهتمين بالمُزايدة على عُملَة الذهب الخالص ذات نقاء 99.99% والتي تزن 10 كجم، The Dance Screen (The Scream Too)، التسجيل للمزاد مع Heffel من هنا.

تقتَصِر نُسَخ البلاتين الخالص ذات نقاء 99.95% ووزن كجم واحد من العمل الفني The Dance Screen (The Scream Too)، على 38 قطعة فقط حول العالم. كما تم تعزيز اللمسة النهائية لهذه العُملات بقطع مُتلألئة من صَدَف أُذن البحر مأخوذة من مصادر مسؤولة. توضَع كل عملة معدنية في صندوق عُملة قابلة للإزالة، ويتم تقديمها في عبوة على شكل خزانة وتُرفَق بكُتَيب يشهد على أصالتها، بالإضافة إلى زوج من القفازات للتعامُل الآمن مع مثل هذه الكنوز، ويَبلُغ سعر التجزئة لكل عُملة 89,999.95 دولار كندي.

تُعتبر عُملة الذهب الخالص 2024 فئة 500 دولار، Purely Brilliant، هي العرض الأخير في مجموعة Opulence لهذا العام. يقتَصر إصدار هذه القطع الذهبية الخالصة ذات نقاء 99.99% ووزن 5 أونصات، والمُرَصعة بالألماس على 20 قطعة فقط، ويَبلُغ سعر التجزئة لكل عملة 99,995.00 دولار كندي.

يأتي الوجه الخلفي من تصميم الفنانَين الكنديَين Chris وRosina Reid، اللذين تخيلا تصميمًا يستحضر موجات صوتية أو حلقات شجرية، كل منها يُشِع من نقطة مركزية. تُكَرم هذه الأنماط الشكل الفردي وطريقة القَطع الحاصلة على براءة اختراع وشفافية الضوء من خلال الألماسات الخمس ذات القَطع المثالي، المُصَنفة من قِبَل معهد De Beers للألماس والمُرصعة في وسط كل عملة. يبلغ الوزن الإجمالي للأحجار الكريمة الكندية المقطوعة بأشكال مربعة ومستديرة وبيضاوية ووسادية وعلى شكل قلب، والقِطَع الماسية الزخرفية الأصغر حجمًا 3.4 قيراط. يَحمِل وجه العملة صورة صاحب الجلالة الملك Charles الثالث من تصميم الفنان الكندي Steven Rosati، مُحاطًا بنمط متكرر مُستوحَى من حامل الألماس على الوجه الخلفي.

يمكن طلب الأعمال الفنية الحصرية النقدية من مجموعة Opulence مباشرة من دار سك العملة على الرقم 1871-2671-800-1 في كندا، أو 6468-268-800-1 في الولايات المتحدة، أو من خلال www.mint.ca، ومن خلال وُكَلاء وموزعي دار سك العملة الرسميين.

لإلقاء نظرة مُتَعمقة على مجموعة Opulence لعام 2024، تفضل بزيارة www.mint.ca/opulence تتوفر الصور ومقاطع الفيديو لهذه العملات الرائعة من هنا.

نبذة عن دار سكّ العُملة الملكية الكندية

دار سك العملة الملكية الكندية هي مؤسسة تابعة للتاج الملكي، مسؤولة عن سك وتوزيع العملات المعدنية المتداولة في كندا. تُعد دار سكّ العملة واحدة من أكبر شركات دار سكّ العملة وأكثرها تنوعًا في العالم؛ حيث تُنتِج عملات معدنية حائزة للجوائز، ومنتجات سبائك رائدة في السوق، إضافة إلى الأوسمة العسكرية والمدنية المرموقة في كندا.

وباعتبارها إحدى شركات التنقية لـ London وCOMEX Good Delivery، تُقَدم دار سك العملة أيضًا مجموعة كاملة من خدمات تنقية الذهب والفضة الأفضل في فئتها. وباعتبارها مُنَظمة تسعى جاهدة لرعاية البيئة بشكل أفضل، ولإنشاء أماكن عمل آمنة وشاملة وإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي تعمل فيها، تُدمج دار سك العملة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في كل جانب من جوانب عملياتها.

لمزيد من المعلومات عن دار سكّ العملة الملكية الكندية ومنتجاتها وخدماتها، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.mint.ca‏، كما يمكن متابعة دار سكّ العملة من خلال LinkedIn، وFacebook وInstagram.

نبذة عن دار Heffel للفنون الجميلة

منذ عام 1978، قامت Heffel بربط هواة جمع الأعمال الفنية المتحمسين في جميع أنحاء العالم بأعمال فنية متميزة، حيث بلغ إجمالي مبيعاتها حوالي مليار دولار أمريكي، ومن خلال مكاتبها في تورونتو وفانكوفر ومونتريال وأوتاوا وكالجاري، تمتلك Heffel الفريق الأكثر خبرة من المتخصصين في الفنون الجميلة في كندا وتوفر خدمة عملاء متميزة لكل من البائعين والمشترين على المستوى الدولي.

لمزيد من المعلومات، يُرجى من وسائل الإعلام الاتصال بـ: Royal Canadian Mint، من خلال Alex Reeves، مدير أول الشؤون العامة، 6370-884-613، [email protected]؛ أو التواصل مع دار مزادات Heffel للفنون الجميلة، من خلال Rebecca Rykiss، المدير الوطني للعلامة التجارية والاتصالات، 6505-961-416 داخلي 323 [email protected]