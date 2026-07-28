Los logros del Dubai International Financial Centre en el primer semestre de 2026, líderes en la industria, refuerzan su posición a la vanguardia de las finanzas mundiales en Medio Oriente, África y el sur de Asia

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 28 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC, por sus siglas en inglés), el principal centro financiero mundial en la región de Medio Oriente, África y Asia Meridional, anunció hoy su desempeño líder en la industria, impulsado por la continua confianza mundial en Dubái como destino para las finanzas, los negocios y la innovación.

Dubai International Financial Centre (DIFC)

El número de empresas registradas activas en el DIFC aumentó a 10.018 al final del primer semestre de 2026, después de haber atraído a 2.318 nuevas empresas registradas activas que representaron un crecimiento orgánico del 30 por ciento en los últimos 12 meses. Las empresas de servicios financieros regulados crecieron a 1.134, un aumento del 16 %, lo que refuerza la posición del DIFC como el ecosistema de servicios financieros más grande y diversificado que opera a escala en todos los sectores de Medio Oriente, África y Asia Meridional. Los resultados fortalecen aún más la contribución del DIFC a la Agenda Económica de Dubái (D33), que tiene como objetivo colocar a Dubái entre los cuatro principales centros financieros del mundo.

El ecosistema financiero del Centro sigue creciendo más rápido y atrae a más oficinas regionales que el mercado. Esto abarca 327 bancos y empresas de mercados de capitales, 165 entidades de seguros y reaseguros, y 592[1] empresas de gestión de patrimonios y activos, incluida la mayor concentración de fondos de cobertura.

El ascenso de DIFC al séptimo lugar a nivel mundial en el Índice de Centros Financieros Globales refleja aún más la creciente influencia de Dubai a nivel internacional y el papel del Centro en la conexión de mercados en Asia, Europa y las Américas.

Su Excelencia Essa Kazim, gobernador del DIFC dijo: "El desempeño del DIFC refleja la fortaleza, la resiliencia y el atractivo a largo plazo de la economía de Dubái. Como el ecosistema de servicios financieros más grande y diversificado, el DIFC continúa atrayendo instituciones globales, capital y talento que buscan acceso a mercados de alto crecimiento en Medio Oriente, África y el sur de Asia. Nuestro éxito se basa en un entorno regulatorio de clase mundial, un marco legal y un ecosistema empresarial que continúan mejorando la posición de Dubai entre los principales centros financieros del mundo ".

Durante el primer semestre de 2026, el DIFC Innovation Hub dio la bienvenida a 361 nuevas empresas, con un total de 1.933, lo que supone un aumento interanual del 39 %.

En el primer semestre del año, el DIFC continuó fortaleciendo su posición como capital de la región para la gestión de la riqueza privada. Las entidades relacionadas con la familia aumentaron a 1.408, un 36 % más interanual. Las fundaciones aumentaron a 1,409, un aumento del 67 por ciento en los últimos 12 meses.

Para el video DIFC.

1. Incluye 48 bancos privados.

FUENTE DIFC