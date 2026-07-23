Египет запускает новую цифровую систему получения визы по прибытии для более быстрого и удобного въезда в страну

КАИР, 23 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Министерство туризма и древностей Египта объявило о запуске новой цифровой системы оформления визы по прибытии (Digital Visa-on-Arrival System), которая станет важным этапом модернизации въездных процедур для иностранных туристов.

Пилотный этап проекта стартует 1 августа 2026 года во всех терминалах Международного аэропорта Каира и станет первым шагом к поэтапному внедрению системы в аэропортах по всей стране.

Новая система заменит традиционную визовую наклейку QR-кодом, обеспечивая более быстрый и удобный процесс въезда в страну.

Получить QR-код можно через официальный онлайн-портал (будет доступен за 48 часов до запуска пилотного проекта), официальное мобильное приложение или терминалы самообслуживания в зоне прилета аэропорта Каира.

QR-код можно оформить до вылета, во время полета или после прибытия — самостоятельно либо через туристическое агентство. Для прохождения паспортного контроля достаточно предъявить QR-код в электронном или распечатанном виде вместе с паспортом. Код действует 48 часов с момента выдачи.

Стоимость оформления составляет 36 долларов США, включая действующий визовый сбор (30 долларов США) и сервисный сбор (6 долларов США).

На этапе пилотного проекта цифровая система будет работать параллельно с существующей бумажной визой. После завершения тестирования визовая наклейка будет полностью заменена QR-кодом. После пилотного запуска в Каире система будет поэтапно внедряться в других аэропортах Египта, о чем Министерство сообщит дополнительно. Туристическим компаниям рекомендуется заранее информировать своих клиентов о новом порядке оформления визы.

О Египетском управлении по туризму

Основанное в 1981 году, Египетское управление по туризму (Egyptian Tourism Authority, ETA) занимается продвижением туристического потенциала Египта на международных рынках и развитием внутреннего туризма.

Подробнее: Experience Egypt — https://www.experienceegypt.eg

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