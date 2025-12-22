Rosewood Hotel Group beschleunigt globale Expansion mit planmäßigen Eröffnungen im Jahr 2025; Eintritt in neuen Sektor mit dem ersten Skigebiet überhaupt

Zu den bevorstehenden Eröffnungen gehören Hotels, Resorts und Residenzen in Griechenland, Italien, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, und den Vereinigten Staaten- was das Engagement der Gruppe für eine globale, qualitätsorientierte Expansion unterstreicht.

HONG KONG, 22.Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Rosewood Hotel Group ("die Gruppe") gibt heute den weiteren Ausbau ihrer globalen Entwicklungspipeline mit der planmäßigen Eröffnung von Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin, dem ersten Skiresort der Gruppe, bekannt. Das neue alpine Refugium ist ein Meilenstein für die Marke und markiert Rosewoods Eintritt in einen neuen Sektor und stärkt die Präsenz der Gruppe in einigen der begehrtesten Reiseziele und wachstumsstärksten Märkte der Welt.

Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin

Dieses Debüt folgt auf sieben geplante Eröffnungen im Jahr 2025, einschließlich des Meilensteins Rosewood Residences Beverly Hills in den Vereinigten Staaten, der ersten eigenständigen Wohnimmobilie, die zum exklusiven Verkauf angeboten wird. Dies bestätigt die Expansion der Gruppe in die Kategorie der Luxuswohnungen und ihren strategischen Fokus, private Markenresidenzen neu zu definieren, indem sie Wahrzeichen in der Nachbarschaft schaffen, die sowohl emotional als auch finanziell an Wert gewinnen. Zusammen mit der bevorstehenden Eröffnung des Rosewood AMAALA in Saudi-Arabien, das der Region am Roten Meer eine erholsame Flucht der Extraklasse bescheren wird. Diese Neuzugänge unterstreichen das Engagement der Gruppe für eine qualitätsorientierte Expansion und die Steigerung der operativen Exzellenz in ihrem globalen Portfolio.

Sonia Cheng, Chief Executive Officer der Rosewood Hotel Group, sagte: "Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin, unser erstes Skigebiet, ist ein Meilenstein, der unser langfristiges Engagement für eine durchdachte Erweiterung unseres globalen Portfolios und unsere Fähigkeit, neue, erlebnisorientierte Bereiche zu erschließen, widerspiegelt."

"Wir lassen uns von einem klaren Ziel leiten: zielgerichtet zu wachsen, dauerhafte Werte zu schaffen und transformative Erfahrungen zu bieten, die in unseren Gemeinschaften Anklang finden. Während wir unsere Marken an die außergewöhnlichsten Reiseziele der Welt bringen, konzentrieren sich unsere Vision und unser Engagement weiterhin auf Qualität, Innovation und den nachhaltigen Erfolg unseres globalen Geschäfts. Ich bin dankbar für die anhaltende Unterstützung und das Vertrauen unserer Mitarbeiter, Gäste und Partner."

Strategische Expansion in 2025

Mit der Eröffnung von Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin erhöht sich die Gesamtzahl der Eröffnungen der Rosewood Hotel Group im Jahr 2025 auf acht auf drei Kontinenten - mit sieben Häusern unter Rosewood, einschließlich eines eigenständigen Rosewood Residences und des New World Jinzhou Hotels.

Eingebettet in das exklusive Dorf Courchevel 1850, bringt Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin den für die Marke charakteristischen raffinierten Luxus im Wohnstil in eines der berühmtesten Skigebiete der Welt. In der Lobby ist eine Installation des renommierten Künstlers Olafur Eliasson zu sehen, die den Bezug des Resorts zur Kunst und zum Ort unterstreicht: zwei kristalline Strukturen, die in verspiegelten Wänden und Decken hängen und die Illusion unendlicher, von Schneeflocken inspirierter Formen erzeugen. Das Resort bietet außerdem luxuriöse Unterkünfte, gehobene gastronomische Konzepte, ausgewählte Wellness-Erlebnisse und einen direkten Zugang zum Skigebiet, so dass die Gäste einen intimen Rückzugsort vorfinden, der den besonderen Charakter und die natürliche Schönheit der französischen Alpen unterstreicht.

Von den französischen Alpen bis zu den dramatischen Sanddünen, die das Stadtbild von Katar umgeben, liegt das von Korallen inspirierte Mashrabiya von Rosewood Doha, bis hin zur Wiederbelebung von Kulturerbestätten wie Rosewood Amsterdam und The Chancery Rosewood - die neue Ära von Rosewood ist eine, die sich dadurch auszeichnet, dass sie die Zukunft von Orten katalysiert. Diese Vision erstreckt sich auf ein vielfältiges Portfolio von ikonischen Eröffnungen im Jahr 2025: das üppige Küstenrefugium Rosewood Mandarina in Mexiko, das idyllische Rosewood Miyakojima in Japan, die mondäne Rosewood Residence in Beverly Hills und das moderne New World Jinzhou Hotel in der pulsierenden Hafenstadt Chinas. Die vollständige Liste der Eigenschaften finden Sie in der Anmerkung der Redaktion.

