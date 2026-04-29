زخم متواصل يعزز مكانة دبي وجهةً عالميةً لقطاعات المال والأعمال والابتكار

مركز دبي المالي العالمي يسجل نمواً قوياً في قاعدة عملائه من مختلف أنحاء العالم خلال الربع الأول من 2026

مكتوم بن محمد:

● برؤية محمد بن راشد.. دبي تواصل ترسيخ نموذج اقتصادي متفرد يقوم على الاستباقية والمرونة في مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتوسع

● الأداء القوي الذي حققه المركز خلال الربع الأول من عام 2026 يعكس الثقة الدولية المتنامية في المنظومة الاقتصادية التي توفرها دبي وما تتميز به من أطر تنظيمية وتشريعية متقدمة وبنية تحتية مالية متكاملة

● مستمرون في تعزيز جاذبية المركز وتطوير منظوماته الداعمة للابتكار ونمو الأعمال بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى جعل دبي واحدة من أفضل 4 مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033

● 775 شركة جديدة خلال الربع الأول من عام 2026 بزيادة سنوية 62%

● 258 شركة جديدة خلال شهر مارس 2026 بزيادة سنوية 59 %

● 158 مؤسسة عائلية مسجلة في الربع الأول من 2026 بزيادة سنوية 108%

● 60 مؤسسة عائلية خلال شهر مارس 2026 بزيادة سنوية 186 %

● 21 % نمواً في تراخيص المؤسسات المالية خلال الربع الأول من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025

● 100 % نسبة معدلات التأجير في مشروع "DIFC Square" قبل التسليم

الإمارات العربية المتحدة، دبي, 29 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم، عن تحقيق نمو قوي في قاعدة عملائه خلال الربع الأول من عام 2026، حيث نجح في استقطاب عملاء جدد من جميع أنحاء المنطقة والعالم.

وقد شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري انضمام 775 شركة جديدة اتخذت من المركز مقراً إقليمياً لها، مما يعكس مكانته البارزة في قطاعات المال والأعمال والابتكار، ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 62% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، والتي شهدت انضمام 478 شركة، كما سجل شهر مارس الماضي أداءً لافتاً بزيادة قدرها 59% على أساس سنوي، حيث استقبل المركز 258 شركة جديدة مقارنة بـ 162 شركة في العام الماضي.

ويعكس هذا التنامي المستمر للشركات تحولاً أوسع في مسار التدفقات المالية العالمية؛ حيث يؤكد المستثمرون والمؤسسات التزامهم تجاه دبي ومركزها المالي بالرغم من حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وفي هذا السياق، تواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً مفضلة للقطاع المالي بما يدعم طموحها في أن تصبح ضمن أفضل أربعة مراكز مالية على مستوى العالم.

نموذج اقتصادي متفرد

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي: "تواصل إمارة دبي ترسيخ نموذج اقتصادي متفرد يقوم على الاستباقية والمرونة في مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، مستندة إلى الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي ترتكز على استشراف المستقبل وتعزيز جاهزية البيئة الاقتصادية، وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتوسع، وقد أسهم هذا النهج في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي موثوق للمال والأعمال، يوفر بيئة استثمارية تنافسية ومحفزة على تحقيق نمو مستدام في مختلف الظروف".

وأضاف سموه: "يعكس الأداء القوي الذي حققه مركز دبي المالي العالمي خلال الربع الأول من عام 2026، الثقة الدولية المتنامية في المنظومة الاقتصادية التي توفرها دبي، وما تتميز به من أطر تنظيمية وتشريعية متقدمة وبنية تحتية مالية متكاملة، تعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية، وترسخ تنافسيتها كوجهة رئيسية للفرص في الاقتصاد العالمي"، مؤكداً سموه استمرار العمل على تعزيز جاذبية المركز وتطوير منظوماته الداعمة للابتكار ونمو الأعمال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى جعل دبي واحدة من أفضل أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033.

ومن بين الشركات الجديدة التي انضمت إلى مركز دبي المالي العالمي وساهمت في توسيع نطاق الأعمال ضمن منظومته المتكاملة: "أروبوينت إنفستمنت بارتنرز"- (إيه آي بي مانجمينت)، و"بريمار سيكيوريتيز"، و"بلو ماونتن كاباسيتي"، و"جانوس هندرسون إنفستورز"، و"كيستون فاينانشال سولوشنز"، والبنك الوطني الكندي، و"فوتون دانس"، و"بروسبيرا لإدارة الثروات"، و"آر في كابيتال مانجمنت" و " رايان سبيشالتي (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة ".

ترسيخ ثقة المستثمرين

وبهذه المناسبة، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "يشكّل تصنيف دبي ضمن أفضل عشرة مراكز مالية عالمية، ولا سيما في خضم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم، دليلاً ملموساً على قوة رؤيتها الاستراتيجية؛ ويؤكد ذلك أيضاً على الدور المحوري الذي يضطلع به مركز دبي المالي العالمي في ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس. ويواصل المركز أداء دور أساسي في ترسيخ ثقة المستثمرين، وتعزيز الأطر القانونية والتنظيمية، واستقطاب رؤوس الأموال العالمية، بما يدعم مكانة دبي كمركز مالي عالمي رائد. كما يساهم هذا التقدم المتواصل في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتعزيز حضور الإمارة كقوة مؤثرة في الاقتصاد العالمي".

