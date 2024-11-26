دار سك العملة الكندية (MINT) تصدر تقرير الأرباح والأداء للربع الثالث لعام 2024

مدينة أوتاوا، محافظة أونتاريو, 26 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- دار سك العملة الملكية الكندية ("Mint") تعلن عن نتائجها المالية للربع الثالث لعام 2024 التي توفر معلومات عن أنشطتها والأسواق التي تؤثر على أعمالها التجارية وتوقعاتها لفترة الـ 12 شهرًا المقبلة.

قالت Marie Lemay، الرئيس والرئيس التنفيذي لدار سك العملة الملكية الكندية (Mint): "مع استمرار التغيير في الأسواق، تثبت دار سك العملة (Mint) قدرتها على الاستفادة من الفرص الجديدة بفضل هيكلها المتنوع واستراتيجيتها التجارية المرنة".

يجب قراءة النتائج المالية إلى جانب التقرير السنوي لدار سك العملة (Mint) والمتوفرة على .www.mint.ca جميع المبالغ النقدية هي بالدولار الكندي، ما لم يذكر خلاف ذلك.

أبرز الملامح المالية والتشغيلية

• كانت النتائج المالية للربع الثالث من عام 2024 متقدمة عن الهدف وأعلى من مستويات عام 2023. كان ارتفاع أسعار سوق الذهب وأحجام التداول الأجنبي مع انخفاض التكاليف الثابتة هي الدوافع الرئيسية للزيادة من ربع إلى ربع. تم تعويض هذه الزيادات جزئيًا بانخفاض أحجام السبائك عن المتوقع نتيجة استمرار ضعف الطلب في سوق السبائك العالمي. تتوقع دار سك العملة (Mint) تحقيق أهدافها المالية لعام 2024، كما هو موضح في خطتها المؤسسية لعام 2024-2028، ويواصل فريق القيادة مراقبة وضعها بنشاط.

• انخفضت الإيرادات الموحدة إلى 252.7 مليون دولار في العام 2024 (2023 - 360.6 مليون دولار).

انخفضت الإيرادات من أعمال المعادن الثمينة إلى 217.6 مليون دولار في 2024

(2023 - 328.4 مليون دولار):

• انخفضت أحجام سبائك الذهب بنسبة 38% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 106.1 ألف أونصة (مقارنة بـ 170.1 ألف أونصة في عام 2023)، بينما انخفضت أحجام سبائك الفضة بنسبة 20% لتصل إلى 2.7 مليون أونصة (مقارنة بـ 3.4 مليون أونصة في عام 2023).

• ارتفعت أسعار الذهب والفضة في السوق على أساس ربع سنوي بنسبة 27% و23% على التوالي.

• انخفضت مبيعات المنتجات العملات المصنوعة من المعادن الثمينة (numismatics) بنسبة 12% على أساس ربع سنوي، ويرجع ذلك أساسًا إلى الطلب المرتفع في عام 2023 على منتجات عهد الملكة إليزابيث الثانية.

• ارتفعت الإيرادات من أعمال التدوير في السوق إلى 35.1 مليون دولار في 2024

(2023 - 32.2 مليون دولار):

• زادت الإيرادات من أعمال التدوير الخارجي بنسبة 77% على أساس ربع سنوي، بسبب ارتفاع حجم الإنتاج والشحن في عام 2024 مقارنة بعام 2023.

• انخفضت الإيرادات من منتجات وخدمات تدوير العملات الكندية بنسبة 12% على أساس ربع سنوي، وذلك بسبب انخفاض الحاجة إلى إعادة تعبئة المخزون من العملات، إلى جانب انخفاض رسوم برنامج تدوير العملات وفقًا لمذكرة التفاهم مع وزارة المالية.

• بشكل عام، انخفضت نفقات التشغيل بنسبة 27% على أساس ربع سنوي إلى 28.3 مليون دولار (2023 - 36.0 مليون دولار) ويرجع ذلك أساسًا إلى التخفيضات المخطط لها في نفقات الاستشارات والقوى العاملة.

النتائج الموحدة والأداء المالي

(بالملايين)





بنهاية 13 أسبوعًا بنهاية 39 أسبوعًا







التغيير



التغيير

سبتمبر 28، 2024 سبتمبر 30، 2023 دولار % سبتمبر 28، 2024 سبتمبر 30، 2023 دولار % الإيرادات دولار 252.7 360.6 دولار (107.9) (30) 861.2 دولار 1,841.8 دولار (980.6) (53) الربح (الخسارة) للفترة دولار 5.7 (5.8) دولار 11.5 (198) 24.1 دولار 15.0 دولار 9.1 61 الربح (الخسارة) قبل ضريبة الدخل والبنود الأخرى 1 دولار 1.4 (8.7) دولار 10.1 (116) 12.3 دولار 23.4 دولار (11.1) (47) الربح (الخسارة) قبل ضريبة الدخل وهامش البنود الأخرى2

0.6 % (2.4) %



1.4 % 1.3 %



(1) الربح (الخسارة) قبل ضريبة الدخل والبنود الأخرى هو مقياس مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. تسوية الأرباح للفترة ما قبل تحقيق الأرباح - قبل ضريبة الدخل وبنود أخرى - موجودة في الصفحة 13 من تقرير الربع الثالث لعام 2024 لشركة Mint. (2) الربح (الخسارة) قبل ضريبة الدخل وهامش البنود الأخرى هو مقياس مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ويستند حسابه إلى الربح قبل ضريبة الدخل وهامش البنود الأخرى.

