Zielgerichtete Expansion in neue Destinationen

Die bevorstehenden Eröffnungen von Rosewood sind ein weiterer Beweis für den durchdachten Ansatz der Gruppe bei der Entwicklung von Hotels, wobei jedes Haus so konzipiert ist, dass es eine tiefere Verbindung zu dem jeweiligen Ort und der Gemeinde herstellt. Einige der zu erwartenden Eröffnungen sind:

Rosewood AMAALA - Ein ultra-luxuriöser, regenerativer Rückzugsort an der Küste des Roten Meeres in Saudi-Arabien, eingebettet zwischen dem viertgrößten Barriereriff der Welt und den malerischen Hijazi-Bergen, entworfen, um Wellness, Nachhaltigkeit und die umgebende Naturlandschaft in Einklang zu bringen.

- Ein ultra-luxuriöser, regenerativer Rückzugsort an der Küste des Roten Meeres in Saudi-Arabien, eingebettet zwischen dem viertgrößten Barriereriff der Welt und den malerischen Hijazi-Bergen, entworfen, um Wellness, Nachhaltigkeit und die umgebende Naturlandschaft in Einklang zu bringen. Rosewood Red Sea - Das Hotel liegt an der Westküste Saudi-Arabiens auf der Insel Shura und wird Teil der Destination The Red Sea sein. Das Projekt ist auf dem besten Weg, eines der wichtigsten Kultur- und Lifestyle-Zentren Saudi-Arabiens zu werden. Es umfasst einen atemberaubenden Yachthafen mit einem Yachtclub, Einzelhandels- und Gastronomieangeboten sowie einen 18-Loch-Meisterschaftsgolfplatz.

- Das Hotel liegt an der Westküste Saudi-Arabiens auf der Insel Shura und wird Teil der Destination The Red Sea sein. Das Projekt ist auf dem besten Weg, eines der wichtigsten Kultur- und Lifestyle-Zentren Saudi-Arabiens zu werden. Es umfasst einen atemberaubenden Yachthafen mit einem Yachtclub, Einzelhandels- und Gastronomieangeboten sowie einen 18-Loch-Meisterschaftsgolfplatz. Rosewood Blue Palace und Rosewood Residence Kreta - Rosewoods Einstieg in Griechenland. Ein Rückzugsort an der Küste, der sich nahtlos in die Landschaft der Insel einfügt und das reiche kulturelle Erbe Kretas würdigt.

- Rosewoods Einstieg in Griechenland. Ein Rückzugsort an der Küste, der sich nahtlos in die Landschaft der Insel einfügt und das reiche kulturelle Erbe Kretas würdigt. Rosewood Rome - Das Hotel befindet sich im ehemaligen Hauptsitz der italienischen Banca Nazionale del Lavoro (BNL), einem städtischen Rückzugsort, der sich über drei historische Gebäude aus dem frühen 19. Jahrhundert an der Via Veneto erstreckt und zeitlose römische Eleganz mit modernem Design verbindet. Das Hotel verfügt über ein Asaya Spa auf dem Dach, ein modernes römisches Badehaus und einen atemberaubenden Blick auf die Stadt.

- Das Hotel befindet sich im ehemaligen Hauptsitz der italienischen Banca Nazionale del Lavoro (BNL), einem städtischen Rückzugsort, der sich über drei historische Gebäude aus dem frühen 19. Jahrhundert an der Via Veneto erstreckt und zeitlose römische Eleganz mit modernem Design verbindet. Das Hotel verfügt über ein Asaya Spa auf dem Dach, ein modernes römisches Badehaus und einen atemberaubenden Blick auf die Stadt. Rosewood Calistoga und Rosewood Residences Calistoga - Ein modernes Anwesen in den Hügeln, wo Wald, Wein und Himmel zusammenkommen und Gäste in ein modernes und doch gefühlvolles Heiligtum einladen, das im Terroir, der Zweisamkeit und der stillen Magie des natürlichen Rhythmus von Napa verwurzelt ist.

- Ein modernes Anwesen in den Hügeln, wo Wald, Wein und Himmel zusammenkommen und Gäste in ein modernes und doch gefühlvolles Heiligtum einladen, das im Terroir, der Zweisamkeit und der stillen Magie des natürlichen Rhythmus von Napa verwurzelt ist. Rosewood Dubai und Rosewood Residences Dubai - An den Ufern der Peninsula Dubai gelegen, einem neuen Wahrzeichen im prestigeträchtigsten Hafenviertel der Stadt.

- An den Ufern der Peninsula Dubai gelegen, einem neuen Wahrzeichen im prestigeträchtigsten Hafenviertel der Stadt. Rosewood Residences Turtle Creek - Als Hommage an das Erbe des Rosewood Mansion on Turtle Creek in Dallas setzt diese denkmalgeschützte Wohnanlage neue Maßstäbe für das Wohnen im Hochhaus in einer der begehrtesten Gemeinden des Landes.