من جانبه، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "استهلينا عام 2026 بزخم قوي مدفوع بالتدفق المتواصل لعملاء جدد اختاروا مركز دبي المالي العالمي مقراً لأعمالهم في المنطقة. ولا يؤكد هذا النمو على متانة منصتنا فحسب، بل يرسّخ أيضاً مكانتنا كمركز مالي رائد في المنطقة. كما يساهم انضمام المزيد من المؤسسات العالمية والإقليمية والمحلية والشركات العائلية إلى منظومتنا، في خلق بيئة ديناميكية متقدمة ومهيأة للمستقبل، ترسخ مكانة دبي كبوابة للفرص الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا".

نمو تراخيص المؤسسات المالية

وفي ضوء الطلب المستمر من المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم، سجل مركز دبي المالي العالمي نمواً بنسبة 21% في عدد تراخيص الخدمات المالية الممنوحة خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس هذا الأداء القوي جاذبية المركز كوجهة مفضلة لتأسيس المقرات الإقليمية والانطلاق منها لخدمة أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

إقبال متزايد للكيانات العائلية يعكس ثقة العائلات بالمركز

وواصلت العائلات في المركز نموها ليصل عدد الكيانات العائلية المسجّلة إلى 158 خلال الربع الأول من عام 2026، وهذا يتجاوز ضعف العدد المسجّل في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو قياسي بلغ 108%. وتسارع هذا الزخم تحديداً خلال شهر مارس مع تسجيل 60 مؤسسة بنسبة زيادة قدرها 186% على أساس سنوي. ويؤكد هذا الأداء المتنامي مكانة المركز كوجهة موثوقة لحوكمة الثروات، وتخطيط التعاقب القيادي، والإدارة المستدامة للأصول عبر الأجيال.

تعزيز القدرة الاستيعابية

وأنجز المركز مشروع "DIFC Square" قبل موعده النهائي المقرر، محققاً معدلات تأجير كاملة قبل التسليم. ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية التوسع الشاملة للمركز، والتي تهدف إلى إضافة 1.6 مليون قدم مربعة من المساحات التجارية بين عامي 2026 و2027، بما يشمل مشاريع "دي آي إف سي ليفينج (DIFC Living)" و"إنوفيشن 2 (Innovation Two)" ومشروع "Immersive Tower".

ويستمر العمل على قدم وساق لإنجاز مشروع التوسعة "زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي" وفق الجدول الزمني المقرر، ويهدف هذا المشروع إلى تطوير وجهة مستقبلية متكاملة تجمع بين الاستخدامات التجارية والسكنية وأنماط الحياة العصرية. وتتمحور هذه المنطقة حول بوليفارد رئيسي، وتضم مركزاً للمؤتمرات، وفنادق، ومتاجر راقية، إلى جانب بنية تحتية رقمية متقدمة. وسيتم تخصيص أكثر من مليون قدم مربعة في هذه المنطقة لقطاع الابتكار، حيث سيتم إنشاء أكبر مركز للابتكار في العالم، بالإضافة إلى أول مجمّع متخصص للذكاء الاصطناعي (AI Campus) على مستوى العالم.

-انتهى-

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الأبرز والأكثر تطوراً على مستوى العالم، حيث يسهم في تشكيل المشهد المالي العالمي وتعزيز سمعة ومكانة دبي كوجهة رائدة للمال والأعمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ويعد مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات، ويضم 8,844 شركة نشطة. تشمل هذه الشركات 1,052 شركة خاضعة للإشراف والتنظيم، بما في ذلك أكثر من 500 شركة لإدارة الثروات والأصول (منها 100 صندوق تحوط)، و290 بنكاً وشركة لأسواق رأس المال، و135 شركة للتأمين وإعادة التأمين، و70 شركة وساطة. وباعتباره مقراً لأكثر من 1,677 شركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، يرسي مركز دبي المالي العالمي معياراً للابتكار المالي، ويصنف ضمن أفضل أربعة مراكز للتكنولوجيا المالية على مستوى العالم.

ويعمل مركز دبي المالي العالمي وفق إطار قانوني وتنظيمي موثوق به وعالمي المستوى، بما في ذلك أكثر المحاكم التجارية استخداماً في المنطقة، ما يضمن الحوكمة الفعّالة ويعزز ريادة دبي في الاقتصاد الرقمي. ويوفر المركز أكبر قاعدة من المواهب والكفاءات المالية في المنطقة، حيث يضم 50,200 مُتخصص، ويُعد بمثابة بوابة لجميع الكيانات الفاعلة في القطاع المالي للوصول إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وإلى جانب مساهمته الفعالة في الأعمال، يوفر مركز دبي المالي العالمي تجربة حضرية متكاملة من خلال مرافق عصرية وفق المستويات العالمية، ما يجعله من الوجهات الأكثر طلباً عليها. ويعزز مشروع التوسعة الجديدة "زعبيل ديستركت" - مركز دبي المالي العالمي مكانة دبي ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية، حيث يمتد على مساحة 17.7 مليون قدم مربعة، ويستوعب أكثر من 42,000 شركة وقوى عاملة تزيد على 125,000 موظف. كما ستضم المنطقة الجديدة مساحات مكتبية تجارية فاخرة من الدرجة الأولى، وأكثر من مليون قدم مربعة مُخصصة للتقنيات المستقبلية، بما في ذلك أكبر مركز "إنوفيشن هب" ومجمع للذكاء الاصطناعي في العالم، وأكاديمية موسّعة، ومبانٍ سكنية، وفنادق، ومركز مؤتمرات، ومجموعة متنوعة من متاجر التسوق والمطاعم والفعاليات الثقافية، بما في ذلك "آرت بافليون" وهو جناح فريد من نوعه للفنون.

ويُعد مركز دبي المالي العالمي منصّة للنجاح ترتكز على مبدأ النزاهة والشفافية في ممارسة الأعمال، ما يؤهله لقيادة مستقبل القطاع المالي.

