بيعت عملة THE DANCE SCREEN (THE SCREAM TOO) الذهبية الخالصة والنادرة من نوعها، بوزن 10 كغ وبنقاء 99.99%، من دار سكّ العملة الملكية الكندية بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار في مزاد HEFFEL

أوتاوا، أونتاريو، 22 نوفمبر، 2024 /PRNewswire/ -- يسر دار سكّ العملة الملكية الكندية أن عملتها الذهبية النادرة من نوعها لعام 2024، بوزن 10 كغ وبنقاء 99.99٪ – The Dance Screen (The Scream Too)، وهي تحفة معدنية رائعة لتكريم فن النحات الأكبر المشهور من هايدا، الزعيم 7IDANsuu (James Hart)، قد بيعت بمقابل 1,561,250.00 دولار كندي (بما في ذلك رسوم الشراء الإضافية)، وذلك بعد مزاد علني استضافه دار مزاد Heffel للفنون الجميلة (Heffel). بيعت هذه التحفة النادرة من الذهب النقي لمشترٍ مجهول لم يكشف عن هويته، بتاريخ 20 نوفمبر 2024، وقد حطمت الرقم القياسي السابق لأغلى عملة معدنية تُعرض في مزاد علني في كندا، والذي كانت تحمله عملة The Ultimate، وهي عملة بلاتينية نقية تزن كيلوغرام واحد من إنتاج دار سك العملة الملكية الكندية أيضًا.

قالت Marie Lemay، رئيسة مجلس الإدارة والمديرة التنفيذية لدار سك العملة الملكية الكندية: "يسعدنا للغاية اهتمام هواة الجمع بهذه العملة الفريدة، كما يسعدنا أن حرفية دار سك العملة الملكية الكندية وموهبة الزعيم 7IDANsuu (James Hart) قد حظيتا بتقدير المشتري لهذه التحفة الفنية النادرة والجميلة المصنوعة من 10 كغ من الذهب الخالص".

قال David Heffel، رئيس دار مزادات Heffel للفنون الجميلة: "لقد كان شرفًا استثنائيًا أن نحظى بفرصة استضافة مزاد عملة The Dance Screen (The Scream Too) المصنوعة من 10 كغ من الذهب الخالص. هذا العمل الفني ذو الأهمية البالغة من قبل الزعيم المحترم James Hart، المعروض على وجه العملة، يمثل رمزًا خالدًا للفن الكندي، ويجسد التقاليد الغنية والروايات الثقافية لأمة الهايدا. يشرفنا أن نضع هذه التحفة الفنية ضمن مجموعة متميزة ونتطلع إلى رؤية إرثها يستمر في الإلهام".

صُنِعت عملة The Dance Screen (The Scream Too) بدقة من 10 كجم من الذهب الكندي النقي بنسبة 99.99%، وأُعيد إنشاء الصور المنحوتة على اللوحة الأصلية من خشب الأرز الأحمر التي نحتها الزعيم 7IDANsuu على الوجه الخلفي. يجمع تصميم ظهر هذه العملة المعدنية الرائدة في مجموعة Opulence لعام 2024 بين شخصيات هايدا التقليدية؛ الشامان، والقندس، والغراب، والنسر، والضفدع، والأوركا والدبة الأم مع صغارها؛ الذين تعتمد حياتهم بشكل كبير على سمك السلمون، وهو ما تم تمثيله في شكل بشري وحيواني على طول الحافة. ثم تُرَصَّع بست قطع من صدَف أذُن البحر المأخوذ من مصادر مسؤولة بيئيًا، على طول حافة العملة، حيث تتلألأ ألوانها المائية في الضوء، وتستحضر أشكالها دروع النحاس الخاصة بشعب هايدا التي تُعد علامات تقليدية للثروة. ويظهر على الوجه الآخر للعملة المهيبة للفنان الكندي Steven Rosati تمثال لصاحب الجلالة الملك Charles الثالث، مُحاطًا بنقش من الخطوط الدقيقة المأخوذة من النحت الأصلي.

نبذة عن دار سكّ العملة الملكية الكندية

دار سكّ العملة الملكية الكندية هي مؤسسة تابعة للتاج الملكي، مسؤولة عن سك وتوزيع العملات المعدنية المتداولة في كندا. تُعد دار سكّ العملة واحدة من أكبر شركات دار سكّ العملة وأكثرها تنوعًا في العالم؛ حيث تُنتِج عملات معدنية حائزة على جوائز، ومنتجات سبائك رائدة في السوق، إضافة إلى الأوسمة العسكرية والمدنية المرموقة في كندا.

وباعتبارها إحدى شركات التنقية لـ London وCOMEX Good Delivery، تُقَدم دار سك العملة أيضًا مجموعة كاملة من خدمات تنقية الذهب والفضة الأفضل في فئتها. وباعتبارها منظمة تسعى جاهدة لرعاية البيئة بشكل أفضل، ولإنشاء أماكن عمل آمنة وشاملة وإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي تعمل فيها، تُدمج دار سكّ العملة الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة في كل جانب من جوانب عملياتها.

لمزيد من المعلومات عن دار سكّ العملة الملكية الكندية ومنتجاتها وخدماتها، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.mint.ca‏، كما يمكن متابعة دار سكّ العملة من خلال لينكد إن، وفايسبوك وإنستغرام.

نبذة عن دار مزادات Heffel للفنون الجميلة

منذ عام 1978، قامت Heffel بربط هواة جمع الأعمال الفنية المتحمسين في جميع أنحاء العالم بأعمال فنية متميزة، حيث بلغ إجمالي مبيعاتها حوالي مليار دولار أمريكي، ومن خلال مكاتبها في تورونتو وفانكوفر ومونتريال وأوتاوا وكالجاري، تمتلك Heffel الفريق الأكثر خبرة من المتخصصين في الفنون الجميلة في كندا وتوفر خدمة عملاء متميزة لكل من البائعين والمشترين على المستوى الدولي.

