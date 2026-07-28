Los logros del Dubai International Financial Centre en el primer semestre de 2026, líderes en la industria, refuerzan su posición a la vanguardia de las finanzas mundiales en Medio Oriente, África y el sur de Asia

Noticias proporcionadas por

DIFC

28 jul, 2026, 10:34 GMT

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 28 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC, por sus siglas en inglés), el principal centro financiero mundial en la región de Medio Oriente, África y Asia Meridional, anunció hoy su desempeño líder en la industria, impulsado por la continua confianza mundial en Dubái como destino para las finanzas, los negocios y la innovación.

Continue Reading
Dubai International Financial Centre (DIFC)
Dubai International Financial Centre (DIFC)

El número de empresas registradas activas en el DIFC aumentó a 10.018 al final del primer semestre de 2026, después de haber atraído a 2.318 nuevas empresas registradas activas que representaron un crecimiento orgánico del 30 por ciento en los últimos 12 meses. Las empresas de servicios financieros regulados crecieron a 1.134, un aumento del 16 %, lo que refuerza la posición del DIFC como el ecosistema de servicios financieros más grande y diversificado que opera a escala en todos los sectores de Medio Oriente, África y Asia Meridional. Los resultados fortalecen aún más la contribución del DIFC a la Agenda Económica de Dubái (D33), que tiene como objetivo colocar a Dubái entre los cuatro principales centros financieros del mundo.

El ecosistema financiero del Centro sigue creciendo más rápido y atrae a más oficinas regionales que el mercado. Esto abarca 327 bancos y empresas de mercados de capitales, 165 entidades de seguros y reaseguros, y 592[1] empresas de gestión de patrimonios y activos, incluida la mayor concentración de fondos de cobertura.

El ascenso de DIFC al séptimo lugar a nivel mundial en el Índice de Centros Financieros Globales refleja aún más la creciente influencia de Dubai a nivel internacional y el papel del Centro en la conexión de mercados en Asia, Europa y las Américas.

Su Excelencia Essa Kazim, gobernador del DIFC dijo: "El desempeño del DIFC refleja la fortaleza, la resiliencia y el atractivo a largo plazo de la economía de Dubái. Como el ecosistema de servicios financieros más grande y diversificado, el DIFC continúa atrayendo instituciones globales, capital y talento que buscan acceso a mercados de alto crecimiento en Medio Oriente, África y el sur de Asia. Nuestro éxito se basa en un entorno regulatorio de clase mundial, un marco legal y un ecosistema empresarial que continúan mejorando la posición de Dubai entre los principales centros financieros del mundo ".

Durante el primer semestre de 2026, el DIFC Innovation Hub dio la bienvenida a 361 nuevas empresas, con un total de 1.933, lo que supone un aumento interanual del 39 %.

En el primer semestre del año, el DIFC continuó fortaleciendo su posición como capital de la región para la gestión de la riqueza privada. Las entidades relacionadas con la familia aumentaron a 1.408, un 36 % más interanual. Las fundaciones aumentaron a 1,409, un aumento del 67 por ciento en los últimos 12 meses. 

Para el video DIFC.

1. Incluye 48 bancos privados.

FUENTE DIFC

También de esta fuente

El DIFC informa de un fuerte crecimiento de clientes en el primer trimestre de 2026, lo que refuerza la posición de Dubái como destino mundial para las finanzas, los negocios y la innovación

El DIFC informa de un fuerte crecimiento de clientes en el primer trimestre de 2026, lo que refuerza la posición de Dubái como destino mundial para las finanzas, los negocios y la innovación

El Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC, por sus siglas en inglés), el principal centro financiero mundial en la región de Medio Oriente,...
DIFC se convertirá en el primer centro financiero nativo de IA del mundo

DIFC se convertirá en el primer centro financiero nativo de IA del mundo

El Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC, por sus siglas en inglés), el principal centro financiero mundial en la región de Medio Oriente,...
More Releases From This Source

Explorar

Financial Technology

Financial Technology

Financial Technology

Financial Technology

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics