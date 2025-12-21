مجموعة فنادق روزوود تُسرّع وتيرة توسعها العالمي مع افتتاحات 2025 التي تسير وفق الجدول، وتدخل قطاعاً جديداً بإطلاق أول منتجع تزلّج لها

تشمل الافتتاحات المرتقبة فنادق ومنتجعات ومساكن في اليونان وإيطاليا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، بما يؤكد التزام المجموعة بالتوسع العالمي القائم على الجودة.

هونغ كونغ, 20 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة فنادق روزوود ("المجموعة") اليوم مواصلة توسيع محفظة مشاريعها العالمية قيد التطوير، مع الافتتاح المقرر في موعده لمنتجع Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin، وهو أول منتجع تزلّج للمجموعة. ويشكل هذا الملاذ الألبي الجديد محطة مفصلية للعلامة، إذ يعلن دخول روزوود قطاعاً جديداً ويعزز حضور المجموعة في بعض أكثر الوجهات طلباً والأسواق سريعة النمو عالمياً.

Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin

ويأتي هذا الافتتاح عقب سبعة افتتاحات التزمت بالجدول الزمني خلال عام 2025، من بينها إطلاق أول مشروع سكني مستقل لروزوود يُطرح للبيع الحصري، وهو Rosewood Residences Beverly Hills في الولايات المتحدة؛ بما يعكس توسع المجموعة في فئة السكن الفاخر وتركيزها الاستراتيجي على إعادة تعريف المساكن الخاصة ذات العلامة التجارية عبر ابتكار معالم حيّية تزداد قيمتها على المستويين العاطفي والمالي. ويتزامن ذلك مع الإطلاق المرتقب لRosewood AMAALA في المملكة العربية السعودية، والذي سيقدم ملاذاً فائق الفخامة ومتجدداً في منطقة البحر الأحمر. وتعكس هذه الإضافات التزام المجموعة بالتوسع القائم على الجودة، ورفع مستوى التميز التشغيلي عبر محفظتها العالمية.

وقالت سونيا تشنغ، الرئيسة التنفيذية لمجموعة فنادق روزوود:

"يمثل Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin، أول منتجع تزلّج لنا، محطة مفصلية تعكس التزامنا طويل الأمد بتوسيع محفظتنا العالمية بعناية، وقدرتنا على دخول قطاعات جديدة تقودها التجارب."

وأضافت: "لدينا طموح واضح: أن ننمو بهدف، وأن نخلق قيمة دائمة، وأن نقدم تجارب تحويلية تلامس مجتمعاتنا. ومع تقديم علاماتنا التجارية في أكثر وجهات العالم استثنائية، تبقى رؤيتنا والتزامنا منصبين على الجودة والابتكار والنجاح المستدام لأعمالنا عالمياً. وأنا ممتنة للدعم المستمر والثقة من زملائنا وضيوفنا وشركائنا."

توسع استراتيجي في عام 2025

ومع افتتاح Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin، يرتفع عدد افتتاحات مجموعة فنادق روزوود في عام 2025 إلى ثمانية في ثلاث قارات، تشمل سبعة مشاريع تحت علامة Rosewood، من بينها مشروع Rosewood Residences مستقل، إضافة إلى New World Jinzhou Hotel.

ويقع المنتجع في قرية كورشوفيل 1850 الحصرية، ويقدم فخامة راقية بطابع سكني، وهي السمة المميزة للعلامة، في واحدة من أشهر وجهات التزلّج في العالم. ولتجسيد ارتباط المنتجع بالفن والمكان، تضم الردهة عملاً تركيبياً للفنان الشهير أولافور إلياسون، يتمثل في هيكلين بلوريين معلقين داخل جدران وأسقف عاكسة، بما يخلق وهماً بتشكيلات لا نهائية مستوحاة من ندفات الثلج. كما يوفر المنتجع أماكن إقامة فاخرة، ومفاهيم طعام راقية، وتجارب عافية مختارة بعناية، ووصولاً مباشراً إلى المنحدرات مع إمكانية التزلّج دخولاً وخروجاً، ليمنح الضيوف ملاذاً حميمياً يحتفي بالطابع المميز والجمال الطبيعي لجبال الألب الفرنسية.

