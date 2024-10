- OPULENCE COLLECTION DE ROYAL CANADIAN MINT REGRESA CON UNA ADAPTACIÓN ÚNICA DE UNA OBRA MAESTRA HAIDA DE 10 KG DE ORO PURO Y MUCHO MÁS

OTTAWA, ON, 15 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Opulence Collection de Royal Canadian Mint, una selección sumamente exclusiva de monedas de lujo de oro puro y platino, hace un espectacular regreso con la moneda única de oro puro al 99,99 % de 10 kg de 2024: The Dance Screen (The Scream Too). Este exquisito homenaje a la tradición artística de la costa noroeste del Pacífico, realzado con piezas genuinas de abulón, es obra del aclamado maestro tallador Haida, Chief 7IDANsuu (James Hart). Su arte inspirador que honra el papel del salmón en la naturaleza y en el estilo de vida Haida también se reproduce en una línea muy limitada de monedas de un kilo de platino puro al 99,95 % meticulosamente grabadas, adornadas con abulón real. La Opulence Collection de este año se completa con la Moneda de Oro Puro de 500 dólares de 2024: Purely Brilliant, una creación similar a una joya de 5 oz, adornada con diamantes canadienses y diseñada por los artistas Chris y Rosina Reid.

The Mint se ha asociado una vez más con Heffel Fine Art Auction House para vender la moneda de oro puro al 99,99 % de 10 kg de 2024, The Dance Screen (The Scream Too), a través de una subasta en vivo el 20 de noviembre de 2024. Las otras monedas de la Opulence Collection 2024 se pueden pedir a partir de hoy.

"El lanzamiento de nuestra nueva Opulence Collection sigue demostrando que la excelencia técnica y el arte son tradiciones y marcas registradas de la Royal Canadian Mint", dijo Marie Lemay, presidenta y consejerra delegada de Royal Canadian Mint. "Estamos orgullosos de ver nuestra habilidad exhibida en obras de arte numismática raras y lujosas, especialmente en la obra maestra de oro única en su tipo que honra el espíritu y el talento del maestro tallador Haida Chief 7IDANsuu."

Impecablemente elaborada a partir de 10 kg de oro canadiense puro al 99,99 %, The Dance Screen (The Scream Too) recrea imágenes talladas del panel de cedro rojo original tallado por Chief 7IDANsuu en su reverso. Su diseño reúne figuras tradicionales Haida (un chamán, el castor, el cuervo, el águila, la rana, la orca y la madre osa con sus cachorros), cuya vida depende profundamente del salmón, representado en forma humana y animal a lo largo del borde. Seis piezas perladas de concha de abulón de origen responsable están incrustadas a lo largo del borde de la moneda, donde sus tonos acuáticos brillan a la luz y sus formas evocan los escudos de cobre Haida que sirven como marcadores tradicionales de riqueza. El anverso de la imponente moneda presenta la efigie de Su Majestad el Rey Carlos III del artista canadiense Steven Rosati, rodeada de un grabado de sutiles líneas de boceto de la talla original.

Esta moneda única se exhibe en una cápsula cuadrada y está acompañada de un certificado serializado en formato de libro de tapa dura. Se presenta en una lujosa caja de colección hecha de cedro rojo, un guiño al medio de la talla original, y está rematada con un escudo de cobre Haida decorado elaborado por Chief 7IDANsuu.

"Es maravilloso ver mi trabajo honrado y encajado en una moneda de esta manera, aferrándose a su mensaje. Trabajar con el talentoso equipo de Royal Canadian Mint y lo que pueden lograr, esto agudiza mis sentidos. Tener Heffel Fine Art Auction House, un excelente establecimiento, presentando esta idea al mundo me da fuerza", dijo Chief 7IDANsuu de Haida Gwaii, maestro tallador y reconocido artista Haida.

"Es un verdadero honor para Heffel continuar nuestra colaboración con la Royal Canadian Mint y llevar al mercado esta impresionante obra maestra de oro de 10 kilogramos que presenta el trabajo icónico de Chief 7IDANsuu (James Hart)", dijo David Heffel, presidente de Heffel Fine Art Auction House. "The Dance Screen (The Scream Too) es un hermoso testimonio de la herencia del jefe James Hart y del arte canadiense. Esta singular obra de arte numismática presenta una oportunidad única en la vida de celebrar el legado de un artista importante y poseer una parte de la historia, y estamos encantados de participar en su viaje".

