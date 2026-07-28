مركز دبي المالي العالمي يحقق إنجازات بارزة على مستوى القطاع في النصف الأول من عام 2026

معززاً مكانته مركزاً مالياً عالمياً رائداً في المنطقة

مكتوم بن محمد:

- برؤية وتوجيهات محمد بن راشد.. تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي وأحد أكثر المحركات المالية مرونة وجاهزية لصناعة المستقبل.

- الأداء الاستثنائي لمركز دبي المالي العالمي يجسد الثقة الدولية المستمرة في الإطار القانوني والتشريعي الذي يوفره المركز وما يمثله كبوابة للنمو والتوسع في المنطقة والعالم.

- النتائج محطة استراتيجية في دعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة لتكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية في العالم.

- 10,018 إجمالي الشركات المسجلة النشطة في المركز بزيادة 30%

- نمو شركات الخدمات المالية الخاضعة للإشراف والتنظيم إلى 1,134 شركة، بزيادة قدرها 16% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، ما يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي كأكبر منظومة للخدمات المالية وأكثرها تنوعاً في المنطقة

- شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار حققت نمواً إلى 1,933 شركة بزيادة قدرها 39% على أساس سنوي، ما يرسّخ دور مركز دبي المالي العالمي في تشكيل مستقبل القطاع المالي

- ارتفاع عدد الكيانات المرتبطة بالشركات العائلية إلى 1,408 بزيادة سنوية 36%. بينما ارتفعت المؤسسات إلى 1،409، بزيادة سنوية 67%

الإمارات العربية المتحدة، دبي, 28 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ --

أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن تحقيق إنجازات بارزة على مستوى القطاع في النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً باستمرار الثقة العالمية في دبي كوجهة للخدمات المالية والأعمال والابتكار.

Dubai International Financial Centre (DIFC)

وارتفع عدد الشركات المسجلة النشطة في مركز دبي المالي العالمي إلى 10,018 شركة في نهاية النصف الأول من عام 2026، بعد أن اجتذب 2,318 شركة مسجلة نشطة جديدة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ما يمثل نموًا بنسبة 30%.

وشهدت شركات الخدمات المالية الخاضعة للإشراف والتنظيم نمواً إلى 1,134 شركة، بزيادة قدرها 16%، ما يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي كأكبر منظومة للخدمات المالية وأكثرها تنوعاً في المنطقة، فضلاً عن كونه المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات المالية الرئيسية. وتعزز هذه النتائج مساهمة مركز دبي المالي العالمي في مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي واحدة من أفضل أربعة مراكز مالية في العالم.

ثقة دولية مستمرة

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي: "برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي وأحد أكثر المحركات المالية مرونة وجاهزية لصناعة المستقبل. ويجسد الأداء الاستثنائي لمركز دبي المالي العالمي بتجاوزُ عدد الشركات المسجلة النشطة 10,000 شركة لأول مرة، الثقة الدولية المتنامية من كبار المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية في الإطار القانوني والتنظيمي الذي يوفره المركز للمال والأعمال وما يمثله كبوابة للنمو والتوسع في المنطقة والعالم".

وأضاف سموه: "نتائج مركز دبي المالي العالمي تمثل محطة استراتيجية في دعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة دبي لتكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية في العالم، وستواصل دبي تطوير منظومة مالية هي الأكثر تنوعاً وتكاملاً لتظل مركزاً رئيسياً لصناعة اتجاهات القطاع المالي العالمي المستقبلية، وتمكين التدفقات الاستثمارية العالمية".

أكبر منظومة للخدمات المالية وأكثرها تنوعاً

وواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته كمركز مالي عالمي رائد في المنطقة، مدعوماً بالنمو في قطاعات الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، وإدارة الثروات والأصول، والتأمين وإعادة التأمين، وصناديق التحوط، والتكنولوجيا المالية والابتكار.

وتحافظ المنظومة المالية للمركز على نموها بوتيرة أسرع عبر استقطاب مكاتب إقليمية أكثر من السوق. ويشمل ذلك 327 بنكاً وشركة لأسواق رأس المال، و165 شركة للتأمين وإعادة التأمين، و592 شركة لإدارة الثروات والأصول، بما في ذلك أعلى تجمع لصناديق التحوط في المنطقة.

