- Rosewood Hotel Group acelera su expansión global con inauguraciones previstas para 2025; entra en un nuevo sector con su primera estación de esquí

Las próximas inauguraciones incluyen hoteles, resorts y residencias en Grecia, Italia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, lo que subraya el compromiso del Grupo con una expansión global y de calidad

HONG KONG, 19 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Rosewood Hotel Group ("el Grupo") anuncia hoy la expansión continua de su cartera de proyectos de desarrollo global con la inauguración, según lo previsto, de Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin, la primera estación de esquí del Grupo. Este nuevo refugio alpino, un debut histórico para la marca, marca la entrada de Rosewood en un nuevo sector y consolida la presencia del Grupo en algunos de los destinos más codiciados y mercados de alto crecimiento del mundo.

Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin

Este debut se suma a siete inauguraciones previstas para 2025, incluyendo el histórico lanzamiento de la primera propiedad residencial independiente de Rosewood disponible para venta exclusiva, Rosewood Residences Beverly Hills en Estados Unidos. Este hito reafirma la expansión del Grupo en la categoría residencial de lujo y su enfoque estratégico para redefinir las residencias de marca privada mediante la creación de puntos de referencia en el vecindario que revalorizan tanto su valor emocional como financiero. Junto con el próximo lanzamiento de Rosewood AMAALA en Arabia Saudita, que traerá una escapada regenerativa de ultralujo a la región del Mar Rojo, estas incorporaciones subrayan el compromiso del Grupo con una expansión orientada a la calidad y con la excelencia operativa en toda su cartera global.

Sonia Cheng, consejera delegada de Rosewood Hotel Group, declaró: "Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin, nuestra primera estación de esquí, es un hito que refleja nuestro compromiso a largo plazo con la expansión estratégica de nuestra cartera global y nuestra capacidad para entrar en nuevos sectores orientados a la experiencia. Nos guía una clara ambición: crecer con propósito, crear valor duradero y ofrecer experiencias transformadoras que conecten con nuestras comunidades. Al llevar nuestras marcas a los destinos más extraordinarios del mundo, nuestra visión y compromiso siguen centrados en la calidad, la innovación y el éxito sostenible de nuestro negocio global. Agradezco el continuo apoyo y la confianza de nuestros asociados, huéspedes y socios".

Expansión estratégica en 2025

Con la apertura de Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin, el número total de inauguraciones de Rosewood Hotel Group en 2025 asciende a ocho en tres continentes, abarcando siete propiedades bajo el control de Rosewood, incluyendo Rosewood Residences y el New World Jinzhou Hotel.

Ubicado en el exclusivo pueblo de Courchevel 1850, Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin lleva el lujo, refinado y residencial característico de la marca a uno de los destinos de esquí más famosos del mundo. Enmarcando la conexión del resort con el arte y el lugar, el vestíbulo presenta una instalación del reconocido artista Olafur Eliasson: dos estructuras cristalinas suspendidas entre paredes y techos de espejo, que crean la ilusión de formas infinitas inspiradas en copos de nieve. El resort también ofrece alojamiento de lujo, conceptos gastronómicos de lujo, experiencias de bienestar cuidadosamente seleccionadas y acceso directo a las pistas de esquí, proporcionando a los huéspedes un refugio íntimo que celebra el carácter distintivo y la belleza natural de los Alpes franceses.

Desde los Alpes franceses hasta las espectaculares dunas de arena que rodean el paisaje urbano de Catar, se encuentra la mashrabiya inspirada en los corales de Rosewood Doha, pasando por la revitalización de sitios patrimoniales como Rosewood Amsterdam y The Chancery Rosewood. La nueva era de Rosewood se define por impulsar el futuro del lugar. Esta visión se extiende a una diversa cartera de icónicas inauguraciones en 2025: el exuberante refugio costero de Rosewood Mandarina en México, el idílico Rosewood Miyakojima en Japón, la sofisticada Rosewood Residence en Beverly Hills y el contemporáneo New World Jinzhou Hotel en la vibrante ciudad portuaria de China. Consulte la Nota del Editor para ver la lista completa de propiedades.

