Le Rosewood Hotel Group accélère son expansion mondiale avec l'ouverture de 2025 établissements, et s'implante dans un nouveau secteur avec son tout premier centre de ski .

Les prochaines ouvertures comprennent des hôtels, des centres de villégiature et des résidences sur , en Grèce, en Italie, en Arabie Saoudite, , aux Émirats arabes unis, et aux États-Unis- ce qui souligne l'engagement du groupe en faveur d'une expansion mondiale axée sur la qualité.

HONG KONG, 22 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Rosewood Hotel Group (" le Groupe ") annonce aujourd'hui la poursuite de l'expansion de son pipeline de développement mondial avec l'ouverture dans les temps de Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin, la première station de ski du Groupe. Cette nouvelle retraite alpine marque l'entrée de Rosewood dans un nouveau secteur et renforce la présence du groupe dans certaines des destinations les plus recherchées au monde et sur des marchés à forte croissance.

Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin

Ce lancement fait suite à sept ouvertures en cours en 2025, y compris le lancement de la première propriété résidentielle autonome de Rosewood disponible en vente exclusive, Rosewood Residences Beverly Hills aux États-Unis, réaffirmant l'expansion du groupe dans la catégorie des résidences de luxe et son objectif stratégique de redéfinir les résidences privées de marque en créant des points de repère dans le quartier qui s'apprécient à la fois en termes de valeur émotionnelle et de valeur financière. En outre, le lancement prochain du Rosewood AMAALA en Arabie saoudite devrait permettre à la région de la mer Rouge de bénéficier d'une escapade régénératrice ultra-luxueuse. Ces ajouts soulignent l'engagement du groupe en faveur d'une expansion axée sur la qualité et de l'amélioration de l'excellence opérationnelle dans l'ensemble de son portefeuille mondial.

Sonia Cheng, directrice générale du Rosewood Hotel Group, a déclaré : "Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin, notre première station de ski, est une étape importante qui reflète notre engagement à long terme à développer de manière réfléchie notre portefeuille mondial et notre capacité à entrer dans de nouveaux secteurs axés sur l'expérience."

"Nous sommes guidés par une ambition claire : croître avec détermination, créer une valeur durable et offrir des expériences transformatrices qui trouvent un écho auprès de nos communautés. Alors que nous introduisons nos marques dans les destinations les plus extraordinaires du monde, notre vision et notre engagement restent axés sur la qualité, l'innovation et le succès durable de nos activités mondiales. Je suis reconnaissant du soutien et de la confiance que nous accordent nos associés, nos clients et nos partenaires".

Expansion stratégique en 2025

L'ouverture de Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin porte à huit le nombre total d'ouvertures pour le Rosewood Hotel Group en 2025 sur trois continents - comprenant sept propriétés sous Rosewood, y compris un Rosewood Residences autonome, et l'hôtel New World Jinzhou.

Niché dans le village exclusif de Courchevel 1850, Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin apporte le luxe raffiné et résidentiel caractéristique de la marque à l'une des destinations de ski les plus célèbres au monde. Ancrant le lien de l'hôtel avec l'art et le lieu, le hall présente une installation du célèbre artiste Olafur Eliasson - deux structures cristallines suspendues dans des murs et des plafonds en miroir, créant l'illusion de formes infinies, inspirées des flocons de neige. La station propose également des hébergements de luxe, des concepts de restauration de haut niveau, des expériences de bien-être et un accès direct skis aux pieds, offrant à ses hôtes une retraite intime qui célèbre le caractère distinct et la beauté naturelle des Alpes françaises.

Des Alpes françaises aux dunes de sable spectaculaires entourant le paysage urbain du Qatar, se trouve le moucharabieh de Rosewood Doha inspiré du corail, en passant par la revitalisation de sites patrimoniaux tels que Rosewood Amsterdam et The Chancery Rosewood - la nouvelle ère de Rosewood se définit par le fait de catalyser l'avenir des lieux. Cette vision s'étend à un portefeuille diversifié d'ouvertures emblématiques en 2025 : la luxuriante retraite côtière de Rosewood Mandarina au Mexique, l'idyllique Rosewood Miyakojima au Japon, la sophistiquée Rosewood Residence à Beverly Hills, et le contemporain New World Jinzhou Hotel dans la vibrante ville portuaire de Chine. Voir la note de l'éditeur pour la liste complète des propriétés.