ومن بين الشركات البارزة التي أسست مكاتبها الإقليمية في مركز دبي المالي العالمي منذ النصف الأول من عام 2025: "أليانز تريد الشرق الأوسط المحدودة"، و"ألايد وورلد للتأمين القابضة المحدودة"، و"أروبوينت إنفستمنت بارتنرز" (إدارة AIP)، و"أتراديوس" للتأمين التجاري الائتماني (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة، والبنك الوطني الكندي، و"بلو ماونتن كابيتال"، و"بي إم إس" (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة، و"بريمار سيكيوريتيز"، و"كابيتال لاند إنفستمنت"، و"سيتادل"، و"جورديان كابيتال"، و"إتش آي بي للتأمين"، و"آي سي آي سي آي برودنشال لإدارة الأصول المحدودة"، و"جي بي مورجان إنترناشيونال أدفايزرز"، و"كيستون فاينانشال سولوشنز"، و"ليانليان"، و"باي رايلز"، و"بروسبيرا لإدارة الثروات"، و"آر في كابيتال مانجمنت"، و"كيو آي سي" (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة، و"رايان سبيشالتي" (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة، و"صن لايف" (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة، ومجموعة "تي إم إف"، و"فارين كابيتال بارتنرز".

كما حافظ المركز على مكانته كأكبر مركز للتأمين وإعادة التأمين في المنطقة، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لعام 2025 نحو 4.2 مليار دولار، مع استمرار التوسع من قِبل الشركات العالمية الرائدة العاملة في سوق التأمين.

ويعكس تقدم مركز دبي المالي العالمي إلى المركز السابع عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية تنامي تأثير دبي في النظام المالي الدولي، ودور المركز المحوري في ربط الأسواق في آسيا وأوروبا والأمريكتين. ويضع هذا التصنيف، الذي تم إعداده بشكل مستقل في لندن، دبي في صدارة المراكز المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وقال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "يعكس أداء مركز دبي المالي العالمي قوة اقتصاد دبي ومرونته وجاذبيته على المدى الطويل. وباعتباره أكبر منظومة للخدمات المالية وأكثرها تنوعاً في المنطقة، يواصل مركز دبي المالي العالمي استقطاب المؤسسات العالمية ورؤوس الأموال والمواهب الساعية إلى الوصول إلى الأسواق ذات معدلات النمو المرتفع في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويرتكز نجاحنا على أطر قانونية وتنظيمية عالمية المستوى، ومنظومة أعمال متكاملة، بما يعزز مكانة دبي بين المراكز المالية الرائدة في العالم".

من جانبه، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يجسد أداء مركز دبي المالي العالمي في النصف الأول من العام الثقة المتواصلة التي توليها المؤسسات العالمية لدبي ومركز دبي المالي العالمي باعتبارهما منصة مفضلة للنمو. نشهد زخماً قوياً في جميع المجالات الرئيسية لقطاع الخدمات المالية، مدعوماً بالتوسع في قاعدة العملاء، ونشاط الابتكار، وتدفقات الاستثمار. ومع مواصلة جهودنا للتحول إلى أول مركز مالي عالمي يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي، يظل تركيز مركز دبي المالي العالمي منصباً على تهيئة البيئة التي تتلاقى فيها رؤوس الأموال والتكنولوجيا والمواهب لرسم ملامح مستقبل القطاع المالي".

المركز العالمي لمستقبل القطاع المالي

ويواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته كمنظومة رائدة للابتكار في مجال الخدمات المالية بالمنطقة. وخلال النصف الأول من عام 2026، استقطب مركز"إنوفيشن هب" التابع للمركز 361 شركة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الشركات العاملة ضمنه في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، إلى 1,933 شركة، محققاً نمواً بنسبة 39% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. بينما واصلت منصة "Ignyte" دعم المؤسسين ورواد الأعمال من خلال إتاحة الوصول إلى رأس المال والتوجيه والإرشاد وفرص النمو.

وأعلن مركز دبي المالي العالمي، خلال النصف الأول من العام، عن طموحه الرامي إلى أن يصبح أول مركز مالي عالمي يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي، حيث يجري دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في أطره التنظيمية وعملياته التشغيلية ومبادراته لتطوير المواهب وبنيته التحتية. ومن المتوقع أن يُسهم هذا التحول في تحقيق فوائد اقتصادية بقيمة 3.5 مليار دولار (12.9 مليار درهم إماراتي) عدا عن خلق 25 ألف فرصة عمل جديدة، ما يعزز مكانة دبي في طليعة مستقبل القطاع المالي.

ويواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز أطره القانونية والتنظيمية من خلال مبادرات تشجع الابتكار المسؤول، وتدعم التقنيات الناشئة، وتضمن مواكبة المركز لأفضل الممارسات العالمية. كما أن المقترحات الأخيرة لتحديث أطر حماية البيانات والتحكيم تعزز من تنافسية المركز وجاذبيته للشركات الدولية.