Los coleccionistas interesados en pujar por la moneda de oro puro al 99,99 % de 10 kg, The Dance Screen (The Scream Too), pueden registrarse para la subasta con Heffel.

Limitadas a una tirada de sólo 38 unidades en todo el mundo, son versiones de un kilo de platino puro al 99,95% de The Dance Screen (The Scream Too). El acabado proof de estas monedas también está realzado con brillantes piezas de abulón de procedencia responsable. Cada moneda, colocada en una bandeja extraíble, se presenta en un estuche tipo armario y va acompañada de un folleto que certifica su autenticidad, así como de un par de guantes para manipular con seguridad estos tesoros. El precio de venta de cada moneda es de 89.999,95 dólares canadienses.

La moneda de oro puro de 500 dólares de 2024 - Purely Brilliant es la última pieza de la Opulence Collection de este año. La tirada de estas creaciones de oro puro y diamantes de 5 onzas y 99,99% de pureza es de sólo 20, y cada moneda se vende por 99.995,00 dólares canadienses.

El reverso es obra de los artistas canadienses Chris y Rosina Reid, quienes imaginaron un diseño que evoca ondas sonoras o anillos de árboles, cada uno irradiando desde un punto central. Estos patrones rinden homenaje a la forma individual, el corte patentado y el rendimiento a la luz de los cinco diamantes de corte ideal, calificados por el Instituto De Beers de Diamantes y engastados en el centro de cada moneda. Las gemas de talla cuadrada, redonda, ovalada, cojín y corazón extraídas en Canadá y los diamantes decorativos más pequeños tienen un peso total de 3,4 quilates. El anverso de la moneda presenta la efigie de Su Majestad el Rey Carlos III del artista canadiense Steven Rosati, rodeada de un patrón repetido inspirado en la montura de diamantes del reverso.

Las exclusivas obras de arte numismáticas de la Opulence Collection, se pueden solicitar directamente a la Casa de la Moneda llamando al 1-800-2671-1871 en Canadá, al 1-800-268-6468 en los EE.UU., en www.mint.ca, y a través de los distribuidores y comerciantes oficiales de la Casa de la Moneda.

Para obtener una mirada en profundidad a la Opulence Collection 2024, visite www.mint.ca/opulence. Hay imágenes y videos de estas espectaculares monedas disponibles aquí.

Acerca de Royal Canadian Mint

Royal Canadian Mint es la corporación de la Corona responsable de la acuñación y distribución de las monedas canadienses destinadas a la circulación. Mint es una de las mayores y más versátiles del mundo, y produce monedas de colección galardonadas, lingotes líderes del mercado y las prestigiosas condecoraciones militares y civiles de Canadá.

Royal Canadian Mint, como refinería establecida en Londres y COMEX Good Delivery, también ofrece una gama completa de servicios de refinado de oro y plata, los mejores de su categoría. Como organización que se esfuerza por cuidar mejor el medio ambiente, cultivar lugares de trabajo seguros e integradores y tener un impacto positivo en las comunidades en las que opera, Royal Canadian Mint integra prácticas medioambientales, sociales y de gobierno en todos los aspectos de sus operaciones.

Para más información acerca de Royal Canadian Mint, sus productos y servicios, visite www.mint.ca. Siga a Mint en LinkedIn, Facebook e Instagram.

Acerca de Heffel Fine Art Auction House

Desde 1978, Heffel ha puesto en contacto a apasionados coleccionistas de todo el mundo con obras de arte excepcionales, con ventas que ascienden a casi mil millones de dólares. Con oficinas en Toronto, Vancouver, Montreal, Ottawa y Calgary, Heffel cuenta con el equipo de especialistas en bellas artes más experimentado de Canadá y ofrece un servicio de atención al cliente de primera calidad tanto a vendedores como a compradores a nivel internacional.

Para obtener más información, se solicita a los medios de comunicación que se pongan en contacto con: Royal Canadian Mint, Alex Reeves, director sénior de Asuntos Públicos, 613-884-6370, [email protected]; Heffel Fine Art Auction House, Rebecca Rykiss, directora nacional de Marca y Comunicaciones, 416-961-6505 ext. 323, [email protected]