Expansión con propósito en nuevos destinos

Las próximas inauguraciones de Rosewood demuestran aún más el enfoque meticuloso del Grupo en materia de desarrollo, con cada propiedad diseñada para brindar una conexión más profunda con cada lugar y comunidad. Algunas inauguraciones previstas incluyen:

Rosewood AMAALA — Un retiro regenerativo de ultra lujo en la costa del Mar Rojo de Arabia Saudita, ubicado entre la cuarta barrera de coral más grande del mundo y las pintorescas montañas Hijazi, diseñado para armonizar el bienestar, la sostenibilidad y el paisaje natural circundante.

— Un retiro regenerativo de ultra lujo en la costa del Mar Rojo de Arabia Saudita, ubicado entre la cuarta barrera de coral más grande del mundo y las pintorescas montañas Hijazi, diseñado para armonizar el bienestar, la sostenibilidad y el paisaje natural circundante. Rosewood Red Sea — Ubicada en la costa oeste de Arabia Saudita, en la isla Shura, la propiedad formará parte del destino turístico del Mar Rojo. Convertida en uno de los principales centros culturales y de estilo de vida de Arabia Saudita, la urbanización incluye un impresionante puerto deportivo con club náutico, tiendas y restaurantes, además de un campo de golf de campeonato de 18 hoyos.

— Ubicada en la costa oeste de Arabia Saudita, en la isla Shura, la propiedad formará parte del destino turístico del Mar Rojo. Convertida en uno de los principales centros culturales y de estilo de vida de Arabia Saudita, la urbanización incluye un impresionante puerto deportivo con club náutico, tiendas y restaurantes, además de un campo de golf de campeonato de 18 hoyos. Rosewood Blue Palace and Rosewood Residence Crete — La entrada de Rosewood a Grecia. Un refugio costero integrado a la perfección en el paisaje de la isla, que rinde homenaje al rico patrimonio cultural de Creta.

— La entrada de Rosewood a Grecia. Un refugio costero integrado a la perfección en el paisaje de la isla, que rinde homenaje al rico patrimonio cultural de Creta. Rosewood Rome — Ubicado en la antigua sede de la Banca Nazionale del Lavoro (BNL) de Italia, un refugio urbano que abarca tres edificios históricos de principios del siglo XX en Via Veneto, que combina la elegancia romana atemporal con el diseño contemporáneo, completo con un Asaya Spa en la azotea, modernos baños romanos y vistas panorámicas de la ciudad.

— Ubicado en la antigua sede de la Banca Nazionale del Lavoro (BNL) de Italia, un refugio urbano que abarca tres edificios históricos de principios del siglo XX en Via Veneto, que combina la elegancia romana atemporal con el diseño contemporáneo, completo con un Asaya Spa en la azotea, modernos baños romanos y vistas panorámicas de la ciudad. Rosewood Calistoga and Rosewood Residences Calistoga — Una finca contemporánea en la ladera de una colina donde convergen el bosque, la vid y el cielo, invitando a los huéspedes a un santuario moderno pero conmovedor, arraigado en el terroir, la unión y la magia tranquila del ritmo natural de Napa.

— Una finca contemporánea en la ladera de una colina donde convergen el bosque, la vid y el cielo, invitando a los huéspedes a un santuario moderno pero conmovedor, arraigado en el terroir, la unión y la magia tranquila del ritmo natural de Napa. Rosewood Dubai and Rosewood Residences Dubai — Ubicado a orillas de la península de Dubái, un próximo destino emblemático dentro del distrito costero más prestigioso de la ciudad.

