DIE OPULENZ-KOLLEKTION DER KÖNIGLICH-KANADISCHEN MÜNZANSTALT KEHRT ZURÜCK MIT EINER EINZIGARTIGEN 10 KG SCHWEREN, AUS REINEM GOLD GEFERTIGTEN ADAPTION EINES HAIDA-MEISTERWERKS UND MEHR

OTTAWA, ON, Oktober 15, 2024 /PRNewswire/ -- Die Opulence Collection der Royal Canadian Mint, eine höchst exklusive Auswahl an reinen Gold- und Platin-Luxusmünzen, kehrt mit der einzigartigen 2024 10 kg 99,99% Pure Gold Coin - The Dance Screen (The Scream Too) zurück. Diese exquisite Hommage an die künstlerische Tradition der pazifischen Nordwestküste, angereichert mit echten Abalone-Stücken, ist das Werk des anerkannten Haida-Meisterschnitzers Chief 7IDANsuu (James Hart). Seine inspirierende Kunst, die die Rolle des Lachses in der Natur und in der Lebensweise der Haida würdigt, wird auch in einer sehr begrenzten Serie von sorgfältig gravierten Ein-Kilo-Münzen aus 99,95 % reinem Platin reproduziert, die mit echtem Abalone verziert sind. Abgerundet wird die diesjährige Opulence Collection durch die 2024 $500 Pure Gold Coin - Purely Brilliant, eine 5 oz. juwelenähnliche Kreation, die mit kanadischen Diamanten verziert ist und von den Künstlern Chris und Rosina Reid entworfen wurde.

Die Münze hat sich erneut mit dem Auktionshaus Heffel Fine Art zusammengetan, um die 2024 10 kg 99,99% reines Goldmünze - The Dance Screen (The Scream Too) im Rahmen einer Live-Auktion am 20. November 2024 zu verkaufen. Die anderen Münzen der Kollektion 2024 Opulence können ab heute bestellt werden.

"Die Einführung unserer neuen OpulenceCollection zeigt, dass technische Exzellenz und Kunstfertigkeit sowohl Tradition als auch Markenzeichen der Royal Canadian Mint sind", sagte Marie Lemay, Präsidentin und CEO der Royal Canadian Mint. "Wir sind stolz darauf, dass unser Können auf seltenen und luxuriösen numismatischen Kunstwerken präsentiert wird, insbesondere auf dem einzigartigen goldenen Meisterwerk, das den Geist und das Talent des Haida-Meisterschnitzers Chief 7IDANsuu ehrt."

Die aus 10 kg reinem kanadischen Gold gefertigte The Dance Screen (The Scream Too) zeigt auf ihrer Rückseite die Bilder der ursprünglichen, von Häuptling 7IDANsuu geschnitzten roten Zedernholztafel. Das Design vereint traditionelle Haida-Figuren - den Schamanen, den Biber, den Raben, den Adler, den Frosch, den Orca und die Bärenmutter mit ihren Jungen - deren Leben stark vom Lachs abhängt, der in menschlicher und tierischer Form entlang des Randes dargestellt ist. Sechs perlmuttartig schimmernde Abalone-Muscheln aus verantwortungsbewussten Quellen sind entlang des Münzrandes eingelegt, wo ihre aquatischen Farben im Licht schimmern und ihre Formen an die Kupferschilde der Haida erinnern, die traditionell als Zeichen des Wohlstands dienen. Die Vorderseite der imposanten Münze zeigt das Bildnis Seiner Majestät König Charles III. des kanadischen Künstlers Steven Rosati, umgeben von einer Gravur mit subtilen Skizzenlinien der Originalschnitzerei.

Diese einzigartige Münze wird in einem quadratischen Kapselgehäuse präsentiert und von einem Zertifikat im Hardcover-Buchformat begleitet. Es wird in einer luxuriösen Sammlerbox aus rotem Zedernholz präsentiert - eine Anspielung auf das Material der Originalschnitzerei - und ist mit einem verzierten Haida-Kupferschild versehen, das von Häuptling 7IDANsuu gefertigt wurde.