S'étendre avec détermination dans de nouvelles destinations

Les prochaines ouvertures de Rosewood démontrent une fois de plus l'approche réfléchie du groupe en matière de développement, chaque propriété étant conçue pour offrir un lien plus profond avec chaque lieu et chaque communauté. Parmi les ouvertures prévues, citons

Rosewood AMAALA - Une retraite régénératrice ultra-luxueuse sur la côte saoudienne de la mer Rouge, située entre la quatrième plus grande barrière de corail du monde et les montagnes pittoresques d'Hijazi, conçue pour harmoniser le bien-être, la durabilité et le paysage naturel environnant.

- Une retraite régénératrice ultra-luxueuse sur la côte saoudienne de la mer Rouge, située entre la quatrième plus grande barrière de corail du monde et les montagnes pittoresques d'Hijazi, conçue pour harmoniser le bien-être, la durabilité et le paysage naturel environnant. Rosewood Red Sea - Situé sur la côte ouest de l'Arabie saoudite, sur l'île de Shura, cet établissement fera partie de la destination "Mer Rouge". Promis à devenir l'un des principaux centres culturels et de style de vie d'Arabie saoudite, le projet comprend une superbe marina offrant un club nautique, des commerces de détail et des restaurants, ainsi qu'un parcours de golf de championnat de 18 trous.

- Situé sur la côte ouest de l'Arabie saoudite, sur l'île de Shura, cet établissement fera partie de la destination "Mer Rouge". Promis à devenir l'un des principaux centres culturels et de style de vie d'Arabie saoudite, le projet comprend une superbe marina offrant un club nautique, des commerces de détail et des restaurants, ainsi qu'un parcours de golf de championnat de 18 trous. Rosewood Blue Palace et Rosewood Residence Crete - l'entrée de Rosewood en Grèce. Cette retraite côtière s'intègre parfaitement dans le paysage de l'île et rend hommage au riche patrimoine culturel de la Crète.

- l'entrée de Rosewood en Grèce. Cette retraite côtière s'intègre parfaitement dans le paysage de l'île et rend hommage au riche patrimoine culturel de la Crète. Rosewood Rome - Situé dans l'ancien siège de la Banca Nazionale del Lavoro (BNL), cet hôtel urbain s'étend sur trois bâtiments historiques du début du siècle dernier sur la Via Veneto. Il allie l'élégance romaine intemporelle au design contemporain, avec un spa Asaya sur le toit, des bains romains modernes et une vue imprenable sur la ville.

- Situé dans l'ancien siège de la Banca Nazionale del Lavoro (BNL), cet hôtel urbain s'étend sur trois bâtiments historiques du début du siècle dernier sur la Via Veneto. Il allie l'élégance romaine intemporelle au design contemporain, avec un spa Asaya sur le toit, des bains romains modernes et une vue imprenable sur la ville. Rosewood Calistoga et Rosewood Residences Calistoga - Un domaine contemporain à flanc de colline où la forêt, la vigne et le ciel convergent, invitant les hôtes dans un sanctuaire moderne mais plein d'âme, enraciné dans le terroir, la convivialité et la magie tranquille du rythme naturel de Napa.

- Un domaine contemporain à flanc de colline où la forêt, la vigne et le ciel convergent, invitant les hôtes dans un sanctuaire moderne mais plein d'âme, enraciné dans le terroir, la convivialité et la magie tranquille du rythme naturel de Napa. Rosewood Dubai et Rosewood Residences Dubai - Situé sur les rives de la péninsule de Dubaï, une destination phare à venir dans le quartier riverain le plus prestigieux de la ville.

- Situé sur les rives de la péninsule de Dubaï, une destination phare à venir dans le quartier riverain le plus prestigieux de la ville. Rosewood Residences Turtle Creek - Hommage à l'héritage de la Rosewood Mansion sur Turtle Creek à Dallas, cette collection de résidences de référence établit une nouvelle norme pour la vie en hauteur dans l'une des communautés les plus convoitées du pays.

