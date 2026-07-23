L'Egitto introduce un nuovo sistema digitale di visto all'arrivo per un ingresso più rapido e agevole
Notizia fornita daEgyptian Tourism Authority
23 lug, 2026, 08:00 GMT
CAIRO, 23 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Il Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano ha annunciato oggi l'introduzione di un nuovo Sistema Digitale di Visto all'Arrivo, un passo fondamentale verso la modernizzazione delle procedure di ingresso per i viaggiatori.
La fase pilota del nuovo sistema inizierà il 1° agosto 2026 presso l'Aeroporto Internazionale del Cairo, in tutti i terminal degli arrivi, e rappresenterà la prima fase di un'implementazione su scala nazionale.
Un ingresso più rapido e completamente digitale
Il sistema sostituisce il tradizionale adesivo cartaceo del visto con un codice QR, offrendo ai viaggiatori un'esperienza di arrivo più rapida e agevole.
Come funziona
I viaggiatori potranno ottenere il proprio codice QR attraverso:
- Il portale online ufficiale, che sarà attivo 48 ore prima dell'avvio della fase pilota
- L'applicazione mobile ufficiale
- I terminali self-service situati nelle aree arrivi dell'Aeroporto del Cairo
Il codice potrà essere generato prima della partenza, durante il volo oppure dopo l'atterraggio. Gli agenti di frontiera lo scansioneranno insieme al passaporto. Ogni codice sarà valido per 48 ore dal momento dell'emissione.
Il costo complessivo è fissato a 36 USD: 30 USD corrispondenti alla tariffa attuale del visto, più 6 USD per il rilascio digitale.
Durante la fase pilota, il sistema digitale sarà disponibile parallelamente al visto cartaceo. Al termine del progetto pilota, il codice QR diventerà l'unica modalità di ingresso.
Prossime fasi
Dopo la fase pilota al Cairo, il governo estenderà progressivamente il sistema ad altri aeroporti del Paese.
Informazioni sull'Autorità Egiziana del Turismo
Fondata nel 1981, l'Autorità Egiziana del Turismo, ETA, promuove il patrimonio turistico dell'Egitto e sostiene attivamente lo sviluppo del turismo nazionale.
Maggiori informazioni: Experience Egypt.
Contatto stampa:
Kamila Giraldo – Account Manager
Media consulta International Holding AG
E-mail:[email protected]
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