— Ubicado a orillas de la península de Dubái, un próximo destino emblemático dentro del distrito costero más prestigioso de la ciudad. Rosewood Residences Turtle Creek — Honrando el legado de la Mansión Rosewood en Turtle Creek en Dallas, esta emblemática colección de residencias establece un nuevo estándar para la vida en edificios de gran altura en una de las comunidades más codiciadas del país.

— Honrando el legado de la Mansión Rosewood en Turtle Creek en Dallas, esta emblemática colección de residencias establece un nuevo estándar para la vida en edificios de gran altura en una de las comunidades más codiciadas del país. Rosewood Residences Lido Key — Ubicadas a lo largo de una de las playas más hermosas del país, las elegantes residencias están ubicadas entre prístinas arenas blancas y tienen vista al Golfo de México.

Fortalecimiento de la presencia en el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)

La próxima apertura de Rosewood AMAALA refuerza la creciente presencia del Grupo en el CCG, uniéndose a Rosewood Doha, Rosewood Abu Dhabi y el próximo Rosewood Dubai. Como uno de los desarrollos de ultra lujo más esperados de la región, Rosewood AMAALA refuerza el compromiso del Grupo de entrar en mercados ricos en experiencias y dar forma a la próxima generación de viajes transformadores.

Cada destino ha sido cuidadosamente seleccionado por su excepcional potencial de mercado y relevancia cultural, lo que demuestra el compromiso del Grupo de satisfacer las cambiantes demandas de los viajeros en cuanto a nuevos destinos, inmersión cultural y hospitalidad de lujo.

Nota del editor:

Aperturas de propiedades en 2025:

Rosewood Miyakojima (55 habitaciones) — La primera propiedad de Rosewood en Japón. Una tranquila escapada isleña en la costa virgen de Okinawa, donde la artesanía japonesa, el diseño regenerativo y los paisajes oceánicos cristalinos se unen para definir una nueva era de lujo en Japón. Rosewood Mandarina (134 habitaciones) — Un santuario en la Riviera Nayarit de México, que abarca tres ecosistemas biodiversos para proporcionar una conexión profundamente inmersiva con la cultura antigua, la naturaleza prístina y la vida costera transformadora. New World Jinzhou Hotel (215 habitaciones) — Un refugio moderno en la vibrante ciudad portuaria de Liaoning, que ofrece comodidad contemporánea, servicio intuitivo y espacios refinados diseñados para recibir tanto a viajeros de negocios como de placer en el corazón de Jinzhou en China. Rosewood Residences Beverly Hills (17 residencias) — Las primeras residencias independientes de Rosewood. Una exclusiva residencia privada en el corazón de Beverly Hills, que combina un diseño residencial refinado con el servicio exclusivo de Rosewood para crear un enclave íntimo de vida de lujo en la Costa Oeste. Rosewood Doha (155 habitaciones, 162 apartamentos con todos los servicios y 276 residencias Rosewood) — la puerta de entrada de Rosewood a Catar. Una impactante propuesta arquitectónica junto al puerto deportivo de Lusail, inspirada en las formaciones coralinas del Golfo Pérsico, ofrece una combinación inmersiva de diseño, ritual y renovación en el corazón de la "Ciudad del Futuro" de Catar. Rosewood Amsterdam (134 habitaciones) — Un refugio de ultralujo en el antiguo Palacio de Justicia, que combina la herencia holandesa, el arte contemporáneo y la elegancia del canal dentro de un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, meticulosamente restaurado. The Chancery Rosewood (144 habitaciones) — Un icono de Londres reinventado con vistas a Grosvenor Square, transformado en un hito contemporáneo donde la arquitectura patrimonial, el diseño visionario y la programación cultural impulsada por la comunidad redefinen el lujo moderno. Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin (51 habitaciones) — El primer centro de esquí de Rosewood, un refugio alpino exquisitamente diseñado donde la elegancia del chalet contemporáneo se combina con el espíritu de los Alpes franceses.

Acerca de Rosewood Hotel Group