- Hommage à l'héritage de la Rosewood Mansion sur Turtle Creek à Dallas, cette collection de résidences de référence établit une nouvelle norme pour la vie en hauteur dans l'une des communautés les plus convoitées du pays. Rosewood Residences Lido Key - Situées le long de l'une des plus belles plages du pays, ces élégantes résidences sont entourées de sable blanc immaculé et surplombent le golfe du Mexique.

Renforcement de la présence sur le site Conseil de coopération du Golfe (CCG)

L'ouverture prochaine du Rosewood AMAALA renforce la présence croissante du groupe dans le CCG, avec le Rosewood Doha, le Rosewood Abu Dhabi et le futur Rosewood Dubaï. Rosewood AMAALA, l'un des projets ultra-luxueux les plus attendus de la région, renforce l'engagement du groupe à pénétrer des marchés riches en expériences et à façonner la prochaine génération de voyages transformateurs.

Chaque destination a été soigneusement sélectionnée pour son potentiel commercial exceptionnel et son importance culturelle, ce qui témoigne de l'engagement du groupe à répondre à l'évolution des désirs des voyageurs en matière de nouvelles destinations, d'immersion culturelle et d'hospitalité de luxe.

Note de la rédaction :

Ouvertures de propriétés en 2025 :

Rosewood Miyakojima (55 clés) - Première propriété de Rosewood au Japon. Une île sereine sur le littoral vierge d'Okinawa, où l'artisanat japonais, le design régénérateur, et les paysages océaniques cristallins s'unissent pour définir une nouvelle ère de luxe au Japon. Rosewood Mandarina (134 clés) - Un sanctuaire sur la Riviera Nayarit au Mexique, englobant trois écosystèmes biodiversifiés pour offrir une connexion profondément immersive avec la culture ancienne, la nature vierge, et la vie côtière transformatrice. New World Jinzhou Hotel (215 keys) - Un havre moderne dans la ville portuaire dynamique de Liaoning, offrant un confort contemporain, un service intuitif, et des espaces raffinés conçus pour accueillir les voyageurs d'affaires et de loisirs au cœur de Jinzhou en Chine. Rosewood Residences Beverly Hills (17 maisons) - Les premières résidences autonomes de Rosewood. Une résidence privée exclusive au cœur de Beverly Hills, combinant un design résidentiel raffiné avec le service signature de Rosewood pour créer une enclave intime de vie élevée sur la côte ouest. Rosewood Doha (155 clés, 162 appartements avec services et 276 résidences Rosewood) - l'entrée de Rosewood au Qatar. Une déclaration architecturale frappante le long de la marina de Lusail, inspirée par les formations coralliennes du golfe Persique, offrant un mélange immersif de design, de rituel, de et de renouveau au cœur de la "ville du futur" du Qatar. Rosewood Amsterdam (134 clés) - Un refuge de luxe dans l'ancien palais de justice, qui allie le patrimoine néerlandais, l'art contemporain et l'élégance au bord du canal dans un site classé par l'UNESCO et méticuleusement restauré. The Chancery Rosewood (144 clés) - Une icône londonienne réimaginée surplombant Grosvenor Square, transformée en un point de repère contemporain où l'architecture patrimoniale, le design visionnaire, et la programmation culturelle axée sur la communauté redéfinissent le luxe moderne. Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin (51 clés) - Le premier centre de ski Rosewood, un refuge alpin d'une grande finesse où l'élégance contemporaine des chalets rencontre l'esprit des Alpes françaises.

Les photos de la propriété peuvent être téléchargées ici.

À propos de Rosewood Hotel Group

Rosewood Hotel Group, propriété privée de Chow Tai Fook Enterprises, est l'un des principaux groupes mondiaux de gestion de l'hôtellerie et de l'art de vivre. Elle englobe quatre marques : Rosewood, un établissement ultra-luxueux ; New World Hotels & Resorts, un établissement haut de gamme ; Asaya, un concept de bien-être intégré ; et Carlyle & Co, un club privé moderne et progressiste. Son portefeuille hôtelier combiné se compose de 59 établissements dans 26 pays et de plus de 30 nouveaux établissements en cours de développement. Pour plus d'informations, visitez le site rosewoodhotelgroup.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2849455/Rosewood_Courchevel_Le_Jardin_Alpin.jpg