ومن جبال الألب الفرنسية إلى الكثبان الرملية الآسرة التي تحيط بأفق مدينة قطر، حيث تتجلى في روزوود الدوحة مشربية مستوحاة من المرجان، وصولاً إلى إحياء مواقع تراثية مثل روزوود أمستردام وThe Chancery Rosewood، تتشكل الحقبة الجديدة لروزوود بوصفها حقبة تُسهم في إطلاق إمكانات المكان وصياغة مستقبله. وتمتد هذه الرؤية عبر محفظة متنوعة من افتتاحات 2025 البارزة، تشمل الملاذ الساحلي الوارف Rosewood Mandarina في المكسيك، وRosewood Miyakojima في اليابان، وRosewood Residences Beverly Hills في بيفرلي هيلز، إضافة إلى New World Jinzhou Hotel المعاصر في المدينة المينائية الحيوية جينتشو بالصين. يرجى الرجوع إلى ملاحظة المحرر للاطلاع على القائمة الكاملة للمنشآت.

التوسع الهادف عبر وجهات جديدة

تؤكد افتتاحات روزوود المرتقبة نهج المجموعة المدروس في التطوير، إذ صُممت كل وجهة لتعميق الصلة بالمكان وبالمجتمع. ومن بين الافتتاحات المنتظرة:

Rosewood AMAALA : ملاذ فائق الفخامة ومتجدد على ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، يقع بين رابع أكبر نظام للشعاب المرجانية الحاجزة في العالم وجبال الحجاز الخلابة، وقد صُمم ليوائم بين العافية والاستدامة والمشهد الطبيعي المحيط.

Rosewood Red Sea : يقع على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية في جزيرة شورى، وستكون هذه الوجهة جزءاً من وجهة البحر الأحمر. ومن المتوقع أن يصبح المشروع أحد أبرز مراكز الثقافة ونمط الحياة في المملكة، إذ يضم مرسى يضم نادياً لليخوت، ومساحات تجزئة وخيارات للمطاعم، إضافة إلى ملعب جولف للبطولات من 18 حفرة.

Rosewood Blue Palace و Rosewood Residence Crete : تمثل دخول روزوود إلى اليونان، بوصفها ملاذاً ساحلياً ينسجم بسلاسة مع ملامح الجزيرة، احتفاءً بتراث كريت الثقافي الغني.

Rosewood Rome : يقع في المقر السابق لمصرف Banca Nazionale del Lavoro (BNL) ، وهو ملاذ حضري يمتد عبر ثلاثة مبانٍ تاريخية من أوائل القرن العشرين في شارع فيا فينيتو، ويمزج بين الأناقة الرومانية الخالدة والتصميم المعاصر. ويكتمل الفندق بسبا أسايا ( Asaya Spa ) على السطح، وبيت حمّامات روماني عصري، وإطلالات بانورامية على المدينة.

Rosewood Calistoga و Rosewood Residences Calistoga : ملاذ معاصر على التلال حيث تلتقي الغابة والكروم والسماء، ويدعو الضيوف إلى واحة حديثة نابضة بالروح، متجذّرة في مفهوم «التيروار» (خصائص المكان من تربة ومناخ)، وروح الألفة، والسحر الهادئ لإيقاع نابا الطبيعي.

Rosewood Dubai و Rosewood Residences Dubai : تقع على شواطئ بينينسولا دبي، وهي وجهة مرتقبة ستغدو معلماً بارزاً ضمن أرقى أحياء الواجهة البحرية في المدينة.

Rosewood Residences Turtle Creek : احتفاءً بإرث Rosewood Mansion on Turtle Creek في دالاس، تقدم هذه المجموعة من المساكن معياراً جديداً للحياة في الأبراج السكنية ضمن واحدة من أكثر المجتمعات طلباً في البلاد.

Rosewood Residences Lido Key : تقع هذه المساكن الأنيقة على امتداد أحد أجمل شواطئ البلاد، وسط رمال بيضاء نقية، وتطل على خليج المكسيك.

تعزيز الحضور في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC)

يمثل الافتتاح المرتقب لRosewood AMAALA امتداداً للحضور المتنامي للمجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، لينضم إلى روزوود الدوحة وروزوود أبوظبي وافتتاح روزوود دبي المرتقب. وبوصفه أحد أكثر مشاريع الفخامة الفائقة ترقباً في المنطقة، يعزز Rosewood AMAALA التزام المجموعة بدخول أسواق غنية بالتجارب، والمساهمة في تشكيل الجيل القادم من تجارب السفر التحويلية.

وقد اختيرت كل وجهة بعناية لما تتمتع به من إمكانات سوقية استثنائية وقيمة ثقافية لافتة، بما يعكس التزام المجموعة بمواكبة تطلعات المسافرين المتغيرة نحو وجهات جديدة، وتجارب غامرة ثقافياً، وضيافة فاخرة.

ملاحظة المحرر:

افتتاحات المنشآت في عام 2025

) Rosewood Miyakojima 55 غرفة): أول منشأة لروزوود في اليابان. ملاذ جزيري هادئ على سواحل أوكيناوا البِكر، حيث تتكامل الحرفية اليابانية مع التصميم المتجدد ومشاهد المحيط الصافية كالكريستال، لترسم ملامح حقبة جديدة من الفخامة في اليابان. ) Rosewood Mandarina 134 غرفة): ملاذ على ريفييرا ناياريت في المكسيك، يحتضن ثلاثة أنظمة بيئية غنية بالتنوع الحيوي، ليقدم ارتباطاً غامراً وعميقاً بالثقافة العريقة والطبيعة البِكر وأسلوب الحياة الساحلي التحويلي. ) New World Jinzhou Hotel 215 غرفة): ملاذ عصري في المدينة المينائية الحيوية بمقاطعة لياونينغ، يوفر راحة معاصرة وخدمة استباقية ومساحات راقية ترحب بمسافري الأعمال والترفيه في قلب جينتشو بالصين. ) Rosewood Residences Beverly Hills 17 منزلاً): أول مساكن مستقلة لروزوود. سكن خاص حصري في قلب بيفرلي هيلز، يجمع بين تصميم سكني راقٍ وخدمة روزوود المميزة ليخلق جيباً حميمياً من أسلوب الحياة الراقي على الساحل الغربي. Rosewood Doha (روزوود الدوحة) (155 غرفة، و162 شقة مخدّمة بالكامل، و276 وحدة سكنية تحمل علامة Rosewood Residences ): تمثل دخول روزوود إلى قطر. تحفة معمارية لافتة على امتداد مرسى لوسيل، مستوحاة من تشكيلات المرجان في الخليج العربي، وتقدم مزيجاً غامراً من التصميم والطقوس والتجدد في قلب "مدينة المستقبل" في قطر. ) Rosewood Amsterdam 134 غرفة): ملاذ فائق الفخامة في قصر العدل السابق، يجمع بين التراث الهولندي والفن المعاصر وأناقة ضفاف القنوات، ضمن معلم مُدرج على قائمة اليونسكو جرى ترميمه بعناية فائقة. ) The Chancery Rosewood 144 غرفة): أيقونة لندنية بحلّة جديدة تطل على ساحة غروسفينور، تحولت إلى معلم معاصر حيث تعيد العمارة التراثية والتصميم الرؤيوي وبرامج ثقافية تنبض بروح المجتمع تعريف الفخامة الحديثة. ) Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin 51 غرفة): أول منتجع تزلّج لروزوود، وملاذ أَلْبِيّ بالغ الإتقان حيث تلتقي أناقة الشاليهات المعاصرة بروح جبال الألب الفرنسية.

نبذة عن مجموعة فنادق روزوود

تُعد مجموعة فنادق روزوود، المملوكة للقطاع الخاص لشركة Chow Tai Fook Enterprises، واحدة من أبرز مجموعات إدارة الضيافة ونمط الحياة على مستوى العالم. وتضم المجموعة أربع علامات تجارية: Rosewood فائقة الفخامة، وNew World Hotels & Resorts ضمن فئة الراقية العليا، وAsaya كمفهوم متكامل للرفاه، وCarlyle & Co كنادٍ خاص للأعضاء يتسم بالحداثة والرؤية المعاصرة. وتضم محفظتها الفندقية المجمعة 59 منشأة في 26 دولة، مع أكثر من 30 منشأة جديدة قيد التطوير حالياً. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة .rosewoodhotelgroup.com