بتاريخ 28 سبتمبر 2024 31 ديسمبر 2023 التغيير بالدولار % التغيير النقد دولار 58.4 دولار 59.8

(1.4) (2) المخزونات دولار 71.5 دولار 68.8

2.7 4 الأصول الرأسمالية دولار 174.2 دولار 173.0

1.2 1 إجمالي الأصول دولار 376.8 دولار 380.4

(3.6) (1) رأس المال المتداول دولار 99.2 دولار 97.8

1.4 1













































كجزء من برنامجها لإدارة المخاطر المؤسسية، تواصل دار سكّ العملة (Mint) مراقبة سلسلة التوريد العالمية والشبكات اللوجستية لدعم عملياتها المستمرة. على الرغم من بذل قصارى جهدها، تتوقع دار سكّ العملة (Mint) أن تستمر التغيرات في البيئة الاقتصادية الكلية والأحداث الخارجية حول العالم في التأثير على أدائها خلال عام 2024. تستمر دار سكّ العملة (Mint) في تخفيف المخاطر المحتملة التي تنشأ من خلال عملية إدارة المخاطر المؤسسية.

لقراءة المزيد من تقرير الربع الثالث لعام 2024 الصادر عن دار سكّ العملة (Mint)، يرجى زيارة www.mint.ca‏.

نبذة عن دار سكّ العملة الملكية الكندية

دار سكّ العملة الملكية الكندية هي مؤسسة تابعة للتاج الملكي، مسؤولة عن سك وتوزيع العملات المعدنية المتداولة في كندا. تُعد دار سكّ العملة واحدة من أكبر شركات دار سكّ العملة وأكثرها تنوعًا في العالم؛ حيث تُنتِج عملات معدنية حائزة على جوائز، ومنتجات سبائك رائدة في السوق، إضافة إلى الأوسمة العسكرية والمدنية المرموقة في كندا. وباعتبارها إحدى شركات التنقية لـ London وCOMEX Good Delivery، تُقَدم دار سك العملة أيضًا مجموعة كاملة من خدمات تنقية الذهب والفضة الأفضل في فئتها. وباعتبارها منظمة تسعى جاهدة لرعاية البيئة بشكل أفضل، ولإنشاء أماكن عمل آمنة وشاملة وإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي تعمل فيها، تُدمج دار سكّ العملة الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة في كل جانب من جوانب عملياتها.

لمزيد من المعلومات عن دار سكّ العملة الملكية الكندية ومنتجاتها وخدماتها، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.mint.ca‏. كما يمكن متابعة دار سكّ العملة من خلال لينكد إن، وفايسبوك وإنستغرام.

البيانات التطلعية والتدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً

يحتوي بيان الأرباح هذا على مقاييس مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً التي يتم الإشارة إليها بوضوح عند تقديمها. لا يتم توحيد المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بما يطابق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) وقد لا تكون قابلة للمقارنة مع التدابير المالية المماثلة التي تفصح عنها الشركات الأخرى التي تقوم بإعداد تقاريرها وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

يحتوي بيان الأرباح هذا على بيانات تطلعية تعكس توقعات الإدارة في ما يتعلق بأهداف دار سك العملة وخططها واستراتيجياتها ونموها المستقبلي ونتائج العمليات والأداء وفرص واحتمالات العمل. عادةً ما يتم تحديد البيانات التطلعية بفضل وجود كلمات أو عبارات مثل "نخطط" و"نتوقع" و"تتوقع" و"تعتقد" و"نقدر" و"نعتزم" وغيرها من الكلمات المماثلة. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق، ولكنها مجرد تقديرات تتعلق بالنمو المتوقع ونتائج العمليات والأداء وآفاق العمل والفرص (الافتراضات). في حين أن الإدارة تعتبر هذه الافتراضات معقولة بناءً على المعلومات المتاحة، فقد يثبت أنها غير صحيحة. تخضع تقديرات النتائج المستقبلية هذه لعدد من المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عما تتوقعه دار سك العملة. وتتضمن هذه المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى، على سبيل المثال لا الحصر، تلك المخاطر والشكوك الموضحة في قسم المخاطر على الأداء في مناقشة الإدارة والتحليل في التقرير السنوي لشركة دار سك العملة الكندية للعام 2023، وكذلك في الإشارة رقم 9 - الأدوات المالية وإدارة المخاطر المالية في البيانات المالية الموحدة المدققة الصادرة عن دار سك العملة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. يتم إصدار البيانات التطلعية المدرجة في بيان الأرباح هذا فقط اعتبارًا من 20 نوفمبر 2024، ولا تتعهد دار سك العملة بتحديث هذه البيانات علنًا لتعكس معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو تغييرات في الظروف أو لأي سبب آخر بعد هذا التاريخ.

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع: Alex Reeves، المدير الأول، العلاقات العامة، هاتف: 6370-884 (613)، البريد الإلكتروني: [email protected]