As conquistas do primeiro semestre de 2026 do Dubai International Financial Centre reforçam sua posição na vanguarda das finanças globais no Oriente Médio, África e Sul da Ásia

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 28 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- O Dubai International Financial Centre (DIFC), principal centro financeiro global da região do Oriente Médio, África e Sul da Ásia, anunciou hoje seu desempenho líder do setor, impulsionado pela confiança global contínua em Dubai como destino para finanças, negócios e inovação.

Dubai International Financial Centre (DIFC)

O número de empresas registradas ativas do DIFC subiu para 10.018 no final do primeiro semestre de 2026, tendo atraído 2.318 novas empresas registradas ativas, representando um crescimento orgânico de 30% nos últimos 12 meses. As empresas de serviços financeiros regulamentados cresceram para 1.134, um aumento de 16%, reforçando a posição da DIFC como o maior e mais diversificado ecossistema de serviços financeiros que opera em escala em todos os setores no Oriente Médio, África e Sul da Ásia. Os resultados fortalecem ainda mais a contribuição do DIFC para a Agenda Econômica de Dubai (D33), que visa colocar Dubai entre os quatro principais centros financeiros do mundo.

O ecossistema financeiro do Centro continua a crescer mais rapidamente e atrai mais escritórios regionais do que o mercado. Isso abrange 327 bancos e empresas de mercado de capitais, 165 entidades de seguros e resseguros e 592[1] empresas de gestão de patrimônio e ativos – incluindo a maior concentração de fundos de hedge.

A subida do DIFC para o sétimo lugar a nível mundial no Índice Global de Centros Financeiros reflete ainda mais a crescente influência internacional do Dubai e o papel do Centro na ligação de mercados na Ásia, Europa e Américas.

Sua Excelência Essa Kazim, Governador do DIFC, disse: "O desempenho do DIFC reflete a força, a resiliência e a atratividade de longo prazo da economia de Dubai. Como o maior e mais diversificado ecossistema de serviços financeiros, a DIFC continua a atrair instituições globais, capital e talentos que buscam acesso a mercados de alto crescimento no Oriente Médio, África e Sul da Ásia. Nosso sucesso é construído sobre um ambiente regulatório de classe mundial, uma estrutura legal e um ecossistema de negócios que continuam a melhorar a posição de Dubai entre os principais centros financeiros do mundo."

Durante o primeiro semestre de 2026, o DIFC Innovation Hub recebeu 361 novas empresas, totalizando 1.933, um aumento de 39% em relação ao ano anterior.

No primeiro semestre do ano, o DIFC continuou fortalecendo sua posição como capital da região para a gestão da riqueza privada. As entidades relacionadas à família aumentaram para 1.408, um aumento de 36% em relação ao ano anterior. As fundações subiram para 1.409, um aumento de 67% nos últimos 12 meses.

Para o vídeo DIFC.

1. Inclui 48 bancos privados.

FONTE DIFC