"Es ist wundervoll zu sehen, dass meine Arbeit auf diese Weise gewürdigt und in eine Münze eingepasst wird, die an ihrer Botschaft hängt. Die Arbeit mit den talentierten Mitarbeitern der Royal Canadian Mint und das, was sie erreichen können, schärft meine Sinne. Die Tatsache, dass das Auktionshaus Heffel Fine Art diese Idee in die Welt hinaus trägt, verleiht dem Ganzen Kraft", sagte Chief 7IDANsuu von Haida Gwaii, Meisterschnitzer und renommierter Haida-Künstler.

"Es ist für Heffel eine große Ehre, unsere Zusammenarbeit mit der Royal Canadian Mint fortzusetzen und dieses atemberaubende 10-Kilogramm-Goldmeisterwerk mit dem ikonischen Werk von Chief 7IDANsuu (James Hart) auf den Markt zu bringen", sagte David Heffel, Präsident des Auktionshauses Heffel Fine Art. "The Dance Screen (The Scream Too) ist ein wunderschönes Zeugnis für das Erbe von Chief James Hart und für die kanadische Kunst. Dieses einzigartige numismatische Kunstwerk stellt eine einmalige Gelegenheit dar, das Vermächtnis eines bedeutenden Künstlers zu feiern und ein Stück Geschichte zu besitzen, und wir freuen uns, einen Teil zu seiner Reise beitragen zu können."

Sammler, die auf die 10 kg 99,99% reines Goldmünze - The Dance Screen (The Scream Too) bieten möchten, können sich für die Auktion bei Heffel anmelden.

Limitiert auf eine Auflage von nur 38 Stück weltweit sind die Ein-Kilo-Ausgaben aus 99,95% reinem Platin von The Dance Screen (The Scream Too). Das Proof-Finish dieser Münzen wird außerdem durch schimmernde Abalone-Stücke aus verantwortungsvoller Herkunft veredelt. Jede Münze befindet sich in einem herausnehmbaren Tablett und wird in einem schrankähnlichen Etui präsentiert, dem ein Booklet mit Echtheitszertifikat sowie ein Paar Handschuhe zur sicheren Handhabung dieser Schätze beiliegen. Jede Münze wird für $89.999,95 CAD verkauft.

Die 2024 $500 Pure Gold Coin - Purely Brilliant ist das letzte Angebot in diesem Jahr Opulence Collection. Die Auflage dieser 5 oz., 99,99% reines Gold und Diamanten Kreationen ist nur 20, mit jeder Münze Einzelhandel für $ 99.995,00 CAD.

Die Rückseite ist das Werk der kanadischen Künstler Chris und Rosina Reid, die sich ein Design ausdachten, das an Schallwellen oder Baumringe erinnert, die jeweils von einem zentralen Punkt ausgehen. Diese Muster würdigen die individuelle Form, den patentierten Schliff und die Lichtleistung der fünf Ideal Cut-Diamanten, die vom De Beers Institute of Diamonds bewertet wurden und in der Mitte jeder Münze sitzen. Die in Kanada abgebauten Edelsteine im Quadrat-, Rund-, Oval-, Kissen- und Herzschliff sowie kleinere Schmuckdiamanten haben ein Gesamtgewicht von 3,4 Karat. Die Vorderseite der Münze zeigt das Bildnis Seiner Majestät König Karls III. des kanadischen Künstlers Steven Rosati, das von einem sich wiederholenden Muster umgeben ist, das von der Diamantfassung auf der Rückseite inspiriert ist.

Die exklusiven numismatischen Kunstwerke aus der OpulenceCollection, können direkt bei der Münzanstalt unter 1-800-2671-1871 in Kanada, 1-800-268-6468 in den USA, unter www.mint.ca sowie über die offiziellen Händler und Vertriebsstellen der Münzanstalt bestellt werden.

Einen ausführlichen Einblick in die Opulence Collection 2024 erhalten Sie unter www.mint.ca/opulence. Bilder und Videos dieser spektakulären Münzen finden Sie unter hier.