- Als Hommage an das Erbe des Rosewood Mansion on Turtle Creek in Dallas setzt diese denkmalgeschützte Wohnanlage neue Maßstäbe für das Wohnen im Hochhaus in einer der begehrtesten Gemeinden des Landes. Rosewood Residences Lido Key - An einem der schönsten Strände des Landes gelegen, befinden sich die eleganten Residenzen inmitten unberührter weißer Sandstrände mit Blick auf den Golf von Mexiko.

Verstärkung der Präsenz im Golf-Kooperationsrat (GCC)

Die bevorstehende Eröffnung von Rosewood AMAALA baut die wachsende Präsenz der Gruppe in den GCC-Staaten aus und schließt sich an Rosewood Doha, Rosewood Abu Dhabi und das kommende Rosewood Dubai an. Rosewood AMAALA ist eines der am meisten erwarteten Ultra-Luxus-Hotels in der Region und unterstreicht das Engagement der Gruppe, in erlebnisreiche Märkte vorzudringen und die nächste Generation des transformativen Reisens zu gestalten.

Jedes Reiseziel wurde aufgrund seines außergewöhnlichen Marktpotenzials und seiner kulturellen Bedeutung sorgfältig ausgewählt und unterstreicht das Engagement der Gruppe, die Wünsche der Reisenden nach neuen Reisezielen, kulturellem Eintauchen und luxuriöser Gastfreundschaft zu erfüllen.

Anmerkung der Redaktion:

Immobilieneröffnungen in 2025:

Rosewood Miyakojima (55 Schlüssel) - Rosewoods erstes Haus in Japan. Ein ruhiges Inselparadies an der unberührten Küste Okinawas, wo japanische Handwerkskunst, regeneratives Design, und kristallklare Meereslandschaften zusammenkommen und eine neue Ära des Luxus in Japan definieren. Rosewood Mandarina (134 Schlüssel) - Ein Heiligtum an der mexikanischen Riviera Nayarit, das drei biodiverse Ökosysteme umfasst, um eine tiefgreifende Verbindung zu alter Kultur, unberührter Natur, und einem transformativen Küstenleben zu schaffen. New World Jinzhou Hotel (215 Schlüssel) - Ein moderner Zufluchtsort in Liaonings pulsierender Hafenstadt, der zeitgenössischen Komfort, intuitiven Service, und raffinierte Räumlichkeiten bietet, um sowohl Geschäfts- als auch Freizeitreisende im Herzen von Jinzhou in China willkommen zu heißen. Rosewood Residences Beverly Hills (17 Wohnungen) - Die ersten freistehenden Residenzen von Rosewood. Eine exklusive Privatresidenz im Herzen von Beverly Hills, die raffiniertes Wohndesign mit Rosewoods unverkennbarem Service kombiniert, um eine intime Enklave des gehobenen Westküstenlebens zu schaffen. Rosewood Doha (155 Schlüssel, 162 voll servicierte Apartments und 276 Rosewood Residences) - Rosewoods Einstieg in Katar. Ein markantes architektonisches Statement entlang des Lusail Yachthafens, inspiriert von den Korallenformationen des Arabischen Golfs, bietet eine faszinierende Mischung aus Design, Ritualen, und Erneuerung im Herzen von Katars "Stadt der Zukunft". Rosewood Amsterdam (134 Schlüssel) - Ein luxuriöser Rückzugsort im ehemaligen Justizpalast, der niederländisches Erbe, zeitgenössische Kunst und Eleganz am Kanalufer in einem sorgfältig restaurierten UNESCO-geschützten Wahrzeichen vereint. The Chancery Rosewood (144 Schlüssel) - Eine neu gestaltete Londoner Ikone mit Blick auf den Grosvenor Square, umgewandelt in ein modernes Wahrzeichen, in dem historische Architektur, visionäres Design, und gemeinschaftsorientierte Kulturprogramme modernen Luxus neu definieren. Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin (51 Schlüssel) - Rosewoods erstes Skiresort, ein exquisit gestalteter alpiner Rückzugsort, in dem zeitgenössische Chalet-Eleganz auf den Geist der französischen Alpen trifft.

Fotos der Immobilie stehen hier zum Download bereit.

Über die Rosewood Hotel Group

Die Rosewood Hotel Group, die sich im Privatbesitz von Chow Tai Fook Enterprises befindet, ist eine der weltweit führenden Lifestyle- und Hospitality-Management-Gruppen. Sie umfasst vier Marken: Rosewood, ein Hotel der gehobenen Klasse, New World Hotels & Resorts, Asaya, ein integriertes Wellness-Konzept, und Carlyle & Co, ein moderner und fortschrittlicher Privatclub für Mitglieder. Das kombinierte Hotelportfolio besteht aus 59 Hotels in 26 Ländern und mehr als 30 neuen Häusern, die derzeit entwickelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter rosewoodhotelgroup.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2849455/Rosewood_Courchevel_Le_Jardin_Alpin.jpg