مركز رائد للشركات العائلية والثروات الخاصة

كما واصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته كعاصمة لإدارة الثروات الخاصة في المنطقة. وارتفع عدد الكيانات المرتبطة بالشركات العائلية إلى 1,408 بزيادة قدرها 36% على أساس سنوي، كما ارتفع عدد المؤسسات إلى 1,409، بزيادة قدرها 67% خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وشملت مبادرات دعم العائلات خلال عام الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تأسيس المجلس الاستشاري للخبراء في مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، و"برنامج الجيل القادم من القادة". وتسهم هذه المبادرات في تعزيز دور مركز دبي المالي العالمي في دعم الحفاظ على الثروات، والتخطيط لتعاقب الإدارة، ونمو الشركات العائلية على المدى الطويل.

تنمية المواهب المستقبلية

وعملت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي على توسيع دورها في تطوير وصقل المهارات المتخصصة اللازمة لدعم النمو المستقبلي لقطاع الخدمات المالية واقتصاد المعرفة بشكل عام. وقد قدمت الأكاديمية 144 برنامجاً خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 22% عن النصف الأول من العام السابق 2025.

بناء المستقبل

وشهد النصف الأول من عام 2026، تسارعاً في الطلب على البنية التحتية عالمية المستوى لمركز دبي المالي العالمي. وشكّل إطلاق مشروع التوسعة الجديدة "زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي" نقلة نوعية في توسعة المركز، بينما تم تأجير مشروع "DIFC Square" البالغ مساحته أكثر من 600 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية بنسبة 100% وبشكل استباقي قبل اكتماله.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الأبرز والأكثر تطوراً على مستوى العالم، حيث يسهم في تشكيل المشهد المالي العالمي وتعزيز سمعة ومكانة دبي كوجهة رائدة للمال والأعمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

يعد مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات، ويضم 10،018 شركة نشطة. تشمل هذه الشركات 1,134 شركة خاضعة للإشراف والتنظيم، بما في ذلك 327 بنكاً وشركة لأسواق رأس المال، و71 شركة وساطة، و165 شركة للتأمين وإعادة التأمين، و592 شركة لإدارة الثروات والأصول (منها أكثر من 100 مدير صندوق تحوط). وباعتباره مقراً لأكثر من 1,933 شركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، يرسي مركز دبي المالي العالمي معياراً للابتكار المالي، ويصنف ضمن أفضل أربعة مراكز للتكنولوجيا المالية على مستوى العالم.

يعمل مركز دبي المالي العالمي وفق إطار قانوني وتنظيمي موثوق به وعالمي المستوى، بما في ذلك أكثر المحاكم التجارية استخداماً في المنطقة، ما يضمن الحوكمة الفعّالة ويعزز ريادة دبي في الاقتصاد الرقمي. يوفر المركز أكبر قاعدة من المواهب والكفاءات المالية في المنطقة، حيث يضم 50,200 مُتخصص، ويُعد بمثابة بوابة لجميع الكيانات الفاعلة في القطاع المالي للوصول إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

إلى جانب مساهمته الفعالة في الأعمال، يوفر مركز دبي المالي العالمي تجربة حضرية متكاملة من خلال مرافق عصرية وفق المستويات العالمية، ما يجعله من الوجهات الأكثر طلباً عليها. ويعزز مشروع التوسعة الجديدة "زعبيل ديستركت" - مركز دبي المالي العالمي مكانة دبي ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية، حيث يمتد على مساحة 17.7 مليون قدم مربعة، ويستوعب أكثر من 42,000 شركة وقوة عاملة تزيد عن 125,000 موظف. كما ستضم المنطقة الجديدة مساحات مكتبية تجارية فاخرة من الدرجة الأولى، وأكثر من مليون قدم مربعة مُخصصة للتقنيات المستقبلية، بما في ذلك أكبر مركز "إنوفيشن هب" ومجمع للذكاء الاصطناعي في العالم، وأكاديمية موسّعة، ومبانٍ سكنية، وفنادق، ومركز مؤتمرات، ومجموعة متنوعة من متاجر التسوق والمطاعم والفعاليات الثقافية، بما في ذلك "متحف الفن الرقمي"، أول متحف في المنطقة متخصّص بالفنون الرقمية والتقنيات الحديثة.

يُعد مركز دبي المالي العالمي منصّة للنجاح ترتكز على مبدأ النزاهة والشفافية في ممارسة الأعمال، ما يؤهله لقيادة مستقبل القطاع المالي.

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