مصر تطلق نظاماً رقمياً جديداً لتأشيرة الدخول عند الوصول لتجربة وصول أسرع وأكثر سلاسة

القاهرة, 23 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية اليوم عن إطلاق نظام رقمي جديد لتأشيرة الدخول عند الوصول، في خطوة تعكس جهود الدولة لتحديث إجراءات دخول المسافرين الدوليين وتوفير تجربة وصول أسرع وأكثر سهولة.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة التجريبية للنظام في 1 أغسطس 2026 بمطار القاهرة الدولي، لتشمل جميع صالات الوصول، على أن يتم تعميمه تدريجياً في المطارات المصرية الأخرى.

ويستبدل النظام الجديد ملصق التأشيرة الورقي التقليدي برمز استجابة سريعة (QR Code)، بما يتيح إتمام إجراءات التأشيرة بصورة رقمية بالكامل. ويمكن للمسافرين الحصول على الرمز عبر الصفحة الإلكترونية الرسمية، التي سيتم تفعيلها قبل بدء المرحلة التجريبية بـ48 ساعة، أو من خلال التطبيق الرسمي للهواتف المحمولة، أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية في صالات الوصول بمطار القاهرة الدولي.

ويمكن إصدار الرمز قبل السفر أو أثناء الرحلة الجوية أو بعد الوصول، سواء من قبل المسافر نفسه أو من خلال إحدى وكالات السفر. وعند نقطة مراقبة الحدود، يقوم موظفو الجوازات بمسح رمز الاستجابة السريعة إلى جانب جواز السفر، مع إمكانية تقديم الرمز إلكترونياً أو في نسخة مطبوعة. ويظل الرمز صالحاً لمدة 48 ساعة من وقت إصداره.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للخدمة 36 دولاراً أمريكياً، تشمل رسم التأشيرة الحالي البالغ 30 دولاراً أمريكياً بالإضافة إلى 6 دولارات أمريكية كرسم إصدار.

وخلال المرحلة التجريبية، سيعمل النظام الرقمي بالتوازي مع نظام التأشيرة الورقية الحالي، على أن يتم إلغاء الملصق الورقي تدريجياً بعد نجاح التجربة. كما تشجع الوزارة شركاءها في قطاع السفر والسياحة على إطلاع عملائهم على هذا التحديث، في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بتجربة الزائرين إلى مصر

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